Budget 2027 de la Justice rejeté : Me Moussa Sarr alerte sur les conséquences
Le rejet du projet de budget 2027 du ministère de la Justice par la commission compétente de l’Assemblée nationale pourrait avoir des répercussions sur le fonctionnement du service public de la justice. Dans une publication diffusée ce dimanche sur sa page Facebook, le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, rappelle les enjeux de cette enveloppe de 85,762 milliards F CFA et appelle à trouver une issue permettant au secteur de poursuivre ses missions.
Le débat autour du rejet du projet de budget 2027 du ministère de la Justice prend une nouvelle dimension. Après le vote défavorable de la première partie du projet de loi de finances, le 7 novembre dernier, la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, élargie à la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, a également rejeté, le 13 novembre, le budget du département de la Justice.
Face à cette situation, Me Sarr a tenu à attirer l’attention sur les conséquences potentielles de cette décision pour les Sénégalais. Dans un texte publié ce dimanche sur sa page Facebook, le garde des Sceaux estime que le débat dépasse les considérations politiques et concerne directement les conditions d’accès à la justice et le fonctionnement des juridictions.
L’enveloppe soumise aux députés s’élève à 85 milliards 762 millions F CFA en crédits de paiement, soit une progression de 6,2 % par rapport à 2026. Elle devait accompagner les ambitions sur la modernisation de la justice inscrite dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.
Parmi les principales priorités figure le programme Justice judiciaire, doté de 32,542 milliards F CFA, en hausse de 24,3 %. Une enveloppe de 800 millions F CFA est prévue pour l’aide juridictionnelle destinée à faciliter l’accès aux tribunaux des personnes disposant de faibles ressources.
L’Administration pénitentiaire devait, pour sa part, bénéficier de 29,235 milliards F CFA, dont 6,269 milliards consacrés à l’alimentation des détenus et 1,142 milliard à leur prise en charge médicale. Le projet prévoit également 9,224 milliards F CFA pour la protection judiciaire et sociale des enfants vulnérables et 1,153 milliard pour la dématérialisation des procédures judiciaires.
Pour le ministre de la Justice, ces financements sont d’autant plus importants que le secteur reste confronté à plusieurs défis, notamment la surpopulation carcérale, les conditions de détention, la lenteur des procédures et la protection des enfants.
Maitre Moussa Sarr met également en avant les résultats enregistrés en 2026. Selon les chiffres qu’il avance, 243 condamnés ont bénéficié d’une libération conditionnelle et 918 d’une réduction de peine. À cela s’ajoutent 3 595 grâces présidentielles.
Dans le domaine de la réinsertion, 7 049 détenus ont suivi une formation professionnelle. Le département a également enregistré l’affectation de 36 nouveaux magistrats et de 45 greffiers dans les juridictions.
Le garde des Sceaux rappelle, par ailleurs, que les dépenses de personnel augmentent de 1,49 milliard F CFA dans le projet de budget 2027. Cette hausse doit permettre de prendre en charge les magistrats et greffiers récemment affectés ainsi que les promotions en formation.
Concernant les conditions de détention, il évoque la construction annoncée des établissements pénitentiaires de Louga et de Malicounda, présentée comme l’une des réponses à la surpopulation carcérale. Le développement des programmes de réinsertion et le renforcement de la protection des enfants vulnérables figurent également parmi les engagements défendus par le département.
Tout en reconnaissant la légitimité du contrôle parlementaire et le droit des députés à interroger les choix budgétaires du gouvernement, Me Sarr estime qu’une issue doit être trouvée pour garantir la continuité des missions de la justice.
Le ministre apporte toutefois une précision sur la portée du vote en commission. Ce rejet ne signifie pas automatiquement la disparition des financements envisagés, la procédure budgétaire devant suivre son cours à l’Assemblée nationale.
Déposé le 12 octobre 2026, le projet de loi de finances pour 2027 doit être examiné dans le délai constitutionnel de soixante jours. « Comment bâtir une justice plus humaine et plus efficace sans lui donner les moyens de fonctionner ? », s’interroge le garde des Sceaux.
Commentaires (11)
SI C ETAIT LE CAS MAITE BAMBA CISSE SERAIT TJRS LA
On comprend qu'après tous ces mensonges déversés dans les oreilles du peuple, si le FMI dit de pareilles choses, Diomaye et son entourage ont intérêt à faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Et leurs médias aussi ne doivent avoir rien entendu.
Alors, où se trouve le problème maintenant ? Le FMI lui a son principe: prêter son argent et engranger des bénéfices (dont des biens matériels ). Le FMI sait que Macky Sall a détruit ce pays par une dette cachée et un surendettement qui a dépassé les limites fixées par la CEDEAO. Mais c'est pas au FMI de faire répondre Macky devant la justice. Il s'en fiche même tant qu'il peut engranger ses bénéfices. Ce n'est pas de sa faute si le Sénégal est dirigé par une succession de groupes d'imbéciles. Le FMI, lui, à chaque fois que l'idiotie des dirigeants sénégalais les a poussés à vouloir l'utiliser dans les manipulations politiques de leur peuple, il est sorti éclaircir. Le FMI reste une banque qui cherche des bénéfices. Donc, ne pas utiliser dans vos manipulations politiques.
On m'a raconté l'histoire d'un chinois qui vit à Dakar, qui travaille avec des sénégalais. Il a une habitude. Dans le cadre du travail quand il transporte dans son véhicule ses collaborateurs sénégalais, il a une clef usb remplie de chansons religieuses sénégalaises des différentes tarikhas. Et dans son véhicule, il demande successivement à chacun: "Toi, c'est qui ton marabout ?" Quand vous donnez le nom de votre marabout, il se perd. Quand il demande votre marabout, il faut répondre Tivaouane, ou Touba, ou Yoff, ou Kaolack. Et quand vous le faites, il sait quel bouton appuyer pour vous faire écouter les zikr de votre tarikha. Vous dites Tivaouane, vous avez Mbaye Donné, Yoff, vous avez des zikr layène, Kaolack, vous avez les niassènes, Touba vous avez des khassaids. Un jour, il demande à un sénégalais dans son véhicule: "Toi, c'est qui ron marabout ?". Réponse: "Oh, tu nous emmerdes. Zt toi, c'est qui ton marabout ?" Réponse du chinois: " Moi, mon marabout c'est BCEAO ". Voilà qui a le don d'être clair. Vouloir utiliser ce chinois pour une manipulation locale serait une masturbation intellectuel. C'est exactement la même chose pour le FMI.
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