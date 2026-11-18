Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Budget 2027 : Salihou Dione pointe des zones d'ombre dans les prévisions de recettes fiscales

La sincérité des prévisions de recettes constitue l'une des principales préoccupations soulevées par Salihou Dione lors des discussions sur le budget 2027 ce mercredi 18 novembre 2026. Le député estime que plusieurs hypothèses retenues par le gouvernement manquent de cohérence, aussi bien sur le plan juridique que dans leur traduction chiffrée.

Lors de l'examen du texte, le député relève d'abord une baisse des ressources internes, annoncées à 5 452 milliards F CFA, dont 5 044 milliards de recettes fiscales, contre 5 740 milliards F CFA l'année précédente. Pour lui, les documents budgétaires ne permettent pas de comprendre précisément les facteurs expliquant cette évolution.

« Dans le document budgétaire, le moyen explicatif par nature d'impôt, c'est-à-dire ce qui a baissé et ce qui explique cette baisse, n'est pas clair. Ce document ne clarifie pas exactement ce qui cause l'évolution des recettes », a-t-il regretté.

En plus, le parlementaire soulève une difficulté liée à la base juridique de certaines recettes attendues. Il estime que les prévisions intègrent des ressources dont les fondements légaux auraient été affectés par les changements introduits dans le projet de loi de finances rectificative (LFR). Il cite notamment la contribution à la solidarité économique, l'impôt minimum forfaitaire (IMF), les droits de timbre et le marquage fiscal.

Selon lui, les modifications apportées aux taux, la suppression de certaines recettes ou l'introduction de nouvelles mesures fiscales auraient dû être clairement prises en compte dans les prévisions. « Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire : 'Autorisez-nous à percevoir des recettes qui n'existent pas, car la base légale n'existe pas' », a-t-il lancé aux représentants du gouvernement.

Les prévisions de recettes du PRES divisent

Le député a également attiré l'attention sur les chiffres relatifs aux recettes attendues du Plan de redressement économique et social (PRES). Il relève des différences entre les documents transmis aux parlementaires concernant les prévisions pour 2027.

Selon son intervention, la version initiale faisait état de 311,5 milliards F CFA, répartis entre 221,9 milliards de recettes fiscales et 91,1 milliards de recettes non fiscales. Dans un document transmis le 6 novembre, le montant de 221,9 milliards F CFA apparaît toutefois seul. « Nous voulions savoir exactement à combien s'élèvent les recettes du PRES en 2027 », a-t-il expliqué, demandant au gouvernement de clarifier le montant réellement retenu.

Cette évolution l'interpelle d'autant plus que les recettes de la presse avaient atteint, selon les chiffres qu'il a avancés, 762 milliards F CFA l'année précédente.

Le député estime que cette prévision est difficilement conciliable avec les ambitions affichées par le gouvernement en matière d'élargissement de l'assiette fiscale. Il cite notamment le Programme de réformes et d'élargissement de l'assiette fiscale, dont la mise en œuvre renforcée est annoncée dans le rapport de présentation du budget.

« On ne peut pas parler d'une mise en œuvre renforcée du PRES avec la réforme de la fiscalité foncière et immobilière, l'audit des grands contribuables et la taxation des prestations de services numériques, entre autres, pour ensuite revenir avec tout cela à seulement 221 milliards », a-t-il dénoncé s'interrogeant également sur les 14 mesures fiscales qui figuraient dans les prévisions de 2026 et demande quelles sont celles retenues pour l'exercice 2027.

Le recyclage des actifs et les recettes attendues sans visibilité

Par ailleurs, Salihou Dione regrette l'absence d'informations assez précises sur cette perspective dans les documents examinés. Il rappelle qu'en 2025, le gouvernement avait engagé des démarches auprès de la Banque islamique de développement (BID) pour la mise en place d'un fonds de valorisation des actifs. Il évoque également l'annonce faite par le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, concernant le transfert d'un équivalent de 1 000 milliards F CFA d'actifs au Fonds 6.

« Avez-vous changé de stratégie ou est-ce que les deux stratégies vont de pair ? Nous voulons que ce soit clair », a-t-il demandé.

Le parlementaire a également évoqué deux autres sources de recettes dont les prévisions auraient disparu des documents d'évaluation du PRES : 100 milliards F CFA attendus de la régularisation foncière et 50 milliards F CFA provenant des concessions téléphoniques. Il souhaite savoir si ces recettes seront de nouveau intégrées dans les prévisions de 2027 ou si le gouvernement a abandonné ces pistes de mobilisation des ressources.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Salihou Dione juge que les documents budgétaires ne clarifient pas les facteurs expliquant la baisse des ressources internes à 5 452 milliards F CFA, dont 5 044 milliards de recettes fiscales, contre 5 740 milliards l'année précédente. - Il estime que les prévisions intègrent des recettes dont la base légale aurait été affectée par le projet de loi de finances rectificative, citant la contribution à la solidarité économique, l'IMF, les droits de timbre et le marquage fiscal. - Il relève des différences dans les prévisions de recettes du PRES pour 2027 : 311,5 milliards F CFA (dont 221,9 milliards fiscales et 91,1 milliards non fiscales) dans la version initiale, contre 221,9 milliards seuls dans un document transmis le 6 novembre.