Politique

Auteur: Senewebnews-RP

Budget 2027 : une plénière décisive ce mercredi

Après les débats en commission, place à la plénière, annonce Les Échos. D’après le journal, la séance prévue ce mercredi sera déterminante pour la suite de l’examen du Budget général 2027.

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Le ministre de l’Économie et des Finances, Cheikh Diba, défend le texte devant les députés, accompagné de ses collaborateurs. L’enjeu est crucial, souligne le journal : « Si le Budget général est rejeté, il ne sera plus question d’examiner les autres budgets sectoriels », contrairement à ce qui s’est passé en commission.