Budget 2027 : une plénière décisive ce mercredi
Après les débats en commission, place à la plénière, annonce Les Échos. D’après le journal, la séance prévue ce mercredi sera déterminante pour la suite de l’examen du Budget général 2027.
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Le ministre de l’Économie et des Finances, Cheikh Diba, défend le texte devant les députés, accompagné de ses collaborateurs. L’enjeu est crucial, souligne le journal : « Si le Budget général est rejeté, il ne sera plus question d’examiner les autres budgets sectoriels », contrairement à ce qui s’est passé en commission.
Commentaires (8)
Quant à ces ratés qui font de la politique depuis l’époque de Blaise Diagne, comme Mimi Touré, qui lui promet aujourd’hui une majorité, rappelons qu’elle avait trouvé Macky Sall avec plus de 120 députés et l’a ramené à la moitié. C’est tout simplement un conglomérat de ratés et de losers.Aucun membre des partis des retraités et des jeunes sans avenir politique n’est en mesure de remporter le moindre bureau de vote sur tout le territoire nantais .Ses seule allies ce sont les magistrats de Colobane gardiens du système corrompu et.et le pseudo conseil de sécurité national qui en réalité est un regroupement de vieux malades membres du système aussi 😂
Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Dieu est Protecteur très souvent mais il arrive qu'il soit en colère contre les hommes pour leur rappeler leur laxisme et leur appétit d'argent coûte que coûte qui nuisent à des populations innocentes. De grands restaurants célèbres dans Dakar Plateau et ailleurs servaient déjà à leurs clients de la Viande importée d'Argentine ou du Brésil avec factures salées pour un Steak. Zéro contrôle des services sanitaires des services de l'État et même au niveau du cordon frontalier douanier. Motifs de ce Laxisme à rechercher, des hommes riches étaient à la tête de ces restaurants.
Par exemple
En France, le contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments dans les restaurants relève principalement de la Direction générale de l'alimentation (DGAL), rattachée au ministère. Aux États-Unis, le contrôle des restaurants repose sur un système à deux niveaux : les départements de la santé locaux (villes, comtés ou États) effectuent les inspections sur le terrain, en s'appuyant sur les normes établies par la Food and Drug Administration (FDA), qui dépend du Département de la Santé et des Services sociaux (HHS ).
Contrôle mais surtout Lutter contre les risques de corruption envers des agents de l'administration non Vertueux. Plus sanctionner très sévèrement ces restaurateurs ou commerçants qui s'en fichent complètement de la santé des populations. Être riche sataniquement coûte que coûte.
Colère d'un Citoyen qui a perdu des neveux par alliance : les fils de notre ancien honorable Député voisin de la Zone B et du fils de ma petite sœur Yacine Diouf et petit fils de l'ancien grand prioritaire de l'hôtel " la Croix du Sud Tidiane Diop.
Vivement l'enquête et châtier durement les responsables identifiés.
Un État responsable doit protéger ses population.
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