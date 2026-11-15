« Ça suffit ! » : Alioune Tine sermonne Diomaye et Sonko
Le ton était grave, ce dimanche, sur le plateau de la dominicale de Sud Fm, ‘’Objection’’. Analysant le contexte sociopolitique du Sénégal, Alioune Tine a pointé du doigt une situation « d’une gravité extrême », marquée par une confrontation ouverte entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir Législatif sur fond de détresse économique et humaine.
Revenant sur la récente tragédie de Lompoul qui a une nouvelle fois endeuillé le pays sur les routes mortifères de l’émigration irrégulière, le fondateur d’AfrikaJom Center y voit le symptôme d’un profond mal-être générationnel exacerbé par une situation politico-économique catastrophique. « Ce sont des milliers de jeunes qui sont morts. C’est un malaise de vivre et de se sentir inutile à leur âge », a-t-il déploré, soulignant la perte de dignité d’une jeunesse incapable d’assurer ses besoins vitaux.
Pour Alioune Tine, les slogans incitant à « rester ici pour réussir ici » (Tekki fii) restent vains tant que l’État ne planifie pas l’insertion professionnelle des jeunes arrivant sur le marché du travail. Un constat d’échec aggravé par l’inflation qui asphyxie les Sénégalais. « Les gens ont des problèmes pour acheter à manger : la viande, le riz, l’huile, les légumes, tout est cher, sans parler du loyer », a-t-il martelé.
« Posture insurrectionnelle » de l’Assemblée nationale
Au cœur des critiques de la figure de proue de la société civile sénégalaise figure la crise institutionnelle créée par Sonko et Diomaye qui paralyse le sommet de l’État. Alioune Tine n’a pas mâché ses mots pour qualifier le blocage du budget par l’Assemblée nationale gérée par Pastef. Il y voit une « position d’insurrection ouverte », une attitude inédite dans l’histoire politique du Sénégal.
Selon lui, même en période de cohabitation (pouvoir-opposition) « jamais le budget » n’a été rejeté.
Cette impasse trouve son origine, selon M. Tine, dans la fracture entre le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye et son ex-mentor, Ousmane Sonko. « Une hostilité aveugle » dont le pays paie déjà le prix fort notamment sur le plan financier avec les dégradations successives de la note souveraine.
« Le budget, c’est ce qui permet à l’État de fonctionner. Si vous le bloquez, c’est tout le pays que vous bloquez. Ce qui est ahurissant c’est que les gens restent complètement aveugles aux conséquences de leurs actes. C’est insupportable », lance-t-il, s’indignant de l’absence totale de dialogue entre les deux institutions.
Appel au dialogue
Rappelant le plébiscite historique de mars 2024 où 54% des électeurs ont porté au pouvoir le tandem fraîchement sorti de prison, Alioune Tine estime que les deux autorités (Diomaye et Sonko) n’ont pas encore pris « la pleine mesure des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules ».
Le fondateur d’AfrikaJom Center appelle à une désescalade immédiate pour éviter le naufrage économique et social. « Le temps est venu pour que le président Diomaye parle à Ousmane Sonko et que l’Assemblée nationale arrête cette insurrection absurde. On est au bord du précipice et on continue à faire de la danse sur la corde raide. Ça suffit ! ».
Commentaires (89)
La démocratie sénégalaise démontre une fois de plus sa vitalité, c'est une première en Afrique qu'un gouvernement soit contraint de repenser son approche et d'aller revoir sa copie. Ceux qui interprètent cela comme une crise font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle flagrante.
Alioune souffre d’un profond aveuglement intellectuel, né de sa tendance à tout ramener à lui-même et à se placer systématiquement au centre ; il ne manque jamais une occasion de se mettre en avant. Il prend régulièrement des initiatives qui dissimulent ses véritables intentions, des manœuvres qui, si elles ne sont pas contrées, finissent par engendrer des crises graves et latentes, menaçant de perdurer, ce qui lui permet alors de se rendre indispensable et de s’ériger en médiateur. Parmi les exemples marquants, on peut citer son soutien à la proposition d’Obasanjo, à la demande de l’ancien président Wade, visant à reporter de deux ans l’élection présidentielle de 2012, ou encore, plus récemment, son appui à la décision de Macky Sall de décaler l’élection présidentielle de 2024 (initialement prévue en février) au 15 décembre de la même année. Ce ne sont là que deux exemples parmi tant d’autres ; chacun aurait pu mettre fin à la démocratie sénégalaise et plonger le pays dans une crise politique majeure.
Aujourd’hui, la jeunesse sénégalaise est confrontée à un défi inédit, qui dépasse largement tout ce qu’ont pu connaître les générations précédentes. Elle est témoin d’une corruption endémique et scandaleuse au sein de ses aînés, des politiciens et certains fonctionnaires ayant amassé des fortunes sans la moindre justification. Parallèlement, le pays, faute d’avoir anticipé les évolutions démographiques, s’enfonce davantage dans la misère, accablé par une dette colossale et submergé par un afflux massif de ressortissants étrangers qui s’organisent pour monopoliser des secteurs économiques clés, proposant leur main-d’œuvre à des tarifs dérisoires, au détriment de la jeunesse sénégalaise elle-même. Alioune, qui a pourtant assisté à tout cela aux premières loges, se présentant depuis plus de trente ans comme un critique, n’a aujourd’hui rien de substantiel à dire ; sa consternation est feinte, et ses larmes ne sont que des larmes de crocodile. En réalité, c’est précisément lui qui s’oppose aux jeunes, les qualifiant de « xénophobes », lorsqu’ils réclament une « préférence nationale », c’est-à-dire la priorité donnée aux citoyens sénégalais pour les rares emplois et opportunités économiques disponibles dans le secteur informel, un domaine désormais dominé par des étrangers. Il lui suffit de sortir de son bureau pour observer ce qui se passe dans les rues de Dakar, ou de visiter des entreprises récemment créées par des ressortissants chinois ou indiens, pour constater cette mainmise étrangère sur les emplois en train d’être créés, des postes occupés par des travailleurs qui, par ailleurs, vivent à proximité dans des logements précaires et de fortune, témoignant ainsi des bas salaires qui leur sont versés.
Pourquoi votre clique ne commente jamais les articles relatifs à l'émigration ?
Seneweb, sérieux wou niou.
On commence par cacher que Macky Sall qui est responsable de la situation catastrophique du pays.
Ensuite on monte Diomaye contre Sonko en lui mettant dans la tête que c'est Dieu qui l'a choisi parce qu'il est le meilleure, et donc seul responsable (Satan a damné le peuple juif en lui mettant en tête que Dieu l'a choisi parce qu'il est le meilleur peuple, et Satan a utilisé l'infiltration sioniste pour y arriver).
Puis on demande à Diomaye de détruire Sonko. Et il s'y met, depuis son installation au pouvoir par... Sonko. Et pour aider Diomaye dans cette mission, toute respiration de Sonko sera médiatiquement travaillé contre lui. Jusqu'au dernier acte de rejet de la LFR et la LFI. Là, le long travail de présenter au peuple Sonko comme celui qui empêche de régler le problème du Sénégal vient d'être douché par le FMI qui dit que cela n'a rien à voir.
Maintenant, la mission dédiée à Diomaye de détruire Sonko n'a plus qu'un seul chemin: passer par des élections. Or le travail de séparation de Sonko de son électorat n'a pas encore réussi, malgré tout ce qui est dit dans les médias. Face à cette situation, ceux qui encourageaient Diomaye découvrent qu'il doit discuter avec Sonko.
Ce qu'ils oublient c'est que Diomaye face à Sonko, ce sera le réveil de sa conscience. Diomaye ne pourra jamais regarder Sonko droit dans les yeux. Pour lui faire faire ce qu'il fait à Sonko, il a fallu lui recouvrir la conscience d'un voile. Ce voile se déchirera face à Sonko.
Ce broussard traître, si on le laisse faire, finira bientôt par nous dire que désormais, les députés, les khalifes généraux, les évêques, etc., seront nommés par décret présidentiel. Ce qui est triste, ce sont ses seuls soutiens : les magistrats de Colobane, gardiens du système corrompu surtout le fameux conseil constitutionnel corrompu 😂
Et comme toujours leur remède est connu d'avance organiser un dialogue dont ils s'arrogent le droit universel d'en être les seuls garants. Leur sport favori, évoquer une crise factice, l'entretenir théoriquement avec la rhétorique savante et ensuite s'imposer en garants de dialogues pour mieux prendre en otage la démocratie.
De quoi parles t-on ? L'assemblée juge la LFR et la LFI insincères, et refuse de les voter. Tu parles d'insurrection alors que l'assemblée ne fait qu'exercer une prérogative constitutionnelle. Elle est où l'insurrection ? Tous les jours je remercie le ciel de nous avoir donné une telle assemblée. Si les députés du temps de Macky avaient fait leur boulot, on ne serait pas confronté aujourd'hui à une dette cachée. Tout le malheur du pays vient de là. Alioune Tine, basta !!!!!
on ne te parle de cohabitation au niveau mondial , même si tu es connaisseur de l'actu internationale
Mais comme disait Sonko, c'est des fumiers....
Il y a malheureusement beaucoup de naïfs ( je n'ai pas voulu dire nigauds) dans ce pays.
Quant à toi, Tine, tu es un rigolo. Fais d'abord ton mea culpa. Puis on verra.
Ce pays de tradition démocratique de mougne de kersa et de teranga ne mérite pas cette situation catastrophique
Faut dire à ton idole Sonko que ça suffit
L’insouciance de ce mec sur la situation du pays est bouleversante et incomprehensible , j’ai jamias vu un politicien aussi rancunier que sonko malgre son incompetence sue et connue de tous apres 22mois de gestion. c’est ce qui est plus ahurissant, Mr Tine , mettre Diomaye et Sonko au meme niveau de responsabilite sur cette situation serait pas meme sachant que Diomaye est le PR .Mais ce que Sonko a fait durant ces 2 ans n’influe en rien sur le jien etre des senegalais au contraire ce batard nous a freiné net avec declarartion hasardeuses et ses suffisances dans la prise de decision
Voila ce qui ns a amené dans oû nous somme
c’est des incapables
Le pays est à genoux depuis l’entrée en politique de Ousmane sonko et maintenant à terre depuis qu’ils sont au pouvoir pastef et ne me dite pas que c’est diomaye qui dirige comme c’est votre nouveau slogan pour vous dédouaner de votre échec l’assemblée est le pouvoir législatif et le palais l’exécutif donc les responsabilité sont partagés entre le roi et le faiseur de roi.
Ce qui arrive en ce moment aux sénégalais sou amoul wone ma khamni il n’a pas de justice on a beau avertir que ses gens sont des populistes qui ne maîtrisent rien de comment on gère un pays à la place on a reçu des insultes et mépris le resultat est la un pays complètement ruiné par des populistes en 3 ans de règne et ce n’est que le début malheureusement vous allez lire l’heure avec ses gens au pouvoir la prochaine fois avant de voter vous allez bien réfléchir
Nous savons tous que le seul problème du Sénégal, c'est sonko.
Mais on fait semblant.
Cet hypocrisie nous mène droit au mure.
Avant meme le démarrage des travaux du Budget , il a dit qu’on votera pas ça !
That’s enough ! Que le Droit s’exécute advienne ce qui va arriver ! Diomaye doit laisser une jurisprudence de ça afin que ceci ne puisse plus se reproduire !
Nous devons être de bons conseils pour ces cadets qui nous gouvernent et pas de layam layami !
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.