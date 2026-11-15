Politique

Auteur: Thiebeu NDIAYE

« Ça suffit ! » : Alioune Tine sermonne Diomaye et Sonko

Le ton était grave, ce dimanche, sur le plateau de la dominicale de Sud Fm, ‘’Objection’’. Analysant le contexte sociopolitique du Sénégal, Alioune Tine a pointé du doigt une situation « d’une gravité extrême », marquée par une confrontation ouverte entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir Législatif sur fond de détresse économique et humaine.

Revenant sur la récente tragédie de Lompoul qui a une nouvelle fois endeuillé le pays sur les routes mortifères de l’émigration irrégulière, le fondateur d’AfrikaJom Center y voit le symptôme d’un profond mal-être générationnel exacerbé par une situation politico-économique catastrophique. « Ce sont des milliers de jeunes qui sont morts. C’est un malaise de vivre et de se sentir inutile à leur âge », a-t-il déploré, soulignant la perte de dignité d’une jeunesse incapable d’assurer ses besoins vitaux.

Pour Alioune Tine, les slogans incitant à « rester ici pour réussir ici » (Tekki fii) restent vains tant que l’État ne planifie pas l’insertion professionnelle des jeunes arrivant sur le marché du travail. Un constat d’échec aggravé par l’inflation qui asphyxie les Sénégalais. « Les gens ont des problèmes pour acheter à manger : la viande, le riz, l’huile, les légumes, tout est cher, sans parler du loyer », a-t-il martelé.

« Posture insurrectionnelle » de l’Assemblée nationale

Au cœur des critiques de la figure de proue de la société civile sénégalaise figure la crise institutionnelle créée par Sonko et Diomaye qui paralyse le sommet de l’État. Alioune Tine n’a pas mâché ses mots pour qualifier le blocage du budget par l’Assemblée nationale gérée par Pastef. Il y voit une « position d’insurrection ouverte », une attitude inédite dans l’histoire politique du Sénégal.

Selon lui, même en période de cohabitation (pouvoir-opposition) « jamais le budget » n’a été rejeté.

Cette impasse trouve son origine, selon M. Tine, dans la fracture entre le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye et son ex-mentor, Ousmane Sonko. « Une hostilité aveugle » dont le pays paie déjà le prix fort notamment sur le plan financier avec les dégradations successives de la note souveraine.

« Le budget, c’est ce qui permet à l’État de fonctionner. Si vous le bloquez, c’est tout le pays que vous bloquez. Ce qui est ahurissant c’est que les gens restent complètement aveugles aux conséquences de leurs actes. C’est insupportable », lance-t-il, s’indignant de l’absence totale de dialogue entre les deux institutions.

Appel au dialogue

Rappelant le plébiscite historique de mars 2024 où 54% des électeurs ont porté au pouvoir le tandem fraîchement sorti de prison, Alioune Tine estime que les deux autorités (Diomaye et Sonko) n’ont pas encore pris « la pleine mesure des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules ».

Le fondateur d’AfrikaJom Center appelle à une désescalade immédiate pour éviter le naufrage économique et social. « Le temps est venu pour que le président Diomaye parle à Ousmane Sonko et que l’Assemblée nationale arrête cette insurrection absurde. On est au bord du précipice et on continue à faire de la danse sur la corde raide. Ça suffit ! ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Alioune Tine critique le blocage du budget par l'Assemblée nationale, qu'il qualifie de « position d'insurrection ouverte » inédite dans l'histoire politique du Sénégal. - Il lie la tragédie de Lompoul à un malaise générationnel aggravé par l'inflation et l'absence de planification de l'insertion professionnelle des jeunes. - Il appelle Diomaye et Sonko à dialoguer et à désescalader, estimant qu'ils n'ont pas pris la pleine mesure de leurs responsabilités.