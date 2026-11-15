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Politique

« Ça suffit ! » : Alioune Tine sermonne Diomaye et Sonko

Auteur: Thiebeu NDIAYE

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« Ça suffit ! » : Alioune Tine sermonne Diomaye et Sonko

« Ça suffit ! » : Alioune Tine sermonne Diomaye et Sonko

Le ton était grave, ce dimanche, sur le plateau de la dominicale de Sud Fm, ‘’Objection’’. Analysant le contexte sociopolitique du Sénégal, Alioune Tine a pointé du doigt une situation « d’une gravité extrême », marquée par une confrontation ouverte entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir Législatif sur fond de détresse économique et humaine.

Revenant sur la récente tragédie de Lompoul qui a une nouvelle fois endeuillé le pays sur les routes mortifères de l’émigration irrégulière, le fondateur d’AfrikaJom Center y voit le symptôme d’un profond mal-être générationnel exacerbé par une situation politico-économique catastrophique. « Ce sont des milliers de jeunes qui sont morts. C’est un malaise de vivre et de se sentir inutile à leur âge », a-t-il déploré, soulignant la perte de dignité d’une jeunesse incapable d’assurer ses besoins vitaux.

Pour Alioune Tine, les slogans incitant à « rester ici pour réussir ici » (Tekki fii) restent vains tant que l’État ne planifie pas l’insertion professionnelle des jeunes arrivant sur le marché du travail. Un constat d’échec aggravé par l’inflation qui asphyxie les Sénégalais. « Les gens ont des problèmes pour acheter à manger : la viande, le riz, l’huile, les légumes, tout est cher, sans parler du loyer », a-t-il martelé.

« Posture insurrectionnelle » de l’Assemblée nationale

Au cœur des critiques de la figure de proue de la société civile sénégalaise figure la crise institutionnelle créée par Sonko et Diomaye qui paralyse le sommet de l’État. Alioune Tine n’a pas mâché ses mots pour qualifier le blocage du budget par l’Assemblée nationale gérée par Pastef. Il y voit une « position d’insurrection ouverte », une attitude inédite dans l’histoire politique du Sénégal. 

Selon lui, même en période de cohabitation (pouvoir-opposition) « jamais le budget » n’a été rejeté.

Cette impasse trouve son origine, selon M. Tine, dans la fracture entre le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye et son ex-mentor, Ousmane Sonko. « Une hostilité aveugle » dont le pays paie déjà le prix fort notamment sur le plan financier avec les dégradations successives de la note souveraine.  

« Le budget, c’est ce qui permet à l’État de fonctionner. Si vous le bloquez, c’est tout le pays que vous bloquez. Ce qui est ahurissant c’est que les gens restent complètement aveugles aux conséquences de leurs actes. C’est insupportable », lance-t-il, s’indignant de l’absence totale de dialogue entre les deux institutions.

Appel au dialogue

Rappelant le plébiscite historique de mars 2024 où 54% des électeurs ont porté au pouvoir le tandem fraîchement sorti de prison, Alioune Tine estime que les deux autorités (Diomaye et Sonko) n’ont pas encore pris « la pleine mesure des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules ».

Le fondateur d’AfrikaJom Center appelle à une désescalade immédiate pour éviter le naufrage économique et social. « Le temps est venu pour que le président Diomaye parle à Ousmane Sonko et que l’Assemblée nationale arrête cette insurrection absurde. On est au bord du précipice et on continue à faire de la danse sur la corde raide. Ça suffit ! ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Alioune Tine critique le blocage du budget par l'Assemblée nationale, qu'il qualifie de « position d'insurrection ouverte » inédite dans l'histoire politique du Sénégal. - Il lie la tragédie de Lompoul à un malaise générationnel aggravé par l'inflation et l'absence de planification de l'insertion professionnelle des jeunes. - Il appelle Diomaye et Sonko à dialoguer et à désescalader, estimant qu'ils n'ont pas pris la pleine mesure de leurs responsabilités.
Auteur: Thiebeu NDIAYE
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Commentaires (89)

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    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 12 heures
    UNE CÉCITÉ INTELLECTUELLE MAJEURE « Ça suffit ! » : Alioune.
    La démocratie sénégalaise démontre une fois de plus sa vitalité, c'est une première en Afrique qu'un gouvernement soit contraint de repenser son approche et d'aller revoir sa copie. Ceux qui interprètent cela comme une crise font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle flagrante.
    Alioune souffre d’un profond aveuglement intellectuel, né de sa tendance à tout ramener à lui-même et à se placer systématiquement au centre ; il ne manque jamais une occasion de se mettre en avant. Il prend régulièrement des initiatives qui dissimulent ses véritables intentions, des manœuvres qui, si elles ne sont pas contrées, finissent par engendrer des crises graves et latentes, menaçant de perdurer, ce qui lui permet alors de se rendre indispensable et de s’ériger en médiateur. Parmi les exemples marquants, on peut citer son soutien à la proposition d’Obasanjo, à la demande de l’ancien président Wade, visant à reporter de deux ans l’élection présidentielle de 2012, ou encore, plus récemment, son appui à la décision de Macky Sall de décaler l’élection présidentielle de 2024 (initialement prévue en février) au 15 décembre de la même année. Ce ne sont là que deux exemples parmi tant d’autres ; chacun aurait pu mettre fin à la démocratie sénégalaise et plonger le pays dans une crise politique majeure.
    Aujourd’hui, la jeunesse sénégalaise est confrontée à un défi inédit, qui dépasse largement tout ce qu’ont pu connaître les générations précédentes. Elle est témoin d’une corruption endémique et scandaleuse au sein de ses aînés, des politiciens et certains fonctionnaires ayant amassé des fortunes sans la moindre justification. Parallèlement, le pays, faute d’avoir anticipé les évolutions démographiques, s’enfonce davantage dans la misère, accablé par une dette colossale et submergé par un afflux massif de ressortissants étrangers qui s’organisent pour monopoliser des secteurs économiques clés, proposant leur main-d’œuvre à des tarifs dérisoires, au détriment de la jeunesse sénégalaise elle-même. Alioune, qui a pourtant assisté à tout cela aux premières loges, se présentant depuis plus de trente ans comme un critique, n’a aujourd’hui rien de substantiel à dire ; sa consternation est feinte, et ses larmes ne sont que des larmes de crocodile. En réalité, c’est précisément lui qui s’oppose aux jeunes, les qualifiant de « xénophobes », lorsqu’ils réclament une « préférence nationale », c’est-à-dire la priorité donnée aux citoyens sénégalais pour les rares emplois et opportunités économiques disponibles dans le secteur informel, un domaine désormais dominé par des étrangers. Il lui suffit de sortir de son bureau pour observer ce qui se passe dans les rues de Dakar, ou de visiter des entreprises récemment créées par des ressortissants chinois ou indiens, pour constater cette mainmise étrangère sur les emplois en train d’être créés, des postes occupés par des travailleurs qui, par ailleurs, vivent à proximité dans des logements précaires et de fortune, témoignant ainsi des bas salaires qui leur sont versés.
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    Djibson il y a 11 heures
    La jeunesse sénégalaise fout le camp du pays. Continuez votre propagande, personne ne voud croit. Malgré vos auto-likes ridicules.
    Pourquoi votre clique ne commente jamais les articles relatifs à l'émigration ?
    Seneweb, sérieux wou niou.
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    Jean-le-fou il y a 10 heures
    Hypocrisie quand tu nous tiens ! Alioune Tine n'ose jamais critiquer Sonko sans y melanger Diomaye. Tout le monde sait que le problème du Sénégal c'est sonko. Mais tu ne verras jamais Tine le dire sans ambiguïté. Tu es un lâche, un peureux doublé d'hypocrite.
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    TRES BONNE ANALYSE et surtout tres objective esperons que mr tine le lia il y a 10 heures
    vrai
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    Le citoyen il y a 10 heures
    @Djibson  Il faut oser dire la vérité, le problème au Sénégal, c'est Ousmane sonko.
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    Xeme il y a 12 heures
    Trop d'hypocrisie dans ce pays.
    On commence par cacher que Macky Sall qui est responsable de la situation catastrophique du pays.
    Ensuite on monte Diomaye contre Sonko en lui mettant dans la tête que c'est Dieu qui l'a choisi parce qu'il est le meilleure, et donc seul responsable (Satan a damné le peuple juif en lui mettant en tête que Dieu l'a choisi parce qu'il est le meilleur peuple, et Satan a utilisé l'infiltration sioniste pour y arriver).
    Puis on demande à Diomaye de détruire Sonko. Et il s'y met, depuis son installation au pouvoir par... Sonko. Et pour aider Diomaye dans cette mission, toute respiration de Sonko sera médiatiquement travaillé contre lui. Jusqu'au dernier acte de rejet de la LFR et la LFI. Là, le long travail de présenter au peuple Sonko comme celui qui empêche de régler le problème du Sénégal vient d'être douché par le FMI qui dit que cela n'a rien à voir.
    Maintenant, la mission dédiée à Diomaye de détruire Sonko n'a plus qu'un seul chemin: passer par des élections. Or le travail de séparation de Sonko de son électorat n'a pas encore réussi, malgré tout ce qui est dit dans les médias. Face à cette situation, ceux qui encourageaient Diomaye découvrent qu'il doit discuter avec Sonko.
    Ce qu'ils oublient c'est que Diomaye face à Sonko, ce sera le réveil de sa conscience. Diomaye ne pourra jamais regarder Sonko droit dans les yeux. Pour lui faire faire ce qu'il fait à Sonko, il a fallu lui recouvrir la conscience d'un voile. Ce voile se déchirera face à Sonko.
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    Lol il y a 11 heures
    Le Sénégal est le seul pays du monde 🌍 ou certains hauts fonctionnaires sont plus riches que les capitaines d’entreprises.Ce n’est pas pour rien que le plus grand rêve d’un étudiant est d’entrée à l’école de Colobane 😂
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    Lebou il y a 14 heures
    Il n’y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Il y a seulement un problème avec Diomaye qui, en dix ans de vie politique, n’a jamais remporté le moindre bureau de vote dans son propre village, mais qui est devenu président grâce à Sonko. Aujourd’hui, il veut confisquer la victoire issue de dix années de lutte du Pastef. Son patron, Macron, n’a pas disposé d’une majorité parlementaire durant tout son second mandat, mais il travaille intelligemment avec l’opposition majoritaire. En revanche, ce kaw-kaw veut s’accaparer tous les pouvoirs alors qu’il a zéro député.
    Ce broussard traître, si on le laisse faire, finira bientôt par nous dire que désormais, les députés, les khalifes généraux, les évêques, etc., seront nommés par décret présidentiel. Ce qui est triste, ce sont ses seuls soutiens : les magistrats de Colobane, gardiens du système corrompu surtout le fameux conseil constitutionnel corrompu 😂
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    Ndamli il y a 14 heures
    Les rentiers de la crise comme les appelle Yoro Dia qui a trouvé la formule parfaite. Aucune crédibilité ni légitimité mais la parole en bandoulière les mêmes têtes depuis plus de trois décennies à donner des leçons à tour de bras, sans se remettre en question soi même. Cela fait un bon moment qu'ils ne trouvent plus écho à leurs prêches.
    Et comme toujours leur remède est connu d'avance organiser un dialogue dont ils s'arrogent le droit universel d'en être les seuls garants. Leur sport favori, évoquer une crise factice, l'entretenir théoriquement avec la rhétorique savante et ensuite s'imposer en garants de dialogues pour mieux prendre en otage la démocratie.
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    CITOYEN il y a 14 heures
    Alioune Tine, basta !!!!!! On est au bord du précipice à cause de ton ami Macky Sall. Mais tu n'as pas le courage de le mentionner. Tu fais partie des coupables qui nous ont conduits dans le gouffre. 23000 milliards de dette ont plombé ce pays pour longtemps, la dégradation de la note du Sénégal vient de là. L'impossibilité de mettre en place des projets créateurs d'emplois pour les jeunes vient de ce saccage du pays par ton ami. Au lieu d'attaquer le pompier, tu devrais faire payer le pyromane. Faut arrêter de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Je vais le dire crûment, tu enrages parce que tu ne reçois plus d'enveloppe, voilà ce qui explique ton courroux.
    De quoi parles t-on ? L'assemblée juge la LFR et la LFI insincères, et refuse de les voter. Tu parles d'insurrection alors que l'assemblée ne fait qu'exercer une prérogative constitutionnelle. Elle est où l'insurrection ? Tous les jours je remercie le ciel de nous avoir donné une telle assemblée. Si les députés du temps de Macky avaient fait leur boulot, on ne serait pas confronté aujourd'hui à une dette cachée. Tout le malheur du pays vient de là. Alioune Tine, basta !!!!!
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    Che il y a 10 heures
    Il dit insurrection donc tentative de coup d etat .Dans ce cas il faut arrêter les putschistes...Il donne un alibi à diomaye pour emprisonner légalement SONKO..MAIS LE PEUPLE SERA LE BOUCLIER DE SONKO
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    La République il y a 10 heures
    @Che  Quel peuple?
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    Lol il y a 14 heures
    Il faut dire à ce traitre kaw kaw de Diomaye la vérité,ce broussard veut être le seul président au monde à disposer de tous les pouvoirs en ayant zéro député.Il doit mettre son ego dans sa poche,.Aucun des membres de ce conglomérat de fossiles politiques qui l’entoure et qui le pousse à dissoudre l’assemblée nationale n’est en mesure de gagner le moindre bureau de vote.Ce sont des communistes et troskytes ratés et éternels transhumants 😜
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    Sénégal il y a 9 heures
    Ce kaw kaw n'entre jamais dans sweet beauty
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    Ngor Jegaan Juuf il y a 14 heures
    Je crois que sur Alioune Tine Sonko a raison : ALIOUNE TINE EST UN VRAI FUMIER! 1) D'abord Il ment quand il dit "même en période de cohabitation (pouvoir-opposition) jamais le budget n’a été rejeté" ; il n y'a jamais eu auparavant de cohabitation à la française (c-a-d qui résulte d'élections législatives) au Sénégal) . 2) C'est une situation fréquente aux USA et en France (depuis le milieu des années 80) ; alors lorsque le Congrès américain rejette le budget américain en exigeant la prise en compte des amendements des "Congressmen", peut-on parler d'insurrection ? En France, le budget a été rejeté récemment à la quasi-unanimité, peut-on parler d'insurrection? Une insurrection est par définition illégale et ce que font ces parlements, y compris celui du Sénégal, ils le font en parfaite légalité. Tine parle dialogue, mais l'initiative du dialogue appartient à celui qui veut qu'on vote son budget. Macron convoque les différents chefs de l'opposition à l'Élysée pour trouver une solution ; Trump l'a fait lors des 2 dernières années de son 1er mandat avec les démocrates Nancy Pelosi et Chuck Schummers et va devoir le faire à partir de janvier 2027 avec le même Schummers et Hakim Jeffries (qui a remplacé Pelosi). C'EST L'EGO DEMESURE DE DIOMAYE QUI BLOQUE TOUT DIALOGUE. Et cela Alioune Tine n'a pas le courage de le dire.
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    h il y a 11 heures
    ft
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    juufi il y a 11 heures
    jegaan
    on ne te parle de cohabitation au niveau mondial , même si tu es connaisseur de l'actu internationale
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    Ngor Jegaan Juuf il y a 10 heures
    @juufi  C'est un terme politique qui nous vient de l'expérience française, donc forcément nous ferons référence à des cas similaires dans des régimes présidentiels. Même pendant les fameuses années de braise au Sénégal (1988-1990), Abdou Diouf qui mesurait sa responsabilité avait appelé Abdoulaye Wade, non pas par plaisir mais par nécessité, parce que Wade étant alors une réalité politique incontournable seul le dialogue pouvait permettre de décanter la situation et non la force comme le préconisaient les faucons d'alors.
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    bof il y a 15 heures
    Sonko vous a décrédibiliser depuis longtemps que vous avez commencé a défendre un anti democrate au nom de la démocratie vous aviez déjà perdu votre crédibilité
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    Karim-USA il y a 15 heures
    Way kii na nopi way. Démal wouti liguey ! Les Maliens, les Nigeriens et Burkinabés n’ont pas de vieillards hypocrites et sans métiers comme ça et par conséquent, ils n’ont plus de candidats ni de victimes de l’émigration clandestine.
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    senegal il y a 14 heures
    @Karim-USA  Karim tu as toujours ton mot à dire tu peux la fermer quelques secondes stp
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    Diom sèrère il y a 14 heures
    Encore la fumisterie de Alioune tine ! Le problème n'est en rien imputable à "...Diomaye doit parler à Sonko...". C'est le chantage voulu par ousmane en instrumentalisant l'assemblée nationale qu'il y a lieu de dénoncer fermement.
    Mais comme disait Sonko, c'est des fumiers....
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    Yalmbine bi il y a 14 heures
    Alioune tine n'a toujours pas compris que maintenant la voix de abdou nguer porte plus que la sienne.
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    Fab il y a 14 heures
    Il parle du Sénégal et des sénégalais, mais vous êtes aveuglés par la politique et vous amusez avec le feu. Quand des fous s'amusent avec le feu sur le toit d'une case en paille, il y a quoi s'inquiéter pour les habitants de cette case.
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    Discourtoisie choquante il y a 12 heures
    Soit Poli Alioune ! Tu n'es nullement un élu. Tu te prends pour qui ? Trop bavard et agaçant.
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    Djibson il y a 12 heures
    @Discourtoisie choquante  Konn même un slogan " Tekki fii" existait ? Ce slogan, attrape-nigauds la woon, le Prometteur ne l'appliquant pour ses fistons.
    Il y a malheureusement beaucoup de naïfs ( je n'ai pas voulu dire nigauds) dans ce pays.

    Quant à toi, Tine, tu es un rigolo. Fais d'abord ton mea culpa. Puis on verra.
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    Kulunabumacky il y a 12 heures
    Boy alioune tine dagnlaay nokhou dé, koumouy sermonner ?
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    Bantu il y a 15 heures
    Allez dire la verité au traitre broussard du palais, lui qui pensait gouverner sans majorité et a les couilles de tourner le dos à ceux là qui se sont sacrifiés pour ce qu il est devenu aujourdhui.
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    Baye FALL il y a 15 heures
    Pure vérité et rien n'y a ajouter.
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    Dd il y a 11 heures
    Dire que j’ai parrainé Diomaye et faire la queue durant 2heures de temps pour voter pour lui. Sonko a fait le choix du cœur au lieu de la raison. Ces inspecteurs des impôts sont tous pareils ils sont orgueilleux et imbus de leur personne. Sonko togne naniou
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    Malickou il y a 15 heures
    Il appartient au peuple sénégalais de prendre ses responsabilités et de dégager ce binôme qui est la sources de tous les maux du Sénégal
    Ce pays de tradition démocratique de mougne de kersa et de teranga ne mérite pas cette situation catastrophique
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    Hé! il y a 14 heures
    Ne pas oublier non plus de demander: Où sont passés les 37 milliards de francs CFA de l'ASER qui étaient destinés à raccorder 1 740 villages au réseau électrique à travers le Sénégal ? ?
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    Lom il y a 12 heures
    Allons simplement et pacifiquement à des élections. Le peuple seul souverain va trancher
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    yabba il y a 12 heures
    dégager celui qui a trahi la promesse pas celui qui se bat pour la souveraineté de son pays et contre les corrompus
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    Alhadji il y a 14 heures
    Votre réveil est tardif Alioune Tine et vous êtes en partie responsable de cette situation malgré votre indignation présumée. Vous avez jadis soutenu l’avènement de ce régime de manière assumée sans ambiguïté et voilà le résultat! UN DÉSASTRE!!! L’irresponsabilité des députés de la majorité criarde. Vous êtes donc mal placé, tout comme les « soit disant intello » signataires du fameux « manifeste » aujourd’hui retranchés dans les caniveaux et honteusement aphones. Le Sénégal est entrain de subir des attaques malveillantes et dévastatrices! Et c’est dommage.
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    Exact il y a 14 heures
    Il faut répondre à Alioune Tine "ça ne suffit pas !" cr c'est cette partie de la société civile encagoulée qui a aidé à porter la voix de ce parti d'incompétents et à les mettre au pouvoir. Tous les esprits rationnels savaient que c'était juste des populistes, menteurs et manipulateurs. Arrivés au Pouvoir, les gens se sont rendus compte que le Livre Solution; le Projet ou plutôt le porozet, le souverainisme, l'anti système, les 4000 cadres/cancres dont des garabou garabou vendeurs de Ndombo, c'était juste du TOUSS
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    KLM il y a 12 heures
    Vous osez qualifier d'irresponsabilité des députés qui exercent leurs prérogatives constitutionnelles? Vous êtres vraiment soit malade soit malhonnête
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    yabba il y a 12 heures
    @Exact  tu ne vois pas que ton pays est une colonie avec des dirigeants qui sont a la solde des colons qui continuent de piller notre pauvre pays
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    Gouvernance il y a 14 heures
    Il faut oser dire '' Sonko ça suffit''. Le problème n'est rien d'autre que SONKO. Sonko est le vrai problème. Un vrai paresseux qui ne pense qu'à lui même. Le pays ne l'intéresse pas. De la mairie de Ziguinchor à l'Assemblée Nationale en passant par la primature il a amplement montré ses insuffisances, et son désire ardent de voir DIOMAYE échouer.
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    ssss il y a 14 heures
    la faute aux sénégalais. D'avoir élu cette bande d'incompétents haineux. Ils ne devraient s'attendre à rien d'autre qu'à ce spectacle!
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    Djibson il y a 11 heures
    @SDD  Sonko , rends les sous , c'est haram. Ramène tes déserteurs au pays. Donne l'exemple par les faits.
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    Thiaroye il y a 14 heures
    Tine tu trompes qui!?
    Faut dire à ton idole Sonko que ça suffit
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    Ba il y a 14 heures
    Allez au diable.mr Tine vous avez pleinement participer a l’ascension de cet energumene de sonko.
    L’insouciance de ce mec sur la situation du pays est bouleversante et incomprehensible , j’ai jamias vu un politicien aussi rancunier que sonko malgre son incompetence sue et connue de tous apres 22mois de gestion. c’est ce qui est plus ahurissant, Mr Tine , mettre Diomaye et Sonko au meme niveau de responsabilite sur cette situation serait pas meme sachant que Diomaye est le PR .Mais ce que Sonko a fait durant ces 2 ans n’influe en rien sur le jien etre des senegalais au contraire ce batard nous a freiné net avec declarartion hasardeuses et ses suffisances dans la prise de decision
    Voila ce qui ns a amené dans oû nous somme
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    Reponse a Ba il y a 14 heures
    Toi tu es un nedo ko bandiste , la haine que tu eprouves vis a vis de sonko va te detruire . Vous ne reviendrez pas au pouvoir , bande voleurs , de tribalistes .
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    Au diable il y a 13 heures
    @Reponse a Ba  Fous aux gens la paix avec ton ton neddo ko badoum, ce disque est rayé. Cela faisait aussi partie du répertoire de manipulation du Pastef pour mobiliser les simples d'esprit. Macky n'est pas ma tasse de thé mais son dernier PM était Diakhanké; le Pdt de l'Assemblée; le CEMGA, le Haut Com Gendarmerie, le Chef d'état major particulier, et la dame des Collectivités territoriales étaient wolof. Il est où ton néddo ko bandoum
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    Cedo il y a 14 heures
    Sonko et Diomaye sont les deux responsables de cette situation
    c’est des incapables
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    Ddr il y a 14 heures
    Je rigole quand je l’entends parler. Il fait partie des soutiens du gourou et de son clan. J’en veux à toutes ces personnes qui ont servi d’échelle à OS pour arriver au sommet de l’Etat: Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Alioune Tine, Habib Sy, Serigne Moustapha Sy guide spirituel des MWM, le mouvement « y en a marre »… Tous responsables !!! Quelque soit leur position actuelle, ils ont trahi ce pays. Ils savaient pertinemment qui était cette personne : un menteur, un manipulateur, une personne de mœurs légères avec des amis peu recommandables. Aujourd’hui ce pays souffre à tous les niveaux, les investisseurs ont fui, les entreprises sénégalaises délocalisent leurs activités et les gosses qui soutenaient ce parti prennent la mer. Vous avez trahi ce pays!!!!
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    Traîtrise il y a 14 heures
    Ce vieux monsieur est un hypocrite de la pire espèce, qui a pris parti pour son poulain de traître. L’assemblée est dans son droit, contrairement au maître du reniement et de la corruption. Nous avons élu diomaye pour la rupture et il a trahi. SES complices comme tine vont au mieux renvoyer le traître et son bienfaiteur dos à dos et au pire mettre ce qui nous sur le dos de Pastef. Honte à tine et ses semblables.
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    Lo il y a 14 heures
    Arrêtes tes mensonges Tous les pays du monde sont endettés le problème du Sénégal se nest pas l’endettement on est tous témoin de l’ère Macky Sall.
    Le pays est à genoux depuis l’entrée en politique de Ousmane sonko et maintenant à terre depuis qu’ils sont au pouvoir pastef et ne me dite pas que c’est diomaye qui dirige comme c’est votre nouveau slogan pour vous dédouaner de votre échec l’assemblée est le pouvoir législatif et le palais l’exécutif donc les responsabilité sont partagés entre le roi et le faiseur de roi.
    Ce qui arrive en ce moment aux sénégalais sou amoul wone ma khamni il n’a pas de justice on a beau avertir que ses gens sont des populistes qui ne maîtrisent rien de comment on gère un pays à la place on a reçu des insultes et mépris le resultat est la un pays complètement ruiné par des populistes en 3 ans de règne et ce n’est que le début malheureusement vous allez lire l’heure avec ses gens au pouvoir la prochaine fois avant de voter vous allez bien réfléchir
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    Lol il y a 14 heures
    Wade a laissé 3000 milliards de dettes. Macky nous a laissé 23000 milliards. Voilà ce qui explique ce que tu appelles l'ère Macky Sall. Au plan personnel, je ne sais pas si tu t'en sortirais si tu héritais de milliards de dettes
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    salif1 il y a 14 heures
    Les enfantillages au sommet de l'Etat !!!! on va tous regretter d'avoir voté pour ces gros enfants immatures qui jouent avec la vie des sénégalais . Alioune savait trés bien que ces incultes là ne pouvaient même pas gérer un quartier. Les sénégalais vont se réveiller, peut être tard mais au moins une fois . Salam
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    Le Kothkien il y a 12 heures
    Mr Tine a raison de s’insurger contre le blocage du budget par l’Assemblée nationale obstinée dans sa détermination destructrice aveugle. La vie est ainsi faire que seuls ceux qui s’adaptent aux circonstances survivent et finissent par gagner. Ce n’est pas dans le grand nombre la force véritable. La vraie force consiste à s’adapter à tout ce que la vie met sur notre chemin comme écueils. Les méchants finissent toujours par perdre. En refusant de plier, ils finiront par se casser comme nous l’apprend la célèbre fable de Lafontaine dans Le Chêne et la Roseau. Dans Xhalat, le célèbre film de l’immortel Ousmane Sembene de chez nous, quand tu te mets tout le monde sur le dos et que chacun se met à te cracher dessus, tu finiras bel et bien par être complètement mouillé et trempé. Le Gourou et sa secte tomberont, n’importe comment, n’importe quand…
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    Vérité il y a 10 heures
    Je pense que au Sénégal, nous jouons tous à la comédie.
    Nous savons tous que le seul problème du Sénégal, c'est sonko.
    Mais on fait semblant.
    Cet hypocrisie nous mène droit au mure.
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    mor il y a 10 heures
    pourtant macky avait averti: ne donnez pas le pays à des aventuriers, il a raison
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    Zeaa il y a 15 heures
    Pas bayyil doul
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    lol il y a 14 heures
    Lol "Mame" Alioune, Qui t a dit de parler au nom du peuple.
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    Ora il y a 14 heures
    Tine stp il est minuit. Il est temps de se taire. Sponsofisé un imbécile baiseur, mentdur, fornicatdur sweet beauty .... oh tine
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    Niitsn il y a 14 heures
    Ce sale vieux du MFDC est le plus grand fumiste dans l'histoire du Sénégal. Le jour viendra où les gens sauront toutes les saloperies qu'il a commis dans ce pays depuis la Raddho. Il faut arrêter Seneweb, ce putain de site mille collines et les chiens sudistes comme Alioune Tine.
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    Reponse a Niitsn il y a 14 heures
    Toi qui insulte les sudistes sa data ndeye , sale batard ! Domerame de tribaliste que tu es !
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    Republique il y a 13 heures
    Diomaye et Sonko, tous les 2 se foutent de la République et des Sénégalais. Que Le Tout-Puissant Allah sauve ce pays! Amine!
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    Verite il y a 12 heures
    Les senegalais vont assumer ,c'est eux qui ont choisi.ces incompétents qui n'ont jamais ete chef de bureau pour les confier ce pays donc souffrons en silence
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    Témoins il y a 12 heures
    Voilà de vrais doorkat. Demandez lui combien de membres comptent son machin. En plus, tout le monde connaît la personne qui veut bloquer ce pays. Il n'a pas de problèmes d institution dans ce pays. C est Sonko qui utilise l assemblée pour exister malgré son statut de Pdt illégal. Jamais dans l histoire du monde, on n a vu un scénario pareil
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    Boursine il y a 11 heures
    Cette génération de sonko et Diomaye ne peuvent pas développer le Sénégal. C'est du jamais vue dans l'histoire politique du pays
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    Back il y a 14 heures
    Le dialogue n'y change rien du tout.
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    Peuple il y a 13 heures
    Alioune ça suffit toi aussi.
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    Ly il y a 12 heures
    Alioune tine tu nous emmerdes.matin .Midi soir Alioune tine.tu nous emmerdes.
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    Nabil il y a 11 heures
    Des vieillards comme alioune constituent un cancer pour la republique. Chacun cree son soit disant societe civile sans aucune importance.
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    Antisonko il y a 11 heures
    Pas étonnant de la pauvre typie à l’état pur on ne donne pas un pays comme le Senegal à des pauvres types
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    Vamos il y a 10 heures
    Y a jamais eu de cohabitation au Sénégal. C'est la 1ere fois. Sois honnête M. Tine et arrêtes de courir derriêre l'argent. T'as fais ton temps il te reste le chapelet et k'aiguille pour recoller les morceaux entre Diomaye et Sonko et non de prendre parite pour les rentiers de la crise et les démons de la division.
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    FILAMANLA il y a 14 heures
    Il faut valider l’augmentation de la caisse noire car cela paie la société si vile, les médias et chroniqueurs corrompus.
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    FIIMANLA il y a 14 heures
    Il faut valider l’augmentation de la caisse noire car cela paie la société si vile, les médias et chroniqueurs corrompus.
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    Djeo il y a 14 heures
    Pastefiens qui insultent diomaye en le traitant de broussard montre votre ignorance pour vous ceux qui habitent les villes sont plus digne mais comme vous avez passé tout votre temps a mettre les sénégalais les uns contre les autres bref vous méritez pas une once de pouvoir
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    USA il y a 13 heures
    On ne peut jamais diriger un pays sans une legimite popularire et une majorite parlemetaire. C.est ca le blockage!
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    Bretton Woods il y a 12 heures
    Pas tine le FMI ne donnera absolument rien ne te fatigue pas Diomaye Faye n’est pas crédible il a fait que des malversations
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    n&apos;importe quoi il y a 11 heures
    C'est toi qui doit la finir pas tine tu n'es pas sérieux envoies tes conseils a diomaye faye cedt lui qui en a.besoin fu jamais vu dans ce pas attendre d'être président pour créer un parti politique avec l'argent du contribuable diomaye faye coumou yap
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    Zinoviev il y a 10 heures
    Alioune , CA SUFFIT !!!! Tu mets toujours Sonko quand il s’agit de lui , dos a dos avec son protagoniste ! Il faut savoir trancher quand tout est clair ! Qu’est ce qu’il ya a négocier ou a discuter avec lui ? Il s’est comporté de façon anti républicaine en entrant a l’Assemblee par effraction : tu as dit quoi ? Lui meme a dit qu’il a mangé les Fonds Jam , tu as dit quoi ?
    Avant meme le démarrage des travaux du Budget , il a dit qu’on votera pas ça !
    That’s enough ! Que le Droit s’exécute advienne ce qui va arriver ! Diomaye doit laisser une jurisprudence de ça afin que ceci ne puisse plus se reproduire !
    Nous devons être de bons conseils pour ces cadets qui nous gouvernent et pas de layam layami !
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    Oustaz Jacuzzi il y a 10 heures
    tu as validé guenon.ferme ta bouche pauvre larve
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    Reponse a mor il y a 9 heures
    Un criminel qui a a son actif plus de 80 morts ne peut avoir raison ! Foutez nous la paix avec ce despote macky sall !
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    La ferme! il y a 8 heures
    Alioune taisez-vous! Vous avez supporté ces gougnafiers. On se souvient de votre photo avec Sonko sur un plat de riz au poisson. En tout cas les Sénégalais n'ont plus rien à manger! Alors taisez-vous!!!
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    Amnestie il y a 8 heures
    Levez cette loi d'amnestie alors on saura qui a tué vos petits martyres de Sweet Beauty! Abrogez la!!!
  • avatar
    Djo il y a 8 heures
    ’il est temps que l’armée prenne le relais. Ce cirque a assez duré.
  • avatar
    Mod il y a 8 heures
    Son masque est tombé depuis fort longtemps. Il devrait plutôt demander à son protégé Dioms de proposer un projet de lfi sérieux plutôt que de s'acharner sur les représentants du peuple qui refuse et de laisser diomaye plonger le pays dans l'incertitude.

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