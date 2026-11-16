Politique

Auteur: Aminata SARR

Cambodge : Diomaye Faye et El Malick Ndiaye se sont rencontrés !

Alors que les relations entre l’Exécutif et le Législatif sont marquées par des tensions, notamment autour de l’examen des budgets ministériels de 2027, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le premier vice-président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, se sont rencontrés à Phnom Penh, au Cambodge, en marge du 20e Sommet de la Francophonie. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les deux personnalités se saluer et échanger quelques mots.

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Cette rencontre a fait réagir le journaliste Gorgui Wade Ndoye, accrédité au Palais des Nations unies à Genève et envoyé spécial du Soleil. Dans une publication sur sa page Facebook, il a salué le rôle diplomatique joué par le chef de l’État sénégalais lors de ce sommet.

« Un grand Sénégal a entrepris une médiation de haut niveau menée avec sagesse et détermination par le plus jeune Président élu démocratiquement d’Afrique, M. Bassirou Diomaye Faye. Il a ainsi sauvé la Francophonie institutionnelle voulue par son prédécesseur, le Président Léopold Sédar Senghor », a-t-il écrit.

Gorgui Wade Ndoye estime que cette appréciation est également partagée par El Malick Ndiaye, qui aurait salué le chef de l’État « dans la pure tradition républicaine ». Selon le journaliste, Bassirou Diomaye Faye a ainsi « respecté la tradition des bons offices de notre cher pays en facilitant l’entente entre les présidents africains et occidentaux réunis au royaume du Cambodge ».

Le collaborateur du Soleil a également mis en exergue la participation d’El Malick Ndiaye aux travaux de la Francophonie. « Le Président El Malick, invité de la Francophonie, a coanimé une conférence dense et mis sur la table une riche contribution de plus de 32 pages pour la Francophonie d’aujourd’hui et de demain ! », a-t-il précisé.

Aminata SARR

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bassirou Diomaye Faye et El Malick Ndiaye se sont rencontrés à Phnom Penh, au Cambodge, en marge du 20e Sommet de la Francophonie. - Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les deux personnalités se saluer et échanger quelques mots. - Le journaliste Gorgui Wade Ndoye a salué le rôle diplomatique du chef de l'État sénégalais lors de ce sommet.