Cambodge : Diomaye Faye et El Malick Ndiaye se sont rencontrés !
Alors que les relations entre l’Exécutif et le Législatif sont marquées par des tensions, notamment autour de l’examen des budgets ministériels de 2027, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le premier vice-président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, se sont rencontrés à Phnom Penh, au Cambodge, en marge du 20e Sommet de la Francophonie. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les deux personnalités se saluer et échanger quelques mots.
https://www.facebook.com/share/v/18yfS56UFx/?mibextid=wwXIfr
Cette rencontre a fait réagir le journaliste Gorgui Wade Ndoye, accrédité au Palais des Nations unies à Genève et envoyé spécial du Soleil. Dans une publication sur sa page Facebook, il a salué le rôle diplomatique joué par le chef de l’État sénégalais lors de ce sommet.
« Un grand Sénégal a entrepris une médiation de haut niveau menée avec sagesse et détermination par le plus jeune Président élu démocratiquement d’Afrique, M. Bassirou Diomaye Faye. Il a ainsi sauvé la Francophonie institutionnelle voulue par son prédécesseur, le Président Léopold Sédar Senghor », a-t-il écrit.
Gorgui Wade Ndoye estime que cette appréciation est également partagée par El Malick Ndiaye, qui aurait salué le chef de l’État « dans la pure tradition républicaine ». Selon le journaliste, Bassirou Diomaye Faye a ainsi « respecté la tradition des bons offices de notre cher pays en facilitant l’entente entre les présidents africains et occidentaux réunis au royaume du Cambodge ».
Le collaborateur du Soleil a également mis en exergue la participation d’El Malick Ndiaye aux travaux de la Francophonie. « Le Président El Malick, invité de la Francophonie, a coanimé une conférence dense et mis sur la table une riche contribution de plus de 32 pages pour la Francophonie d’aujourd’hui et de demain ! », a-t-il précisé.
Aminata SARR
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Commentaires (34)
Ceux qui sèment la discorde entre Diomaye et Sonko agissent de mauvaise foi. Ils savent pertinemment que c’est le PASTEF, incarné par Ousmane Sonko, qui, depuis 2014, représente « l’alternative politique ». Cette alternative s’oppose à un système composé d’opportunistes, de flagorneurs et de corrompus ayant érigé la corruption en mode de gouvernance ; un système qui a, en somme, privatisé l’État, où des individus exploitent leurs fonctions et responsabilités à des fins personnelles.
Ousmane incarne le changement et le retour à une gestion de l’État rigoureuse et fondée sur des principes, rejetant la corruption et le clientélisme. Les tentatives visant à l’empêcher d’accéder au pouvoir et d’initier ces changements ont échoué, qu’on le veuille ou non, puisqu’il a réussi à porter celui qui était son propre protégé au pouvoir.
Aujourd’hui, le duo « Diomaye-PASTEF » domine tout le paysage politique, instaurant une forme de double leadership qui rappelle la dynamique « PS-PDS » d’autrefois.
Pourtant, ses détracteurs n’ont pas désarmé. À coups de démagogie médiatique et en se présentant comme des dissidents politiques, ils cherchent désormais à transformer les tensions naturelles, inhérentes à toute relation entre pairs, entre lui et son ancien protégé, en une crise nationale majeure, une arme qu’ils espèrent retourner contre lui. Toutefois, ceux qui ont su déjouer tous les pièges tendus par Macky Sall sauront, le moment venu, se retrouver et agir de concert pour le bien du peuple sénégalais, avec pour objectif d’écarter la vieille garde politique corrompue. Ils trouveront assurément le moyen de contrer les manœuvres de leurs adversaires actuels, dont certains se sont infiltrés dans leurs rangs via le « KIIRAY », incluant d’anciens membres du PASTEF ainsi que des transfuges politiques qui opéraient jusqu’alors dans l’ombre. Dans ce contexte, la seule issue logique pour l’aventure « KIIRAY » est un retour au bercail, une réconciliation qui tire parti du paysage politique à double structure, né précisément de son émergence. En jouant habilement la carte du « bon flic et du mauvais flic », ses acteurs pourraient définitivement évincer la vieille garde de la scène politique. Cela leur permettrait de rétablir et de concrétiser la vision initiale pour laquelle ils s’étaient battus lorsqu’ils étaient dans l’opposition ; un combat qui leur a coûté des amis et des soutiens au sein de la jeunesse sénégalaise, dont beaucoup ont sacrifié leur vie pour cette victoire.
Sonko est le seul homme politique qui a pris un homme issu d’une famille très pauvre, sans véritable expérience politique ni appareil personnel, et en a fait un président de la République. Malheureusement, il a affaire à une famille de badoleu, de kaw-kaw ingrats !
Quand il a abandonné,ce sont les leaders de l'opposition qui sont allés le chercher pour l'imposer d'être candidat.
Ne confondez pas Angleterre et pomme de terre
Je parle de condamnation qui l'a fait perdre ses droits d'être candidat et de chercher un plan B.
Je ne parle ni abdou diouf, ni de macky sall, ni de Khalifa, ne de karim.
.
Si la France avait des magistrats de Sandaga ou de Colobane comme les nôtres, Marine Le Pen ne serait même pas candidate.Diomaye, le traître, compte désormais sur les magistrats de Colobane, véritables gardiens du système corrompu.
Et si c était Diomaye qui avait la popularité, on devine aisément quel aurait été son choix.
Sonko tente de construire un Sénégal souverain, ce qui n'est pas facile, mais Diomaye revient à la solution de facilité des esclaves de maison : la docilité avec le maître, qui bien qu il m exploite, me donne à manger et me permet d être au dessus des autres.
Du pays
Pauvre mouton ignorant
Le Vrai.
Pendant les périodes d'excitation ( son voyage ) , il débite des bêtises, comme un enfant ébloui par le père Noël.
Jama Reka!
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