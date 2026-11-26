Politique

Auteur: Awa FAYE

Camp 2026, Code général d’éthique et de déontologie des agents publics, … : les annonces du Premier Ministre, Al Aminou Lo

Le Premier Ministre a informé le Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2026 de l'état de préparation de la deuxième édition de la Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP), dont le thème sera centré sur la qualité du service public. Ahmadou Al Aminou Lo a déclaré que les diligences y relatives sont en cours.

« Concernant l’état d’avancement de l’élaboration du Code général d’éthique et de déontologie des agents publics, le Premier Ministre a indiqué que cette initiative participe de la concrétisation de l’engagement du Gouvernement à faire vivre, au quotidien, le Jub, Jubal, Jubanti dans l’Administration publique. Il a souligné que le projet de Code va consacrer un véritable contrat de confiance entre l’Administration, ses agents et les citoyens », ajoute-on dans le document.

Mieux, le Premier ministre a demandé au Ministre chargé de la Fonction publique, en relation avec le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de prendre les dispositions appropriées pour la finalisation de ce texte et de son décret d’application ainsi que leur soumission au Conseil des Ministres avant la fin de l’année 2026.

A propos de l’état de mise en œuvre des décisions issues du Conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires, tenu en août 2024, « le Premier Ministre a rendu compte que la revue a mis en évidence la nécessité d’un changement d’approche dans la consolidation de la stratégie de développement des infrastructures maritimes et portuaires. Conformément aux directives du Chef de l’Etat, un Comité de Pilotage sera mis en place au cours du mois de décembre 2026 ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Premier ministre a informé le Conseil des ministres du 25 novembre 2026 de l'état de préparation de la deuxième édition de la CAMP, centrée sur la qualité du service public. - Il a demandé au ministre chargé de la Fonction publique de finaliser le Code général d'éthique et de déontologie des agents publics et son décret d'application, pour soumission au Conseil des ministres avant fin 2026. - Concernant les infrastructures maritimes et portuaires, un Comité de Pilotage sera mis en place en décembre 2026.