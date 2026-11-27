Politique

Auteur: Seneweb

Candidature au secrétariat général de l’ONU : Macky Sall explique les raisons de son retrait et dénonce « l’abus du pouvoir de veto »

L’ancien Président du Sénégal Macky Sall est revenu sur les raisons de son retrait de la course au secrétariat général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision marocaine Medi 1 TV, il a expliqué que sa décision visait à faciliter la recherche d’un consensus entre les membres du Conseil de sécurité.

« Ce retrait, c'était une manière d'abord de faciliter aux pays membres du Conseil de sécurité qui doivent proposer une personne par un consensus. On est arrivé à un moment où les membres permanents en particulier, lorsqu'il s'agit de voter avec les couleurs de bulletin pour qu'on sache s'il y a un pays membre permanent qui donne un veto, ils ont donné un veto à l'ensemble des candidats, ce qui n'était pas cohérent. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'abus sur le pouvoir du veto », a-t-il expliqué.

L'ancien chef de l'État sénégalais estime que les blocages successifs ont compromis les chances de parvenir rapidement à un accord. Il soutient que sa candidature se voulait avant tout un moyen de porter des réformes au sein des Nations unies et de faire avancer la représentation du continent africain dans les instances décisionnelles de l'organisation. « Moi, je concevais ma candidature comme une candidature d’accompagnement et d’action pour aider les Nations Unies à impulser une réforme et jouer aussi un rôle pour que l'Afrique ait sa place dans le Conseil des nations, mais ce n'était pas une candidature de promotion personnelle », a-t-il précisé.

Son retrait n'a cependant pas produit les effets escomptés. Selon Macky Sall, de nouvelles candidatures ont été introduites après sa décision, mais elles se sont heurtées aux mêmes oppositions de la part des membres permanents du Conseil de sécurité. « Mais malheureusement, on se rend compte que ça ne fait que davantage compliquer la situation, puisqu’entre temps, on a ouvert de nouvelles candidatures qui sont arrivées, mais les mêmes candidatures ont eu les mêmes vetos », a-t-il regretté.

« Les règles datent de 1946 »

Pour Macky Sall, les difficultés rencontrées dans le choix du prochain secrétaire général de l’ONU démontrent la nécessité de réformer en profondeur le fonctionnement de l’organisation. Il estime que les règles qui encadrent le système multilatéral ne correspondent plus suffisamment aux réalités actuelles.

« Et cela montre aussi que les pays doivent faire l'effort d'accélérer les réformes, parce que les règles datent de 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On ne dit pas aux pays membres permanents de renoncer à leur veto, mais il faut quand même qu'on réfléchisse aussi sur l'usage du veto, pour que justement son usage abusif ne soit pas un facteur bloquant sur l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies, tout est le cas aujourd'hui », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la dynamique qu’il aurait souhaité insuffler à l'organisation et sur la place qu'il entendait réserver au continent africain, l'ancien président a renvoyé aux orientations contenues dans son programme de candidature. Il a notamment insisté sur la nécessité de rationaliser les structures internes et de revoir les méthodes de travail.

L’ancien chef de l’Etat déplore une bureaucratie excessive, des chevauchements de compétences et des structures qui, selon lui, remplissent parfois les mêmes missions sans produire les résultats attendus. À ses yeux, la réforme doit également concerner les États membres, dont les engagements doivent être mieux adaptés aux moyens disponibles. « J'ai indiqué dans mon programme de candidat l'action que j'entends être imprimée. D'abord il faut réformer l'organisation, sur les méthodes de travail, beaucoup de bureaucratie, beaucoup de redondances, de structures qui font la même chose sans efficacité. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait », a-t-il indiqué.

Il considère que l’efficacité des Nations unies passe aussi par une meilleure hiérarchisation des priorités et une adéquation entre les missions confiées à l’organisation et les moyens mobilisés pour les réaliser. « Au sein de l'organisation, les États eux-mêmes doivent apprendre à mieux travailler, puisque finalement, si on voit le nombre de mandats que l'organisation se donne elle-même, on est à plus de 40 000 mandats depuis la création. 40 000 mandats, il faut faire ceci, il faut faire cela, on légifère sur tout, et on ne se soucie pas nécessairement des moyens qui doivent accompagner ces mandats, afin qu'il puisse y avoir un effet », a-t-il développé.

L’intelligence artificielle et l’équité au cœur de sa vision

L’ancien président sénégalais a aussi évoqué la place des nouvelles technologies dans la modernisation de l’organisation. Il pense que les outils numériques, notamment l’intelligence artificielle, doivent être davantage intégrés aux méthodes de travail des Nations unies. Cette évolution devrait, selon lui, profiter à l’ensemble des États membres et non à une minorité de pays qui disposent déjà d’un accès privilégié aux connaissances et aux financements. Il défend ainsi une répartition plus équitable des ressources et des opportunités à l'échelle internationale. « Donc ça, c'est de changer les méthodes de travail, d'utiliser aussi les outils modernes, telles que l'intelligence artificielle, et faire en sorte que ces outils modernes soient accessibles à l'ensemble des États », a-t-il déclaré.

Macky Sall place également l'accès aux marchés de capitaux et au savoir parmi les priorités qu'il aurait défendues à la tête de l’organisation. « Il ne faut pas qu’une minorité de pays continue d'avoir le privilège de la connaissance, d'avoir le privilège des financements, il faut plus d'équité. Moi, mon combat c'était ça, un monde plus équitable, où les pays les moins avancés puissent avoir accès à des conditions soutenables et acceptables au marché des capitaux, à la connaissance, afin que globalement, nous puissions vivre un monde meilleur », a-t-il conclu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Macky Sall explique que son retrait visait à faciliter un consensus entre les membres du Conseil de sécurité, dénonçant un « abus du pouvoir de veto » après que les membres permanents ont opposé leur veto à l'ensemble des candidats. - Il affirme que sa candidature se voulait « d'accompagnement et d'action » pour impulser une réforme de l'ONU et faire avancer la place de l'Afrique, et non une « promotion personnelle ». - Selon lui, de nouvelles candidatures introduites après son retrait ont subi les mêmes vetos, ce qui montre la nécessité de réformer des règles datant de 1946, notamment l'usage du veto.