"C'est Pastef Qui Doit Gouverner": Les Dures Vérités De Oumar Sow À Diomaye Après Sortie Sonko
Commentaires (4)
En cas de désaccord, Diomaye aurait pu adopter une posture comparable à celle d’un président en Allemagne ou en Italie, se concentrant sur les fonctions administratives courantes et les devoirs protocolaires, tout en laissant au parti Pastef la gestion du gouvernement.
À mon sens, écarter Sonko de son poste de Premier ministre fut une décision malavisée, surtout au regard du contexte politique qui avait conduit à sa nomination à une fonction aussi déterminante. Aucune stratégie politique ne peut être efficace si elle fait abstraction des réalités du terrain et des dynamiques de pouvoir sociopolitiques en place. C’est là que Diomaye a failli : il n’a pas su se prémunir contre les mauvais conseils d’opportunistes au sein de son entourage, des individus qui ont réussi à lui insuffler l’idée d’un second mandat.
Meme convaincre un chargé de mission les convaincre est dificil, dieul mandat rek daw ak mome... Il faut je pense laisser à Pastef continuer ce qu"ils ont commencé et tirer le bilan en fin de mandat, la decision la plus sage pour le president c'est évaluer, donner la gouvernance à Pastef et se mettre en retrait attendre 2029, le resultat positif comme negatif sera porté par Pastef et ainsi s'il veut se representer il aura à se justifier sur son choix...
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