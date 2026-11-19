Cheikh Diba : « Ce pays frôle la catastrophe, les députés ne savent pas ce qui se passe»
Face au rejet du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a livré un discours alarmant devant les parlementaires. Revenant sur l'origine de la dette cachée et sa propre implication dans l'audit des finances publiques dès mars 2024, l'argentier de l'État a mis en garde contre la fragilité économique du Sénégal et les risques majeurs d'un blocage budgétaire.
Le rejet de la première partie du projet de loi de finances 2027 continue de susciter des réactions au sommet de l’État. Face aux députés, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a livré un plaidoyer marqué par des avertissements sur la situation économique et financière du Sénégal. Il a notamment estimé que le niveau de fragilité du pays n’était pas pleinement mesuré par tous les parlementaires, allant jusqu’à affirmer que le Sénégal « frôle la catastrophe ». Prenant la parole à l’Assemblée nationale avant le rejet du texte budgétaire, Cheikh Diba a appelé les députés à mesurer les conséquences de leur décision. Pour lui, le contexte économique actuel exige une vigilance particulière, au regard des engagements financiers de l’État et des difficultés auxquelles le pays reste confronté. « Je peux vous assurer qu’au quotidien, ce pays frôle la catastrophe », a-t-il déclaré, avant d’inviter les parlementaires à faire preuve de responsabilité. Le ministre a insisté sur la nécessité de préserver le Sénégal, qu’il considère comme un pays fragile. « Faisons très attention à ce pays-là. Faisons très attention au Sénégal que nous partageons », a-t-il lancé. Il est également revenu sur le niveau de connaissance des députés concernant la situation réelle des finances publiques. « Je ne pense pas que le degré de fragilité dans lequel se trouve ce pays soit connu exactement par tous les députés », a-t-il soutenu, précisant que ses propos ne devaient pas être pris au premier degré.
La tension était palpable à l'Assemblée nationale. Au lendemain des contestations autour du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a tenu un discours particulièrement alarmant devant les députés. Pour convaincre les parlementaires de ne pas bloquer davantage le processus budgétaire, l'argentier de l'État a mis en avant la situation économique et financière du Sénégal, qu'il juge extrêmement préoccupante. « Je peux vous assurer qu'au quotidien, ce pays frôle la catastrophe », a-t-il déclaré. Une sortie qui traduit, selon lui, le niveau de vulnérabilité dans lequel se trouve actuellement le Sénégal. Le ministre est même allé plus loin en estimant que tous les députés ne mesurent pas nécessairement l'ampleur des difficultés auxquelles le pays est confronté. « Je ne pense pas que le degré de fragilité dans lequel se trouve ce pays soit connu exactement par tous les députés », a-t-il soutenu, avant de préciser que ses propos ne devaient pas être pris au premier degré. Dans la foulée, il a appelé à la responsabilité collective : « Faisons très attention à ce pays-là. Faisons très attention au Sénégal que nous partageons. » Pour Cheikh Diba, les enjeux dépassent largement le sort d'un texte budgétaire. Il a notamment rappelé les risques que pourrait entraîner une prolongation de l'incertitude autour des finances publiques. Le programme envisagé avec le Fonds monétaire international (FMI), évalué à 2,2 milliards de dollars, soit environ 1 243 milliards de francs CFA, la reprise de certains décaissements extérieurs et le financement du Programme spécial de désenclavement figurent parmi les engagements concernés. Le ministre a également évoqué la crédibilité financière de l'État et sa capacité à honorer ses obligations, notamment le paiement des salaires. « En matière de finances publiques, la confiance est un capital invisible, dont la dépréciation se traduit tôt ou tard en charges bien réelles », a-t-il averti.
« C'est moi qui ai été à l'origine de cet exercice sur la dette cachée »
Au-delà de l'alerte sur la situation économique, Cheikh Diba a profité de son intervention pour revenir sur la polémique autour de la dette cachée. Visiblement décidé à répondre aux interrogations sur sa responsabilité dans la gestion passée des finances publiques, le ministre a rappelé son rôle dans le processus ayant conduit à l'audit des comptes de l'État. Il situe le début de cette démarche au 28 mars 2024, quelques jours après l'élection présidentielle. Selon ses explications, il avait alors rencontré les nouvelles autorités, en compagnie notamment de l'actuel coordonnateur de la Direction générale du Budget, pour attirer leur attention sur la nécessité de procéder rapidement à un audit de la gestion des finances publiques. « Il faut très tôt envisager de faire l'audit sur la gestion des finances publiques », leur avait-il recommandé, en référence aux dispositions du Code de transparence qui prévoient un délai de 90 jours. Cheikh Diba affirme avoir lui-même rédigé les termes de référence de cet audit et participé à la mise en place du comité chargé de conduire les travaux. Une précision qu'il juge nécessaire face aux accusations qui pourraient le tenir pour responsable de l'existence de la dette non déclarée, alors qu'il occupait précédemment les fonctions de directeur de la Programmation budgétaire. Pour se défendre, il établit une distinction entre la préparation du budget et les engagements financiers non soumis à l'autorisation parlementaire. « Si mon rôle était de préparer les projets de loi de finances, en quoi celui qui est auteur de cet exercice-là pourrait avoir une responsabilité dans la dette cachée ? », s'est-il interrogé. Le ministre assume toutefois son implication dans la révélation de cette situation. « Ce que je veux dire, c'est que c'est moi-même qui ai été à l'origine de cette dette cachée-là », a-t-il affirmé, en faisant référence à son rôle dans les travaux ayant permis de mettre en évidence les engagements financiers non communiqués officiellement aux partenaires. Sur la question du rapport d'audit, Cheikh Diba a expliqué que les premières constatations reposaient sur des échantillons qui ne permettaient pas, à eux seuls, de restituer toute l'étendue de la dette. C'est pour cette raison, a-t-il indiqué, qu'un travail complémentaire et plus exhaustif a été commandité avant même la disponibilité du rapport de la Cour des comptes. Il a également défendu la confidentialité de certains documents relatifs aux conventions de financement, rappelant que ces engagements peuvent être soumis à des clauses de confidentialité. Il assure néanmoins que les informations relatives à la dette ont vocation à être accessibles à travers les documents statistiques officiels. Pour Cheikh Diba, le débat sur la dette cachée ne devrait donc pas faire perdre de vue l'urgence de préserver les équilibres financiers du pays. Il a enfin rappelé la dimension institutionnelle du débat budgétaire, estimant que le Parlement doit pouvoir exercer pleinement son rôle de contrôle, mais que la délibération doit également aller à son terme.
Commentaires (33)
DIOMAYE Faye fait la méme erreur de le laisser libre cest un gars a effacer comme il le souhaitait a ses opposants
Quand vous avez affaire à des fous comme ces Pastefiens, le seul langage qu’ils comprennent c’est le rapport de force et le bâton.
Aussi longtemps que Diomaye tardera en engager la guerre contre Pastef, le pays risquera la banqueroute et la catastrophe, ils n’ont rien à cirer du bien être des sénégalais, seuls leurs intérêts personnels comptent.
Avec des gens comme ça, il faut ouvrir une parenthèse de dictateur et de tortionnaire pour les faire souffrir outrageusement pour les ramener à la raison.
Pour être un grand politicien, il faut être en mesure de se transformer en bandit et même en criminel pour moment pour régler le compte aux Cartels.
Et, cerise sur le gâteau, le père du traître est devenu son agent recruteur. Cela signifie que ce vieux cautionne, depuis le début, la trahison éhontée de son fils. Ces kaw-kaw ne quitteront pas aussi facilement les fonds politiques. De vrais badolos, des broussards complexés ! A chaque fois que ces broussards seréres arrivent au pouvoir le Sénégal vit des moments de crises économiques et institutionnelles ils portent la poisse 😂
Abdou Diouf a fait l'ajustement structurel sous contrainte (en mêmetemps que plusieurs pays de la sous-région) mais cela vient en grande partie d’une mauvaise gestion du PS avec des sociétés parapubliques à n’en plus finir servant à caser la clientèle politique.
Par contre, en partant, il a laissé un pays avec pratiquement pas de dettes (effacées par les créanciers) et des finances publiques saines.
Le Gouvernement dispose également de la possibilité d’engager sa responsabilité sur le vote du budget, conformément à l’article 86 de la Constitution, afin de faire adopter le texte.
Autrement dit, si vous êtes convaincus de la pertinence de votre LFR, qui semble avoir pour principal objectif de satisfaire les exigences du FMI plutôt que de défendre les intérêts de la population, il vous suffit d’engager votre responsabilité et d’assumer vos choix, au lieu de chercher à entraîner le PASTEF dans ce manque de sincérité.
Venir ensuite affirmer que le PASTEF bloque le pays relève tout simplement d’une tentative de manipulation de l’opinion publique.
Votre réveil sera brutal. Le peuple vous attend au dernier tournant : celui des urnes !
leur soucis c'est l'accord avec le FMI que ce soit l'article 68 de la constitution, 58 de la loi organique ou 86 a son alinéa 6 l’utilisation des ces articles met directement l'accord avec le fond a la poubelle c'est pour cela que BDDF laisse son ministre supplier les députés pour voter la LFI 2027 et lui du haut de son trône ne veux négocier avec personne préconise la force et l’entêtement.
L’assemblée nationale n’a pas pour fonction de valider tout ce que veut le président.
L’assemble nationale a le pouvoir de voter pour, contre, et abstention.
Il est vrai que depuis l’indépendance il n’y a eu que des assemblées godillot c’est-à-dire à la solde du gouverneur de la colonie puis du président lui-même sous la solde du gouverneur ou de la France.
C’est la première fois que le Sénégal dispose de députés capables de faire le travail de législateur.
Qui pour expliquer cela ?
La LFR 2026 a été Rectifier en profondeur jusqu’ à dénaturée complètement la LFI alors les deux ne sont pas du tout pareille et ne me dites pas que c'est du a la conjoncture internationale c'est plutôt que le nouveau gouvernement a accepter les condition du FMI qui doit être traduit sur la LFR 2026 et la LFI 2027 ceux qui avaient refusés en étant dans l'exécutif on en encore refusé en étant au parlement et piii c tou
Vive Ousmane Sonko et Pastef, si ce n'était leur courage, leur détermination et leur patriotisme sans faille, ce pays serait condamné à une misère perpétuelle...
Je crains que c'est vous qui ignorez ce qui se passe, sinon les députés de PASTEF savent bien ce qu'ils font et ils sont tout simplement dans leur logique machiavélique de sabotage pour satisfaire les caprices d'une personne Sonko.
Vous êtes allé jusqu'à rabaisser le Gouvernement et la République par ricochet pour quémander auprès de gens qui ont tourné le dos à la République depuis longtemps.
D'ailleurs, je vous rappelle le rôle que vous avez joué auprès de ces personnes qui chahutent et sabotent la République. A l'époque de votre position de Directeur de la de la programmation budgétaire, vous n'avez pas pensé au danger que représentent ces personnes pour notre nation.
Monsieur DIBA, c'est vous qui étiez aux finances au temps de Macky, au temps de Sonko comme PM, aujourd'hui avec le PM LO..... et depuis que vous êtes là nos finances vont de mal en pis ......... et visiblement vous n'avez pas la solution alors n'est-il pas temps de rendre votre démission et que vous cédiez le plancher.
G très mal !
Fii laa rewmi tool leegi parce que des amateurs ,des adultes inconscients et des mécontents revanchards ont pris l’Etat en otage.
REK, KESSE ,DONG.
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.