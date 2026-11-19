Politique

Auteur: Yandé DIOP

Cheikh Diba : « Ce pays frôle la catastrophe, les députés ne savent pas ce qui se passe»

Face au rejet du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a livré un discours alarmant devant les parlementaires. Revenant sur l'origine de la dette cachée et sa propre implication dans l'audit des finances publiques dès mars 2024, l'argentier de l'État a mis en garde contre la fragilité économique du Sénégal et les risques majeurs d'un blocage budgétaire.

Le rejet de la première partie du projet de loi de finances 2027 continue de susciter des réactions au sommet de l’État. Face aux députés, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a livré un plaidoyer marqué par des avertissements sur la situation économique et financière du Sénégal. Il a notamment estimé que le niveau de fragilité du pays n’était pas pleinement mesuré par tous les parlementaires, allant jusqu’à affirmer que le Sénégal « frôle la catastrophe ». Prenant la parole à l’Assemblée nationale avant le rejet du texte budgétaire, Cheikh Diba a appelé les députés à mesurer les conséquences de leur décision. Pour lui, le contexte économique actuel exige une vigilance particulière, au regard des engagements financiers de l’État et des difficultés auxquelles le pays reste confronté. « Je peux vous assurer qu’au quotidien, ce pays frôle la catastrophe », a-t-il déclaré, avant d’inviter les parlementaires à faire preuve de responsabilité. Le ministre a insisté sur la nécessité de préserver le Sénégal, qu’il considère comme un pays fragile. « Faisons très attention à ce pays-là. Faisons très attention au Sénégal que nous partageons », a-t-il lancé. Il est également revenu sur le niveau de connaissance des députés concernant la situation réelle des finances publiques. « Je ne pense pas que le degré de fragilité dans lequel se trouve ce pays soit connu exactement par tous les députés », a-t-il soutenu, précisant que ses propos ne devaient pas être pris au premier degré.

​La tension était palpable à l'Assemblée nationale. Au lendemain des contestations autour du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a tenu un discours particulièrement alarmant devant les députés. Pour convaincre les parlementaires de ne pas bloquer davantage le processus budgétaire, l'argentier de l'État a mis en avant la situation économique et financière du Sénégal, qu'il juge extrêmement préoccupante. « Je peux vous assurer qu'au quotidien, ce pays frôle la catastrophe », a-t-il déclaré. Une sortie qui traduit, selon lui, le niveau de vulnérabilité dans lequel se trouve actuellement le Sénégal. Le ministre est même allé plus loin en estimant que tous les députés ne mesurent pas nécessairement l'ampleur des difficultés auxquelles le pays est confronté. « Je ne pense pas que le degré de fragilité dans lequel se trouve ce pays soit connu exactement par tous les députés », a-t-il soutenu, avant de préciser que ses propos ne devaient pas être pris au premier degré. Dans la foulée, il a appelé à la responsabilité collective : « Faisons très attention à ce pays-là. Faisons très attention au Sénégal que nous partageons. » Pour Cheikh Diba, les enjeux dépassent largement le sort d'un texte budgétaire. Il a notamment rappelé les risques que pourrait entraîner une prolongation de l'incertitude autour des finances publiques. Le programme envisagé avec le Fonds monétaire international (FMI), évalué à 2,2 milliards de dollars, soit environ 1 243 milliards de francs CFA, la reprise de certains décaissements extérieurs et le financement du Programme spécial de désenclavement figurent parmi les engagements concernés. Le ministre a également évoqué la crédibilité financière de l'État et sa capacité à honorer ses obligations, notamment le paiement des salaires. « En matière de finances publiques, la confiance est un capital invisible, dont la dépréciation se traduit tôt ou tard en charges bien réelles », a-t-il averti.

​« C'est moi qui ai été à l'origine de cet exercice sur la dette cachée »

​Au-delà de l'alerte sur la situation économique, Cheikh Diba a profité de son intervention pour revenir sur la polémique autour de la dette cachée. Visiblement décidé à répondre aux interrogations sur sa responsabilité dans la gestion passée des finances publiques, le ministre a rappelé son rôle dans le processus ayant conduit à l'audit des comptes de l'État. Il situe le début de cette démarche au 28 mars 2024, quelques jours après l'élection présidentielle. Selon ses explications, il avait alors rencontré les nouvelles autorités, en compagnie notamment de l'actuel coordonnateur de la Direction générale du Budget, pour attirer leur attention sur la nécessité de procéder rapidement à un audit de la gestion des finances publiques. « Il faut très tôt envisager de faire l'audit sur la gestion des finances publiques », leur avait-il recommandé, en référence aux dispositions du Code de transparence qui prévoient un délai de 90 jours. Cheikh Diba affirme avoir lui-même rédigé les termes de référence de cet audit et participé à la mise en place du comité chargé de conduire les travaux. Une précision qu'il juge nécessaire face aux accusations qui pourraient le tenir pour responsable de l'existence de la dette non déclarée, alors qu'il occupait précédemment les fonctions de directeur de la Programmation budgétaire. Pour se défendre, il établit une distinction entre la préparation du budget et les engagements financiers non soumis à l'autorisation parlementaire. « Si mon rôle était de préparer les projets de loi de finances, en quoi celui qui est auteur de cet exercice-là pourrait avoir une responsabilité dans la dette cachée ? », s'est-il interrogé. Le ministre assume toutefois son implication dans la révélation de cette situation. « Ce que je veux dire, c'est que c'est moi-même qui ai été à l'origine de cette dette cachée-là », a-t-il affirmé, en faisant référence à son rôle dans les travaux ayant permis de mettre en évidence les engagements financiers non communiqués officiellement aux partenaires. Sur la question du rapport d'audit, Cheikh Diba a expliqué que les premières constatations reposaient sur des échantillons qui ne permettaient pas, à eux seuls, de restituer toute l'étendue de la dette. C'est pour cette raison, a-t-il indiqué, qu'un travail complémentaire et plus exhaustif a été commandité avant même la disponibilité du rapport de la Cour des comptes. Il a également défendu la confidentialité de certains documents relatifs aux conventions de financement, rappelant que ces engagements peuvent être soumis à des clauses de confidentialité. Il assure néanmoins que les informations relatives à la dette ont vocation à être accessibles à travers les documents statistiques officiels. Pour Cheikh Diba, le débat sur la dette cachée ne devrait donc pas faire perdre de vue l'urgence de préserver les équilibres financiers du pays. Il a enfin rappelé la dimension institutionnelle du débat budgétaire, estimant que le Parlement doit pouvoir exercer pleinement son rôle de contrôle, mais que la délibération doit également aller à son terme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cheikh Diba a déclaré devant les députés que « ce pays frôle la catastrophe » et que le degré de fragilité du Sénégal n'est pas connu exactement par tous les parlementaires. - Il a affirmé être à l'origine de l'exercice sur la dette cachée, situant au 28 mars 2024 sa recommandation de procéder à un audit des finances publiques. - Il a évoqué les risques d'un blocage budgétaire, citant le programme envisagé avec le FMI évalué à 2,2 milliards de dollars (environ 1 243 milliards de francs CFA).