Politique

Auteur: Senewebnews-RP

Clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko : l’avis tranché de Tiken Jah Fakoly

Tiken Jah Fakoly adopte une position prudente, mais ferme, face à la brouille entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Alors qu’on attendait de lui un coup de gueule similaire à celui lancé autrefois contre Abdoulaye Wade, l’artiste ivoirien a refusé de s’immiscer dans le conflit politique sénégalais.

« La situation politique sera forcément gérée par les Sénégalais », a-t-il déclaré. Repris par Le Quotidien, il estime que le peuple sénégalais est suffisamment éveillé pour dépasser cette crise et que « le Sénégal est au-dessus de cette crise politique ».

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Ancien soutien de Sonko, dont il avait publiquement réclamé la libération, Tiken Jah Fakoly rappelle son attachement à son combat, mais précise que sa présence à Dakar est avant tout consacrée à la culture et à la musique, non à une médiation politique.

Son message est surtout destiné à la jeunesse africaine, en marge des JOJ Dakar 2026 : unité, paix et solidarité. « Aucun pays africain ne gagnera tout seul », insiste-t-il, appelant les Africains à parler d'une seule voix pour être respectés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Tiken Jah Fakoly refuse de s'immiscer dans le conflit politique sénégalais entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. - Il estime que « le Sénégal est au-dessus de cette crise politique » et que les Sénégalais géreront eux-mêmes la situation. - Ancien soutien de Sonko, il précise que sa présence à Dakar est consacrée à la culture et à la musique, non à une médiation politique.