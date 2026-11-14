Clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko : l’avis tranché de Tiken Jah Fakoly
Tiken Jah Fakoly adopte une position prudente, mais ferme, face à la brouille entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Alors qu’on attendait de lui un coup de gueule similaire à celui lancé autrefois contre Abdoulaye Wade, l’artiste ivoirien a refusé de s’immiscer dans le conflit politique sénégalais.
« La situation politique sera forcément gérée par les Sénégalais », a-t-il déclaré. Repris par Le Quotidien, il estime que le peuple sénégalais est suffisamment éveillé pour dépasser cette crise et que « le Sénégal est au-dessus de cette crise politique ».
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Ancien soutien de Sonko, dont il avait publiquement réclamé la libération, Tiken Jah Fakoly rappelle son attachement à son combat, mais précise que sa présence à Dakar est avant tout consacrée à la culture et à la musique, non à une médiation politique.
Son message est surtout destiné à la jeunesse africaine, en marge des JOJ Dakar 2026 : unité, paix et solidarité. « Aucun pays africain ne gagnera tout seul », insiste-t-il, appelant les Africains à parler d'une seule voix pour être respectés.
Commentaires (22)
Les Sonko, Sané, Sagnan et Mané sont des mandingues du Gabou.
Les Sonko, Sané et Sagnan sont des mandingues qui ont vécu dans les territoires diolas jusqu'à ce qu'ils sont devenus diolas.
Sonko signifie dispute, querelles, conflit.
Sonko vs Mamour Diallo
Sonko vs Adji Sarr
Sonko vs Macky Sall
Sonko vs Mame Ndiaye Niang
Sonko vs Aliou Sall (4000 milliards)
Sonko vs Barthélémy Diaz
Sonko vs Sérigne Moustapha Sy
Sonko vs Khalifa Sall
Sonko nous dit que Diomaye mooy Sonko et Diomaye est plus crédible et plus intégré que lui et nous propose Diomaye comme président.
À notre plus grande surface Sonko vs Diomaye.
Il faut être hypocrite pour ne pas savoir que c'est Sonko lui-même le problème.
C'est Sonko le problème. Moi je ne vais préservé ma santé mentale et émotionnelle.
Je ne le soutiendrai plus.
Sonko mooy Problème
DIOMAYE = Depenses Inconnues, Origines Mysterieuses, Aucune Justification, Y a Encore le Silence.
Sous Senghor, nous avons connu la sécheresse des années 1970, qui a entraîné les premières grandes vagues d’émigration, l’affaire Mamadou Dia, Mai 68, etc. Sous Abdou Diouf, le plus grand traître, le Sénégal a été placé sous la tutelle du FMI : plans d’ajustement structurel, radiation de milliers de pères de famille policiers, baisse des salaires, dévaluation du franc CFA, années blanches et invalides… Et la liste est loin d’être exhaustive. Diomaye, étant issu de cette communauté et ayant fait d’Abdou Diouf sa référence, a fait un bond en arrière de 60 ans. Ces broussards sont pires que le Covid !😂
Diomaye djeredjeff 🇸🇳🙏
Faut venir à sweet beauté
Aussi Nous voulons être soignés par Adji Sarr au salon sweet agrément où les filles et Ndeye Khady massent le gland.;.;
il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko
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