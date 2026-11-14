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Politique

Clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko : l’avis tranché de Tiken Jah Fakoly

Auteur: Senewebnews-RP

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Clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko : l’avis tranché de Tiken Jah Fakoly

Clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko : l’avis tranché de Tiken Jah Fakoly

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Tiken Jah Fakoly adopte une position prudente, mais ferme, face à la brouille entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Alors qu’on attendait de lui un coup de gueule similaire à celui lancé autrefois contre Abdoulaye Wade, l’artiste ivoirien a refusé de s’immiscer dans le conflit politique sénégalais.

« La situation politique sera forcément gérée par les Sénégalais », a-t-il déclaré. Repris par Le Quotidien, il estime que le peuple sénégalais est suffisamment éveillé pour dépasser cette crise et que « le Sénégal est au-dessus de cette crise politique ».

A lire aussi : "JOJ Dakar-2026 : Tiken Jah Fakoly, la voix du reggae pour clôturer la fête !"

Ancien soutien de Sonko, dont il avait publiquement réclamé la libération, Tiken Jah Fakoly rappelle son attachement à son combat, mais précise que sa présence à Dakar est avant tout consacrée à la culture et à la musique, non à une médiation politique.

Son message est surtout destiné à la jeunesse africaine, en marge des JOJ Dakar 2026 : unité, paix et solidarité. « Aucun pays africain ne gagnera tout seul », insiste-t-il, appelant les Africains à parler d'une seule voix pour être respectés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Tiken Jah Fakoly refuse de s'immiscer dans le conflit politique sénégalais entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. - Il estime que « le Sénégal est au-dessus de cette crise politique » et que les Sénégalais géreront eux-mêmes la situation. - Ancien soutien de Sonko, il précise que sa présence à Dakar est consacrée à la culture et à la musique, non à une médiation politique.
Auteur: Senewebnews-RP
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Commentaires (22)

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    Histoire ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Sonko signifie dispute en mandingue
    Les Sonko, Sané, Sagnan et Mané sont des mandingues du Gabou.
    Les Sonko, Sané et Sagnan sont des mandingues qui ont vécu dans les territoires diolas jusqu'à ce qu'ils sont devenus diolas.
    Sonko signifie dispute, querelles, conflit.
    Sonko vs Mamour Diallo
    Sonko vs Adji Sarr
    Sonko vs Macky Sall
    Sonko vs Mame Ndiaye Niang
    Sonko vs Aliou Sall (4000 milliards)
    Sonko vs Barthélémy Diaz
    Sonko vs Sérigne Moustapha Sy
    Sonko vs Khalifa Sall
    Sonko nous dit que Diomaye mooy Sonko et Diomaye est plus crédible et plus intégré que lui et nous propose Diomaye comme président.
    À notre plus grande surface Sonko vs Diomaye.
    Il faut être hypocrite pour ne pas savoir que c'est Sonko lui-même le problème.
    C'est Sonko le problème. Moi je ne vais préservé ma santé mentale et émotionnelle.
    Je ne le soutiendrai plus.
    Sonko mooy Problème
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    ???!! il y a 1 jour
    FAYE = Fonds A Yeux fermés 😂
    DIOMAYE = Depenses Inconnues, Origines Mysterieuses, Aucune Justification, Y a Encore le Silence.
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    Xeme il y a 1 jour
    As-tu pris chaque cas pour comprendre que Sonko a eu raison sur chaque cas ? Alors seulement tu sauras que ne pas s'opposer à chacun de ces cas est un crime.
  • avatar
    Drink il y a 1 jour
    Vien faire ta musique et rentre chez toi ne te comporte pas comme un vieux mouton de Pastef
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    Lol il y a 1 jour
    Les moutons sont ceux dont les grands parents son nés sous l’indigénat qui sont encore des esclaves de la France..Ce kaw kaw président qui consulte régulièrement Macron avant de prendre une décision importante est pire qu’un mouton !
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    Deg il y a 1 jour
    @Lol  Plus grave ce broussard Diomaye s’accroche a Macron l’homme le plus détesté des français qui doit partir dans six mois…vrai complexé
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    Fffff il y a 1 jour
    Il en a assez vu avec les populistes de l’AES. Il est maintenant très prudent avec les populistes
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    Nandite il y a 1 jour
    En tout cas, chaque fois que ces broussards seréres arrivent au pouvoir, le Sénégal traverse des périodes de crises institutionnelles et économiques.
    Sous Senghor, nous avons connu la sécheresse des années 1970, qui a entraîné les premières grandes vagues d’émigration, l’affaire Mamadou Dia, Mai 68, etc. Sous Abdou Diouf, le plus grand traître, le Sénégal a été placé sous la tutelle du FMI : plans d’ajustement structurel, radiation de milliers de pères de famille policiers, baisse des salaires, dévaluation du franc CFA, années blanches et invalides… Et la liste est loin d’être exhaustive. Diomaye, étant issu de cette communauté et ayant fait d’Abdou Diouf sa référence, a fait un bond en arrière de 60 ans. Ces broussards sont pires que le Covid !😂
  • avatar
    WISE il y a 1 jour
    Le Sénégal est au dessus de serrere diola peul nassarane wala naar, au dessus d’un seul homme, au dessus de quelques fanatiques kene dou gniou yakkal sa gniou teranga kou tchi keup souf gniou téggal sa!!!!!
  • avatar
    WISE il y a 1 jour
    Le Sénégal est au dessus de serrere diola peul nassarane wala naar, au dessus d’un seul homme, au dessus de quelques fanatiques kene dou gniou yakkal sa gniou teranga kou tchi keup souf gniou téggal sa!!!!!
  • avatar
    Thiaroye il y a 1 jour
    C’est Dieu qui a sauvé le Sénégal 🇸🇳 de l’oppression du citadin bordel qui fréquente les salons de débauche en plein confinement.
    Diomaye djeredjeff 🇸🇳🙏
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    Diouf Adji Sorralé il y a 1 jour
    On s'en fout Tchiken.
    Faut venir à sweet beauté

    Aussi Nous voulons être soignés par Adji Sarr au salon sweet agrément où les filles et Ndeye Khady massent le gland.;.;
    il faut dissoudre Assemblée et le gland d'OusSunko
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    Xeme il y a 1 jour
    Je m'attendais à ce que la communication de Diomaye arrive à lui tirer un mot manipulable contre Sonko.
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    Fgg il y a 1 jour
    C’est Sonko qui l’a reçu en tout cas et c’est Abass fall qui l’a invité …
  • avatar
    Xeme il y a 1 jour
    @Fgg  Cela ne les empêchera pas de tenter de fabriquer quelque chose contre Sonko sur l'actualité Tiken Jah. Peut-être que sous peu Madiambal va nous sortir un titre "Le milliard de francs que Tiken Jah était venu récupérer au Sénégal ". Et ce sera encore du "J'ai les preuves, que Sonko porte plainte ".
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    Souleymane 34 il y a 1 jour
    Sinon Diomaye notre président te fera bouter du Sénégal comme l'avais l'ancien président maître Abdoulaye Wade
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    Aba il y a 1 jour
    Marque de la Sagesse
  • avatar
    Pap il y a 1 jour
    Il serait tolérable qu'il se même de nos petites et puériles querelles de politiciens, plutôt que l'avocaillon 'khokh nopp'' qui essaie de s'inviter aux affaires Sénégalaises.
  • avatar
    Déception il y a 1 jour
    Autrefois admiré aujourd’hui totale déception de Tiken Jaj depuis qu’il s’est mis au service de Macron pour casser de l’AES,.

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