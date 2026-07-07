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Politique

Climat social : Mamadou Lamine Diante a rencontré le Front syndical pour la défense du travail

Auteur: Senewebnews

il y a 1 jour 2821 Lectures 2 Commentaires | English
Climat social : Mamadou Lamine Diante a rencontré le Front syndical pour la défense du travail

Climat social : Mamadou Laminine DIANTE a rencontré le Front syndical pour la défense du travail

Mamadou Lamine Diante, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public a convié le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) à une réunion d’échanges sur le climat social, le lundi 6 juillet 2026 au Ministère.

Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, le ministre a d’abord écouté la partie syndicale sur la motivation de la grève. Le coordonnateur Mody Guiro, qui a porté la parole de la partie syndicale a indiqué la patience dont ont fait montre les centrales syndicales depuis l’avènement du nouveau régime. Il est revenu sur le préavis de grève déposé depuis le 12 mars 2026 portant sur le non-respect des engagements du gouvernement souscrit dans le pacte national de stabilité sociale. La partie syndicale a également émis des réserves sur les nouveaux codes de sécurité sociale et du travail.

Reprenant la parole, le gouvernement a indiqué point par point l’état de mise en œuvre des engagements contenus dans le pacte et les différents accords avec les organisations syndicales sectoriels.

Pour une meilleure prise en charge, un dispositif de suivi est mis en place.

Après les échanges, les deux parties ont convenu de se retrouver jeudi 09 juillet 2026 pour examiner la question des licenciements des travailleurs dans certains ministères et dans le secteur parapublic.

Mamadou Lamine Diante a invité la partie Syndicale à différer la grève prévue le vendredi 10 juillet 2026 pour éviter la confrontation et donner plus de chance à la négociation surtout que les plus hautes autorités ont donné des instructions dans ce sens de la promotion du dialogue social.

La rencontre a enregistré la présence des ministères sectoriels et des centrales syndicales réunies autour du FSDT.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministre Mamadou Lamine Diante a rencontré le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) le 6 juillet 2026 pour discuter du climat social. - Le syndicat a évoqué un préavis de grève déposé depuis le 12 mars 2026, lié au non-respect des engagements du pacte national de stabilité sociale. - Les deux parties ont convenu de se revoir le 9 juillet 2026 pour examiner les licenciements, et le ministre a demandé de différer la grève prévue le 10 juillet.
Auteur: Senewebnews
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (2)

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  • image
    BAGALAMBA il y a 21 heures
    Les travailleurs ne demandent ni privilèges ni faveurs. Ils réclament simplement le respect de leurs droits, de leur dignité et des engagements pris à leur égard. Pourtant, au fil des années et des gouvernements qui se succèdent, les mêmes revendications reviennent inlassablement, sans réponses concrètes ni avancées significatives. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la passivité de certains syndicats, qui semblent avoir perdu leur vocation première : défendre avec détermination les intérêts des travailleurs. Trop souvent, les promesses remplacent les actions, les communiqués se substituent aux résultats, et les longues attentes deviennent le quotidien de milliers d'agents. À quoi sert un syndicat s'il ne porte pas avec force les préoccupations de sa base auprès des ministères ? À quoi servent les réunions, les audiences et les déclarations si, au final, les revendications restent dans les tiroirs des administrations, quel que soit le ministre en fonction ? Les ministres passent, les gouvernements changent, mais les difficultés des travailleurs demeurent. Face à cette réalité, le mouvement syndical ne peut se contenter d'une présence symbolique. Il doit être une force de proposition, de mobilisation et de négociation permanente. Les travailleurs attendent des résultats, pas des justifications. Le silence prolongé, l'absence d'initiatives et le manque de pression sur les autorités finissent par affaiblir la confiance des travailleurs envers ceux qui sont censés les représenter. Un syndicat fort ne se mesure pas au nombre de ses dirigeants, mais à sa capacité à obtenir des avancées concrètes pour ses membres. Il est temps que les organisations syndicales retrouvent toute leur crédibilité en faisant preuve de courage, de combativité et de responsabilité. Les revendications ne doivent plus être reportées d'un ministère à un autre, ni d'un gouvernement au suivant. Les travailleurs méritent des réponses, des actes et des résultats. L'histoire retiendra ceux qui auront choisi de défendre sans relâche les droits des travailleurs, mais elle retiendra aussi ceux qui, par leur inertie ou leur résignation, auront laissé s'installer l'injustice et le découragement.

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