Climat social : Mamadou Lamine Diante a rencontré le Front syndical pour la défense du travail

Politique

Auteur: Senewebnews

il y a 1 jour

Climat social : Mamadou Laminine DIANTE a rencontré le Front syndical pour la défense du travail

Mamadou Lamine Diante, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public a convié le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) à une réunion d’échanges sur le climat social, le lundi 6 juillet 2026 au Ministère.

Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, le ministre a d’abord écouté la partie syndicale sur la motivation de la grève. Le coordonnateur Mody Guiro, qui a porté la parole de la partie syndicale a indiqué la patience dont ont fait montre les centrales syndicales depuis l’avènement du nouveau régime. Il est revenu sur le préavis de grève déposé depuis le 12 mars 2026 portant sur le non-respect des engagements du gouvernement souscrit dans le pacte national de stabilité sociale. La partie syndicale a également émis des réserves sur les nouveaux codes de sécurité sociale et du travail.

Reprenant la parole, le gouvernement a indiqué point par point l’état de mise en œuvre des engagements contenus dans le pacte et les différents accords avec les organisations syndicales sectoriels.

Pour une meilleure prise en charge, un dispositif de suivi est mis en place.

Après les échanges, les deux parties ont convenu de se retrouver jeudi 09 juillet 2026 pour examiner la question des licenciements des travailleurs dans certains ministères et dans le secteur parapublic.

Mamadou Lamine Diante a invité la partie Syndicale à différer la grève prévue le vendredi 10 juillet 2026 pour éviter la confrontation et donner plus de chance à la négociation surtout que les plus hautes autorités ont donné des instructions dans ce sens de la promotion du dialogue social.

La rencontre a enregistré la présence des ministères sectoriels et des centrales syndicales réunies autour du FSDT.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre Mamadou Lamine Diante a rencontré le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) le 6 juillet 2026 pour discuter du climat social. - Le syndicat a évoqué un préavis de grève déposé depuis le 12 mars 2026, lié au non-respect des engagements du pacte national de stabilité sociale. - Les deux parties ont convenu de se revoir le 9 juillet 2026 pour examiner les licenciements, et le ministre a demandé de différer la grève prévue le 10 juillet.