Politique

Auteur: Aminata SARR

Coalition Kiiraay-APR : la révélation de Macky Sall

L’ancien président de la République, Macky Sall, a mis fin aux spéculations autour d’un éventuel rapprochement entre son parti, l’Alliance pour la République (APR), et Kiiraay-Les Patriotes républicains. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, il a catégoriquement exclu toute perspective de coalition avec la formation politique proche du pouvoir.

La perspective d’une grande coalition républicaine réunissant plusieurs formations politiques, dont l’APR et Kiiraay-Les Patriotes républicains, ne semble pas à l’ordre du jour. Interrogé par Jeune Afrique, Macky Sall a tenu à clarifier sa position, rejetant toute possibilité d’alliance avec le parti présidentiel.

Cette mise au point intervient après l’appel du ministre Abdourahmane Diouf, en novembre dernier, à la constitution d’une « grande coalition républicaine », susceptible de regrouper les deux formations politiques. Une perspective qui avait alimenté les spéculations au sein de la classe politique sénégalaise.

Depuis Marrakech, au Maroc, où il s'est installé après son départ du Sénégal en avril 2024, l'ancien chef de l'État entend poursuivre son engagement politique. Il assure notamment vouloir continuer à diriger l'APR et à assumer pleinement son rôle dans l'opposition, malgré son éloignement du territoire national.

Dans un contexte marqué par les tensions entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, Macky Sall appelle par ailleurs à « clarifier le jeu » politique à travers des élections. Il affirme également se préparer à l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État, évoquée pour le 2 décembre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Macky Sall a exclu toute coalition entre l'APR et Kiiraay-Les Patriotes républicains dans un entretien à Jeune Afrique. - Cette mise au point intervient après l'appel du ministre Abdourahmane Diouf, en novembre, à une « grande coalition républicaine ». - Depuis Marrakech, Macky Sall assure vouloir continuer à diriger l'APR et appelle à clarifier le jeu politique par des élections.