Come-back : Idrissa Seck annoncé dans un…
Idrissa Seck redescend sur le terrain. Les Échos évoque son retour politique à travers plusieurs initiatives. Le président du parti Rewmi s’est rendu à Lompoul auprès des familles des victimes du chavirement d’une pirogue, qui a fait plus de 40 morts. Il leur a présenté ses condoléances et demandé à l’État de leur apporter l’assistance nécessaire.
Plaidoyer pour la jeunesse
L’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sous Macky Sall a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans « l'éducation, la formation et la santé » des jeunes afin qu'ils puissent pleinement participer au développement du pays.
A lire aussi : "34 morts à Lompoul : La réaction d'Idrissa Seck face au drame"
Dialogue intergénérationnel
Les Échos annonce également sa participation à un « Open Talk » consacré à la jeunesse, au leadership et à la responsabilité politique, articulé autour de « trois masterclass ».
Commentaires (33)
Tu proposes une union entre les mafieux alternoceurs Idy, Amadou Ba et Sidiki ?
Tu n’aimes vraiment pas le Sénégal toi 🤣
Le recyclage des anciens dinosaures politiques voleurs les Sénégalais ne l’accepteront pas
Boul.niou fonto mec!!!
il croit toujours que la politique c’est de l’escroquerie.
ou est son fils?
JUST Fu ...Bu...
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