Politique

Auteur: Adama SY

Conférence de l'ONU sur l'eau : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye expose les priorités du Sénégal en vue du sommet d'Abu Dhabi

Faire de l’eau une priorité mondiale, mais surtout transformer les engagements internationaux en résultats concrets pour les populations. C’est l’ambition que le Sénégal entend défendre à la Conférence des Nations unies sur l’eau, prévue du 8 au 10 décembre à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, dont il est co-organisateur. Présentant l’état d’avancement du processus préparatoire, le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, a exposé les ambitions du pays, son expérience en matière de coopération hydraulique, mais aussi le défi majeur du financement des investissements.

Pour le ministre, le choix du Sénégal ne relève pas du hasard. Il traduit une reconnaissance de son expérience et de son leadership dans la gouvernance de l’eau, mais également de la nouvelle orientation portée par la Vision Sénégal 2050, qui place l’eau et l’assainissement parmi les priorités nationales. « Le Sénégal n’est pas seulement choisi pour son leadership désormais reconnu, son expérience et son expertise avérée. Il est également choisi parce qu’il est communément admis dans le monde qu’il porte aujourd’hui une nouvelle vision, un nouveau paradigme dans la gouvernance de l’eau », affirme-t-il.

À Abu Dhabi, Dakar entend défendre une rupture avec les sommets internationaux qui se succèdent sans que leurs déclarations ambitieuses se traduisent suffisamment dans le quotidien des populations. « Nous voulons passer de grandes conférences avec de belles déclarations, des formules généreuses, mais jamais traduites en actes, en réalités capables de changer la vie des êtres humains », insiste Cheikh Tidiane Dièye. L'objectif est désormais de faire de cette rencontre un cadre de décisions et d'engagements susceptibles de produire des changements tangibles.

Le processus préparatoire a déjà franchi une étape importante avec la réunion de haut niveau organisée à Dakar en janvier dernier. Près de 3 000 participants venus de différents horizons avaient pris part à cette rencontre. C’est également dans la capitale sénégalaise que les Émirats arabes unis et le Sénégal ont validé la liste des douze pays appelés à coprésider les six dialogues interactifs de la conférence. Ceux-ci porteront sur l’eau pour les populations, la planète, la prospérité, la coopération, les processus multilatéraux et les investissements.

Sur le premier enjeu, le ministre rappelle que l'accès à l'eau ne saurait être réduit à une simple question d'infrastructures. « L’eau est un droit. Il faut tout faire pour garantir son accès aux populations », martèle-t-il, déplorant que des milliards de personnes en soient encore privées. La conférence devra également examiner le rôle de cette ressource dans l’agriculture, la production énergétique, la restauration des écosystèmes et la transformation économique. Pour Cheikh Tidiane Dièye, l’eau constitue un levier essentiel de création de richesses, de sécurité et de souveraineté alimentaires.

Le Sénégal entend aussi valoriser son expérience de coopération transfrontalière, notamment à travers l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), créée en 1975, et l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), créée en 1978. Deux expériences que le ministre présente comme des références en matière de gestion concertée des ressources hydriques. « Le fleuve ne connaît pas de frontières », rappelle-t-il, en saluant la vision des dirigeants qui ont fait de l’eau un instrument de solidarité et de codéveloppement entre les États.

Sur le plan national, les ambitions affichées sont importantes : grands transferts d’eau, interconnexions entre bassins, dessalement de l’eau de mer, réutilisation des eaux usées traitées et valorisation des eaux pluviales. Le projet de dessalement des Mamelles, dont le chantier est en cours, et celui de la Grande Côte, en phase de structuration, figurent parmi les initiatives destinées à diversifier les sources d’approvisionnement. À ces investissements s’ajoutent des réformes institutionnelles, avec la mise en place annoncée de l’Autorité de régulation du secteur de l’eau et l’élaboration du Code de l’eau.

Mais entre les ambitions et leur concrétisation, un obstacle demeure : le financement. Le ministre reconnaît que les projets structurants nécessitent des ressources considérables. « Toute cette ambition est sous-tendue par la disponibilité des ressources financières. Il faut des investissements massifs dans les urgences du moment, mais également dans les projets à venir », souligne-t-il. À Abu Dhabi, le Sénégal entend ainsi partager son expérience et plaider pour une mobilisation accrue des investissements en faveur du secteur hydraulique.

Au-delà des déclarations qui seront adoptées dans la capitale émiratie, l'enjeu sera de mesurer leur capacité à améliorer concrètement les conditions de vie des populations. Car derrière les grands projets, les ambitions diplomatiques et les engagements financiers, il y a une urgence quotidienne : permettre à chacun d'accéder à une eau de qualité, en quantité suffisante et dans des conditions durables. C'est aussi à cette réalité que se mesurera le succès de la conférence d'Abu Dhabi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal est co-organisateur de la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue du 8 au 10 décembre à Abu Dhabi. - Le ministre Cheikh Tidiane Dièye veut transformer les engagements internationaux en résultats concrets pour les populations. - Le financement des investissements reste un obstacle majeur aux ambitions du Sénégal dans le secteur de l'eau.