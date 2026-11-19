Conflit Diomaye-Sonko : l'alerte de Souleymane Jules Diop
Souleymane Jules Diop tire la sonnette d’alarme face à l’escalade du conflit entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et la majorité parlementaire dirigée par son ancien Premier ministre, devenu président de l’Assemblée nationale.
Dans une déclaration particulièrement alarmiste, le journaliste estime que le Sénégal vient de franchir un nouveau seuil dans cette crise politique, dont les conséquences pourraient être lourdes pour l’économie et la stabilité des institutions.
« Nous venons de franchir un nouveau cap dans le conflit qui oppose le Président de la République à son ancien Premier ministre devenu président de l’Assemblée nationale. Le pronostic vital de l’économie est désormais engagé, les institutions menacées de ruine », alerte-t-il.
Pour illustrer la profondeur du malaise entre l’exécutif et la majorité parlementaire, Souleymane Jules Diop revient sur une séquence qu’il dit avoir suivie lors de la dernière séance plénière. Il raconte que le ministre chargé des Finances, après avoir exhorté les députés à voter le projet de loi de finances, s’est directement tourné vers le président de l’Assemblée nationale pour solliciter son intervention. Mais la réponse de ce dernier l'aurait particulièrement surpris : « Ce n’est pas moi le président du groupe, il faut parler à Ayib Daffé. »
Une scène que l’ancien ministre considère comme révélatrice des rapports de force au sein du pouvoir et de la difficulté de l’exécutif à obtenir le soutien de la majorité parlementaire.
Commentaires (14)
Allez voir ailleurs... Allez essayer de semer la zizanie ailleurs... envoyée par Satan !
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