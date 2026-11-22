Politique

Auteur: Khady NDOYE

Crise au sommet de l’État : Trois organisations africaines pressent Diomaye et Sonko de renouer le dialogue

La crise au sommet de l’État sénégalais suscite des inquiétudes jusque dans les milieux africains de défense de la démocratie. Face aux tensions persistantes entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, trois organisations africaines sortent de leur réserve et appellent à une désescalade par le dialogue.

Dans un appel conjoint rendu public ce 22 novembre 2026, l’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA), Afrikajom Center et le GERDDES-AFRIQUE disent leur « grave préoccupation » face au conflit entre les deux dirigeants, dont les divergences politiques pourraient, selon elles, avoir des conséquences bien au-delà de leur duel politique.

Les signataires redoutent une menace sur la démocratie, la stabilité institutionnelle ainsi que sur les perspectives de progrès économique et social du Sénégal. Ils alertent également sur le risque d’érosion de la confiance des citoyens envers les institutions et de fragilisation des acquis démocratiques.

Leur message est sans ambiguïté : Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent privilégier l’intérêt supérieur de la Nation et dépasser leurs divergences. Les trois organisations les exhortent à engager un dialogue constructif, sincère et empreint de responsabilité républicaine.

Au-delà de la réconciliation entre les deux hommes, les organisations insistent sur la nécessité de préserver l’État de droit, le fonctionnement des institutions et les libertés fondamentales, notamment la liberté de la presse.

Cette alerte prend également une dimension continentale. Pour les signataires, les tensions sénégalaises rappellent l’urgence, en Afrique, de consolider les valeurs démocratiques et de prévenir les crises institutionnelles susceptibles de compromettre la stabilité des États.

« Le Sénégal a besoin de stabilité, de cohésion et de perspectives», martèlent-ils, estimant que le dialogue ne doit pas être une option, mais une exigence de responsabilité envers le peuple sénégalais et les générations futures.

L’appel est signé par Yao Noël, président de l’UJPLA, Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, et Me Alao Ayo Sadikou, président honoraire du GERDDES-AFRIQUE.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Trois organisations africaines (UJPLA, Afrikajom Center, GERDDES-AFRIQUE) expriment leur « grave préoccupation » face au conflit entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans un appel conjoint du 22 novembre 2026. - Elles redoutent une menace sur la démocratie, la stabilité institutionnelle et les perspectives économiques et sociales du Sénégal, ainsi qu'une érosion de la confiance des citoyens envers les institutions. - Elles exhortent les deux dirigeants à privilégier l'intérêt supérieur de la Nation et à engager un dialogue constructif, sincère et responsable.