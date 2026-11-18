Politique

Auteur: Yande DIOP

Crise budgétaire : Ousmane Sonko renvoie l'Exécutif à ses responsabilités et fustige le parti-pris du FMI

Au lendemain du rejet de la première partie du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est monté au créneau pour justifier la décision de l'institution parlementaire. Tout en affirmant être favorable à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI), il a fustigé l'exclusion du Parlement lors des discussions avec l'institution de Bretton Woods, réclamé davantage de transparence documentaire et exhorté l'Exécutif à tirer les conséquences de ce blocage.

Après le rejet de la première partie du projet de loi de finances initiale 2027, Ousmane Sonko a livré un réquisitoire contre la démarche du gouvernement et le processus de négociation avec le Fonds monétaire international (FMI). Le président de l’Assemblée nationale dénonce notamment l’exclusion du Parlement des discussions avec l’institution financière, le manque de transparence dans la transmission des documents et les risques d'engager le Sénégal sur des bases qu'il juge insuffisamment claires. Le rejet du budget 2027 ouvre une nouvelle séquence de tensions entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. À la suite du vote défavorable des députés sur la première partie du projet de loi de finances initiale, Ousmane Sonko a pris la parole pour justifier la position de l'institution parlementaire et interpeller directement l'exécutif. D'emblée, le président de l'Assemblée nationale a rappelé les conséquences juridiques de ce rejet. S'appuyant sur l'article 59 de la loi organique relative aux lois de finances, il a souligné que la deuxième partie du budget ne pouvait être examinée avant l'adoption de la première. Une disposition qui empêche, selon lui, la poursuite du calendrier parlementaire initialement établi. Mais au-delà de cette conséquence procédurale, c'est surtout la sincérité du budget et les conditions de son élaboration qui ont occupé une place centrale dans son intervention. « Nous n'avons pas le droit, nous n'avons plus le droit de nous amuser avec le budget du Sénégal », a-t-il martelé, en faisant référence aux révélations sur la dette cachée et aux manipulations budgétaires découvertes depuis 2024. Pour lui, les Sénégalais subissent aujourd'hui les conséquences d'une gestion qu'il juge insuffisamment rigoureuse des finances publiques.

​Le FMI accusé d'avoir écarté l'Assemblée nationale

​L'un des passages les plus remarqués de son intervention concerne les négociations avec le Fonds monétaire international. Ousmane Sonko reproche à l'institution de Bretton Woods d'avoir échangé avec plusieurs autorités et acteurs économiques lors de sa mission à Dakar, sans associer l'Assemblée nationale. Il cite notamment les rencontres avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances, les responsables de la Banque centrale, les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile.

​« Le Fonds a rencontré tout le monde sauf l'Assemblée nationale », a-t-il dénoncé.

​Une situation qu'il considère comme difficilement acceptable dans une démocratie où le Parlement détient un rôle essentiel dans l'adoption des lois de finances et la validation des engagements de l'État. Allant plus loin, il estime que cette attitude peut s'analyser comme une « ingérence politique » et un « parti-pris flagrant » dans la configuration institutionnelle actuelle du Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale s'est également insurgé contre les retards dans la transmission de certains documents parlementaires. Selon lui, un gouvernement ne devrait pas faire preuve de plus de diligence dans ses échanges documentaires avec le FMI qu'avec la représentation nationale. Il a notamment évoqué le rapport Mazars, dont il affirme avoir lui-même réclamé la transmission lorsqu'il occupait les fonctions de Premier ministre, avant de demander que les documents nécessaires soient également mis à la disposition des députés.

​« Nous sommes pour un accord avec le FMI »

​Ousmane Sonko a toutefois tenu à clarifier sa position sur les relations avec le FMI. Il affirme que l'Assemblée nationale n'est pas opposée à un accord avec l'institution financière internationale. Ce qu'elle réclame, selon lui, c'est un budget sincère, transparent et suffisamment expliqué pour recueillir l'adhésion des institutions concernées. « Nous sommes pour un accord avec le Fonds. Il nous faut un budget sincère, clair, transparent, compris de et par tous. C'est tout ce que nous demandons », a-t-il insisté. Il met notamment en garde contre la tentation de précipiter les engagements du Sénégal en raison des 2,2 milliards de dollars attendus dans le cadre du programme envisagé avec le FMI. À ses yeux, l'importance de cette enveloppe financière ne saurait justifier l'adoption d'un budget dont les fondements ne seraient pas suffisamment maîtrisés par les parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale a également rappelé que le dialogue budgétaire avait déjà eu lieu pendant les travaux en commission. Il affirme que des propositions avaient été faites pour élargir les discussions à des universitaires, d'anciens ministres des Finances et des fonctionnaires internationaux, afin de rechercher un compromis sur les orientations budgétaires.

​L'Assemblée nationale maintient ses prérogatives

​Face à cette impasse, Ousmane Sonko estime que l'exécutif doit désormais tirer les conséquences du rejet. Il a notamment évoqué la possibilité pour le gouvernement d'engager sa responsabilité devant la représentation nationale, après avoir écarté l'hypothèse d'une reconduction des services. Il a néanmoins assuré que les portes de l'Assemblée nationale restaient ouvertes à toute initiative permettant de trouver une issue et de parvenir à l'adoption d'un budget. S'adressant directement aux Sénégalais, il a insisté sur le respect des prérogatives constitutionnelles du Parlement. « Voter un budget ou le rejeter est une prérogative constitutionnelle de l'Assemblée nationale », a-t-il rappelé, rejetant toute tentative de pression politique sur les députés. Il a enfin appelé à dépassionner et à dépolitiser le débat, invitant les différentes parties à faire preuve d'humilité et à reconnaître leurs éventuelles erreurs. Pour Ousmane Sonko, l'enjeu n'est pas de bloquer le fonctionnement de l'État, mais de parvenir à un budget dont les hypothèses et les engagements soient compris et assumés par les institutions. « Personne ne peut aimer le pays plus que qui que ce soit, et le FMI ne peut pas aimer le Sénégal plus que nous », a-t-il conclu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko justifie le rejet de la première partie du PLFI 2027 en s'appuyant sur l'article 59 de la loi organique relative aux lois de finances, qui empêche l'examen de la deuxième partie avant l'adoption de la première. - Il reproche au FMI d'avoir rencontré de nombreux acteurs à Dakar sans associer l'Assemblée nationale, qualifiant cette attitude d'« ingérence politique » et de « parti-pris flagrant ». - Il affirme que l'Assemblée nationale est favorable à un accord avec le FMI, mais réclame un budget sincère, clair et transparent, et exhorte l'Exécutif à tirer les conséquences du rejet.