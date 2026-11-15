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Auteur: seneweb news

Dakar, Ndayane, Bargny-Sendou… Doune Pathé Mbengue dévoile son grand projet pour faire du Sénégal un hub portuaire africain

Reconfiguration du port de Dakar, diversification des terminaux de Ndayane, repositionnement de Bargny-Sendou et développement d'un réseau portuaire de Saint-Louis à Ziguinchor, le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Doune Pathé Mbengue, a exposé les grandes orientations d'un ambitieux plan de transformation destiné à repositionner le Sénégal dans la compétition maritime et logistique africaine. Une stratégie structurante, articulée autour d'un vaste programme d'investissement et alignée sur l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le Port autonome de Dakar entend franchir un nouveau cap. Au Tourism Investment Forum (TIF), le directeur général, Doune Pathé Mbengue, a levé le voile sur les principales composantes du plan de transformation appelé à redessiner le paysage portuaire sénégalais. L'ambition affichée dépasse largement la modernisation du port de Dakar, « il s'agit de repenser l'ensemble de l'écosystème maritime et portuaire national pour faire du Sénégal une plateforme incontournable des échanges commerciaux en Afrique » a-t-il annoncé d’emblée. A l’en croire, « aujourd'hui, nous maturons un projet d'une grande importance. Un plan de transformation qui s'aligne à l'Agenda de transformation Sénégal 2050 pour faire du Port autonome de Dakar la principale porte d'entrée en Afrique », a déclaré le directeur général. Pour lui, « le développement des infrastructures constitue une condition essentielle à cette ambition. Le Sénégal doit disposer d'installations capables d'assurer durablement sa connexion aux grands circuits du commerce international » fait-il savoir. Cette vision repose sur un programme d'investissement dont les équipes techniques finalisent actuellement les contours. Plusieurs orientations majeures se dégagent des annonces du patron du PAD. Elles concernent aussi bien « la reconfiguration des infrastructures existantes que le développement de nouvelles plateformes portuaires et la construction d'un réseau national connecté aux marchés de l'hinterland ».

UNE RECONFIGURATION POUR RENFORCER LES CAPACITÉS PORTUAIRES DE DAKAR

Premier axe de cette transformation, « la reconfiguration du port de Dakar ». Il s'agit selon ses propos, de repenser l'organisation de cette infrastructure stratégique afin de mieux exploiter ses espaces, d'adapter ses installations aux nouvelles exigences du transport maritime et d'améliorer les capacités opérationnelles de la plateforme. Cette orientation traduit la volonté de ne plus considérer le port de Dakar comme une infrastructure isolée, mais comme le centre d'un dispositif portuaire appelé à évoluer en complémentarité avec les autres plateformes du pays.

PASSER DU TERMINAL À CONTENEURS À UNE PLATEFORME PORTUAIRE MULTIFONCTIONNELLE POUR LE PORT DE NDAYANE

Deuxième pilier, et non des moindres, « le développement du port de Ndayane ». Dans la vision présentée par Doune Pathé Mbengue, cette infrastructure doit dépasser sa vocation initiale de terminal à conteneurs pour évoluer vers une plateforme accueillant plusieurs types de terminaux. « On va devoir passer du terminal à conteneurs à plusieurs autres terminaux sur Ndayane », a-t-il annoncé. Cette orientation ouvre la perspective d'une diversification des activités portuaires, avec des installations spécialisées capables de répondre à différents segments du transport maritime et de la logistique. Selon la vision éclairée la direction, c’est de faire de Ndayane un maillon central du futur dispositif portuaire sénégalais, en renforçant les capacités d'accueil et en élargissant les possibilités de traitement des flux commerciaux. Le projet s'inscrit ainsi dans une logique de transformation structurelle qui consiste « à anticiper l'évolution du commerce international et doter le Sénégal d'infrastructures adaptées aux besoins futurs des opérateurs économiques » précise le DG.

DONNER UNE NOUVELLE DIMENSION AU PORT MINÉRALIER ET VRAQUIER DE BARGNY-SENDOU

Autre orientation annoncée, c’est « la reconfiguration du projet de Bargny-Sendou ». Le directeur général du PAD entend accorder davantage de poids à cette infrastructure dans le dispositif portuaire national. « On va reconfigurer le projet Bargny-Sendou pour donner plus de poids à ce port minéralier et vraquier », a-t-il précisé. Cette orientation vise « à renforcer la place de Bargny-Sendou dans la chaîne logistique liée aux activités minières et au transport des marchandises en vrac ». Elle participe selon lui à la volonté de diversifier les spécialisations portuaires du Sénégal, en évitant de concentrer l'ensemble des activités sur une seule plateforme.

À travers cette approche, Dakar, Ndayane et Bargny-Sendou sont appelés à s'inscrire dans une logique de complémentarité, avec des fonctions portuaires différenciées au service d'une même ambition économique.

CONSTRUIRE UN RÉSEAU PORTUAIRE NATIONAL DE SAINT-LOUIS À ZIGUINCHOR

La vision de Doune Pathé Mbengue ne s'arrête pas au triangle Dakar-Ndayane-Bargny-Sendou. Elle intègre le développement des autres infrastructures portuaires du territoire, les ports de Saint-Louis et de Ziguinchor. Le positionnement géographique du Sénégal sur la façade atlantique constitue, selon le directeur général, un avantage stratégique à valoriser. « Cette ouverture maritime offre des perspectives de connexion avec les grandes nations commerciales et de développement des échanges du nord au sud du continent. L'enjeu est de construire un véritable réseau portuaire national, capable de faciliter les échanges entre les différentes régions du Sénégal et de renforcer les connexions avec les pays de l'hinterland. Cette dimension régionale constitue l'un des éléments structurants du plan de transformation qui est de faire des infrastructures portuaires des instruments d'intégration économique et commerciale à l'échelle africaine » détaille le Dg qui va présenter dans un futur proche son plan.

L'HINTERLAND AFRICAIN, AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE CONQUÊTE

Au-delà des infrastructures, le patron du PAD place le développement de l'hinterland au centre de sa vision. Pour lui, la position du Sénégal sur l'Atlantique représente une opportunité qu'il convient de transformer en avantage économique et commercial. « Nous avons une position extraordinaire sur l'Atlantique qui nous donne cette grande opportunité que d'autres pays d'Afrique n'ont pas. Nous sommes en face des États-Unis, en face de grandes nations », a-t-il soutenu. Cette ambition suppose de renforcer les connexions entre les plateformes portuaires, les réseaux de transport et les marchés de l'intérieur du continent. Le Sénégal entend ainsi valoriser sa façade maritime pour capter davantage de flux commerciaux et consolider son positionnement dans les chaînes logistiques régionales et internationales.

COURAGE, PRAGMATISME ET INVESTISSEMENT, LE PARI DE LA TRANSFORMATION

Pour Doune Pathé Mbengue, les ressources intellectuelles et les compétences techniques nécessaires à cette mutation existent déjà. Le véritable défi consiste à traduire les ambitions en réalisations concrètes. « Le knowledge et le savoir sont là. Il nous faut beaucoup de courage et de détermination, de pragmatisme pour avancer », a-t-il lancé, dans un appel à la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème maritime et portuaire. À travers ce plan, le directeur général affiche une ambition qui dépasse la seule performance du Port autonome de Dakar. Il s'agit de repositionner tout le système portuaire sénégalais, de diversifier ses infrastructures, de renforcer ses capacités logistiques et de conquérir de nouveaux espaces commerciaux. La finalisation du programme d'investissement constituera une étape déterminante pour traduire ces orientations en projets opérationnels. À terme, la vision est clairement définie, c’est de « faire du Sénégal un hub portuaire de référence, capable de connecter l'Afrique aux grands marchés mondiaux et de jouer un rôle central dans les échanges maritimes du continent. « C'est le moment de se lancer sur ce vaste programme qui va devoir positionner le Sénégal comme hub portuaire », a conclu Doune Pathé Mbengue.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le directeur général du Port autonome de Dakar, Doune Pathé Mbengue, a présenté un plan de transformation aligné sur l'Agenda national Sénégal 2050. - Le plan prévoit la reconfiguration du port de Dakar, la diversification des terminaux de Ndayane et la reconfiguration du projet Bargny-Sendou. - Il inclut la construction d'un réseau portuaire national de Saint-Louis à Ziguinchor et le développement des connexions avec l'hinterland africain.