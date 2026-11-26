Politique

Auteur: Aminata SARR

Dame Mbodj, Mame Birame Wathie, Queen Biz… : Diomaye Faye poursuit la « désonkoïsation » de l’administration

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, poursuit sa dynamique de renouvellement des responsables à la tête des structures publiques. À l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi, plusieurs changements ont été annoncés, touchant notamment des personnalités reputees proches du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Parmi les départs notables figure celui de Dame Mbodj. Le tonitruant syndicaliste n’est désormais plus le directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip.Sa).

Son maintien aux affaires, notamment jusqu’aux Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) Dakar 2026, avait pourtant alimenté les interrogations de certains observateurs. Le silence prolongé du professeur d’anglais avait même suscité des spéculations sur un éventuel rapprochement avec le président de la République.

La chanteuse Queen Biz, de son vrai nom Coumba Diallo, est également concernée par cette vague de changements. Longtemps restée discrète sur la scène publique, elle quitte la présidence du Conseil d’administration de la Compagnie du Théâtre national Daniel-Sorano. Elle est remplacée par Yoro Ba, sociologue et expert en suivi-évaluation.

Autre départ notable, celui de Mame Birame Wathie, ancien journaliste de Walf. Auteur récemment d'un livre critique sur la gestion du Président de la République, il est remplacé à la tête du Conseil d’administration de la Société sénégalaise de presse et de publication (Sspp), éditrice du quotidien national Le Soleil.

Ousmane Ndour, professeur de Cem à la retraite, est annoncé comme le nouveau président du Conseil d’administration (Pca) de la Sspp.

Ces changements alimentent les commentaires sur la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de réorganiser l’appareil administratif et les structures publiques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dame Mbodj n’est plus directeur général de la Sogip.Sa. - Queen Biz quitte la présidence du Conseil d’administration de la Compagnie du Théâtre national Daniel-Sorano, remplacée par Yoro Ba. - Mame Birame Wathie est remplacé à la tête du Conseil d’administration de la Sspp par Ousmane Ndour.