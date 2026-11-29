Politique

Auteur: Yande Diop

DÉBAT POLITIQUE : « On se regroupe pour faire tomber l'autre, pas pour proposer quelque chose », déplore Théodore Monteil

L’ancien premier ministre Ousmane Sonko a convoqué un meeting et ouvert la porte aux ralliements. De la même manière, Barthélémy Diaz annonce une grande coalition où il cite le nom de l’ancien chef de l’Etat Macky Sall et l’ancien premier ministre Idrissa Seck. Suffisant pour que l’ancien député Théodore Monteil dénonce une classe politique enfermée dans les calculs de conquête du pouvoir. Devant le jury du dimanche sur Iradio, il appelle les acteurs politiques à construire une véritable vision alternative pour le Sénégal.

La politique sénégalaise souffre-t-elle d'un déficit de propositions ? Pour Théodore Monteil, le problème est profond. L'ancien député de la 12e législature déplore une classe politique davantage mobilisée autour des stratégies de confrontation que de la construction d'un projet susceptible de transformer le pays.

Invité du « Jury du dimanche » du 29 novembre 2026, il a livré une critique sévère des pratiques politiques, notamment de cette tendance à constituer des regroupements dont l'objectif premier serait de faire tomber un adversaire.

« On se regroupe pour faire tomber l'autre. On ne se regroupe pas pour proposer quelque chose », regrette-t-il. Une logique qu'il juge contre-productive pour un pays qui a besoin de perspectives et de réponses concrètes aux préoccupations de ses populations. Selon lui, vouloir accéder au pouvoir ou combattre ceux qui l'exercent ne peut constituer, à lui seul, un programme politique.

« Un pays, quand on veut le diriger, il faut être une force de proposition. Il faut apporter une vision. Il faut dire : voilà où je veux mener le Sénégal à telle date », soutient-il.

L'ancien parlementaire appelle ainsi les acteurs politiques à dépasser les discours et les slogans pour présenter des orientations précises, assorties de propositions capables de répondre aux défis du développement.

Une troisième voie fondée sur l'équilibre

Interrogé sur la possibilité de voir émerger un centre politique ou une troisième voie dans le paysage sénégalais, Théodore Monteil se montre ouvert à cette réflexion, tout en estimant que l'équilibre ne dépend pas nécessairement du positionnement politique. « L'équilibre ne tient pas forcément au fait qu'on soit au centre », explique-t-il.

Pour illustrer son propos, il prend l'exemple d'un tabouret qui tient debout grâce à ses trois pieds. Une image qu'il transpose au fonctionnement de la République, avec l'exécutif, le législatif et le judiciaire. À ses yeux, ces trois pouvoirs doivent disposer d'une force comparable pour garantir la stabilité institutionnelle.

Il estime également que la médiation pourrait constituer une réponse aux tensions politiques actuelles. Car au-delà des divergences, les acteurs doivent préserver les mécanismes de dialogue et éviter que les rapports de force ne conduisent à des ruptures durables.

Pour Théodore Monteil, l'enjeu est finalement de replacer l'intérêt national au-dessus des ambitions individuelles et des rivalités partisanes. Le Sénégal, insiste-t-il, a besoin d'une classe politique capable de proposer une voie nouvelle plutôt que de se définir uniquement par son opposition à un adversaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Théodore Monteil déplore que les regroupements politiques visent à « faire tomber l'autre » plutôt qu'à proposer quelque chose. - Il appelle les acteurs politiques à présenter une vision et des propositions concrètes pour diriger le Sénégal. - Il estime que l'équilibre ne dépend pas forcément du centre et compare la République à un tabouret à trois pieds (exécutif, législatif, judiciaire).