Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Décret sur la LFR 2026 : Cheikh Bamba Dièye défend les prérogatives de l’Exécutif

Alors que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mettre en vigueur par décret la loi de finances rectificative (LFR) 2026, rejetée auparavant par l’Assemblée nationale, Cheikh Bamba Dièye défend l’Exécutif. En effet, pour l’invité du « Grand Jury » ce dimanche 22 novembre 2026,« quelle que soit la prise de position, pour ou contre le budget qui vous est présenté, il y a des limites à ne pas franchir », a-t-il soutenu estimant que les divergences politiques ne doivent pas conduire à un blocage qui empêcherait le pays de faire face à ses défis.

Sans se prononcer explicitement sur la controverse juridique suscitée par ce décret, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye Bamba Dièye considère que le président de la République doit pouvoir disposer des moyens nécessaires à l’exercice de son mandat. Une manière, selon lui, de permettre aux Sénégalais de juger son action sur la base des résultats obtenus. Et que «demain, nous puissions l’arbitrer, le juger en fonction de sa capacité », a-t-il déclaré.

Pour le directeur général de l’AIBD, le Sénégal ne peut se permettre de s’enliser dans des débats budgétaires, compte tenu des difficultés auxquelles le pays est confronté. Il a également mis en avant les conséquences que les blocages institutionnels pourraient avoir sur l’image du Sénégal, ses futures négociations financières et ses possibilités d’emprunt.

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Pour rappel, le 19 novembre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris le décret n° 2026-2416 pour mettre en vigueur le projet de LFR 2026, après son rejet par les députés le 3 novembre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cheikh Bamba Dièye défend le droit du président Bassirou Diomaye Faye de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de son mandat. - Il estime que les divergences politiques ne doivent pas bloquer le pays face à ses défis et que les blocages institutionnels pourraient nuire à l'image du Sénégal et à ses négociations financières. - Le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 met en vigueur la LFR 2026, rejetée par les députés le 3 novembre.