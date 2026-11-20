Décret sur la LFR 2026 : Cheikh Issa Sall salue un choix « courageux et responsable »
Cheikh Issa Sall apporte son soutien à la décision du président Bassirou Diomaye Faye de faire entrer en vigueur la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Il salue un choix qu’il juge courageux et responsable, dicté par la nécessité de préserver la continuité de l’État et le fonctionnement régulier des institutions.
« Dans un contexte marqué par des enjeux économiques et sociaux importants, cette décision témoigne de sa volonté de garantir la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des institutions, tout en permettant à l'action publique de se poursuivre. La responsabilité de gouverner exige parfois des décisions difficiles, mais nécessaires à la préservation de l'intérêt général », assure M. Sall.
Cheikh Issa Sall réaffirme, par ailleurs, son attachement aux institutions de la République et encourage le chef de l’État à poursuivre son action avec détermination, dans l’intérêt exclusif du peuple sénégalais.
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