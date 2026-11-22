Politique

Auteur: Mouhamed CAMARA

Décret sur la LFR 2026 : Lansana Gagny Sakho épingle l'ancien procureur Alioune Ndao

​Faut-il attaquer, devant la Cour suprême, le décret du chef de l'État mettant en vigueur la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 ? La question est certainement discutée dans les hautes sphères du principal parti de l'opposition et majoritaire à l'Assemblée nationale.

​Pour Alioune Ndao, membre de PASTEF, la meilleure réaction est... de ne pas réagir. « Il faut laisser le Président assumer seul les conséquences politiques et sociales de son décret manifestement illégal et anticonstitutionnel », dit-il.

​Une posture qui surprend Lansana Gagny Sakho, PCA de l'APIX et ancien membre de PASTEF aujourd'hui à Kiiraay. « Il y a quelque chose de profondément déroutant dans la position d'Alioune Ndao. Voilà un ancien procureur qui affirme qu’un décret présidentiel est "manifestement illégal et anticonstitutionnel", mais qui, dans le même temps, recommande : "Surtout pas de recours devant la Cour suprême." », écrit-il dans une note parvenue à Seneweb.

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​Lansana Gagny Sakho réagit également à une autre partie de la déclaration d'Alioune Ndao. Ce dernier a motivé sa consigne sur le fait que la Cour suprême donnerait raison à Diomaye Faye, « pour des raisons que tout le monde connaît ». « Si ces raisons sont juridiques, qu’il les expose. Si elles sont institutionnelles, qu’il les nomme et les étaye. Car installer le soupçon sur la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire sans expliciter ce qui le fonde est une attitude particulièrement lourde venant d’un ancien magistrat », lance Lansana Gagny Sakho.

​Le PCA de l'APIX d'ajouter : « On ne croit pas à l’État de droit uniquement lorsque le juge nous donne raison (...) La justice n’est pas un instrument que l’on saisit lorsque la victoire paraît probable et que l’on évite lorsqu’une défaite risque de créer une jurisprudence. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Alioune Ndao, membre de PASTEF, recommande de ne pas attaquer devant la Cour suprême le décret mettant en vigueur la LFR 2026, qualifié par lui de « manifestement illégal et anticonstitutionnel ». - Lansana Gagny Sakho, PCA de l'APIX et ancien membre de PASTEF aujourd'hui à Kiiraay, juge cette position « profondément déroutante » de la part d'un ancien procureur. - Lansana Gagny Sakho critique aussi le motif d'Alioune Ndao selon lequel la Cour suprême donnerait raison à Diomaye Faye « pour des raisons que tout le monde connaît », y voyant une mise en cause de la plus haute juridiction judiciaire.