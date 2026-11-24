Décret sur la LFR 2026 : les députés convoqués en plénière ce mercredi à l'Assemblée
Les députés de la XVe législature sont convoqués en séance plénière ce mercredi 25 novembre 2026 à 15 heures à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour porte sur l'examen de la proposition de résolution relative au décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026, rejeté par l'Assemblée nationale, ainsi que sur les responsabilités résultant de son exécution.
La convocation a été signée à Dakar, le lundi 23 novembre 2026, par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko
Commentaires (8)
A chaque fois qu’ils sont déboutés, ils cherchent un os à ronger pour ne pas reconnaître leur défaite.
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