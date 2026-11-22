Politique

Auteur: Seynabou DIAGNE

Décret sur la LFR 2026 : les maires de Kiiraay font bloc autour de Diomaye Faye et chargent PASTEF

​En conférence de presse à Kaolack, les maires des pôles Centre, Sud et Est du parti Kiiraay ont pris la parole pour se féliciter de la décision du président de la République de mettre en vigueur par décret la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, débloquant ainsi la situation politique et institutionnelle du Sénégal.

​L'événement visait à éclaircir la controverse entourant le décret présidentiel relatif à la LFR 2026, dans un contexte jugé hautement politique. Réunis dans la capitale du bassin arachidier, les maires des régions de Kaolack, Tambacounda, Sédhiou, Kaffrine, Fatick et Diourbel ont pris la parole afin d'éclairer la lanterne des Sénégalais face à une actualité politique, institutionnelle et socio-économique brûlante, à la veille de la campagne de commercialisation de l'arachide. « C'est un contexte où l'on tente d'empêcher l'État d'avoir des moyens financiers pour l'économie du pays. Nous interpellons en premier tous les maires », a souligné Abdou Aziz Mbodj, maire de Ndiedieng.

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​Pour sa part, Lassana Sanou, maire de Djilor et porte-parole du jour, est revenu sur la portée de la rencontre : « Nous avons initié cette rencontre pour montrer à l'opinion que l'heure est grave. Les maires ne peuvent pas rester les bras croisés, surtout ceux du parti Kiiraay. Nous devons nous unir autour du président de la République pour combattre réellement les actes que PASTEF et ses députés, à travers le président Ousmane Sonko, ont posés à l'encontre du bien-être des populations. Dans ce sens, nous avons initié ces différentes rencontres. »

​Les élus ont critiqué l'attitude de PASTEF et de ses députés, soulignant le paradoxe de revendiquer le respect de la Constitution tout en adoptant des comportements susceptibles de compromettre le fonctionnement des institutions. Ils ont insisté sur le fait que le mandat parlementaire doit être considéré comme une responsabilité nationale, et non comme un instrument de confrontation.

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​Tout en dénonçant l'instrumentalisation de la sincérité budgétaire, ils ont salué les récents efforts du président de la République pour le transfert rapide des fonds aux collectivités territoriales, une avancée jugée essentielle pour le développement local. Les maires ont renouvelé leur soutien à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, affirmant que leur engagement demeure intact et que la réussite de son mandat doit primer sur les querelles partisanes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les maires des pôles Centre, Sud et Est du parti Kiiraay se sont félicités, en conférence de presse à Kaolack, de la décision du président de mettre en vigueur par décret la LFR 2026. - Ils ont critiqué l'attitude de PASTEF et de ses députés, leur reprochant de revendiquer le respect de la Constitution tout en adoptant des comportements susceptibles de compromettre le fonctionnement des institutions. - Les maires ont renouvelé leur soutien à Bassirou Diomaye Diakhar Faye et salué ses efforts pour le transfert rapide des fonds aux collectivités territoriales.