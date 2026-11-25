Politique

Auteur: Yandé Diop

Décret sur la LFR : Ayib Daffé dénonce une dérive vers « la monarchie républicaine »

Le président du groupe parlementaire Pastef, Ayib Daffé, a vivement contesté le décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 mettant en vigueur la loi de finances rectificative (LFR) 2026, pourtant rejetée par l'Assemblée nationale le 3 novembre dernier.

Prenant la parole en plénière ce mercredi, il a dénoncé un passage en force de l'Exécutif et une remise en cause des prérogatives parlementaires. Le débat dépasse, selon Ayib Daffé, un simple désaccord technique ou procédural autour du projet de loi de finances.

Pour le député, c'est la souveraineté du peuple et la place de l'Assemblée nationale dans les décisions budgétaires qui sont en jeu. « Est-ce que la souveraineté du peuple sénégalais s'exerce encore ici dans cet hémicycle ? Ou est-ce qu'elle est en train de se déplacer ailleurs, dans des négociations dont nous ne connaissons ni vraiment le contenu, puisqu'ils nous sont imposés sous la forme d'un décret ? », a-t-il lancé.

Pour étayer sa position, le président du groupe Pastef s'est appuyé sur les articles 3, 59 et 68 de la Constitution, relatifs à la souveraineté nationale, au pouvoir législatif de l'Assemblée nationale et à sa compétence en matière de vote des lois de finances. Il est notamment revenu sur la séance plénière du 3 novembre 2026, au cours de laquelle le projet de loi n°40/2026 portant LFR 2026 avait été rejeté après l'adoption d'une question préalable fondée sur l'article 83 du règlement intérieur.

Selon lui, 126 députés avaient voté en faveur de cette procédure, entraînant le rejet définitif du texte dans le cadre de la procédure législative.Dès lors, le décret signé le 19 novembre pour mettre en vigueur le même projet constitue, à ses yeux, une remise en cause de la décision de l'Assemblée nationale.

« Nous ne sommes pas dans la situation que vise l'article 68, c'est-à-dire l'absence de vote définitif à l'expiration du délai de 60 jours. Nous sommes exactement dans l'hypothèse inverse : l'Assemblée a voté et elle a dit clairement non », a-t-il soutenu.

Ayib Daffé estime que le gouvernement disposait d'autres possibilités après le rejet du texte. Il pouvait notamment soumettre un nouveau projet de loi de finances rectificative, poursuivre l'exécution du budget initial en utilisant les mécanismes de régulation prévus par la loi organique relative aux lois de finances ou encore engager sa responsabilité devant les députés.

Mais, selon lui, l'Exécutif a préféré contourner la représentation nationale plutôt que de revenir devant elle pour défendre son projet.

Le FMI et la trajectoire budgétaire au cœur des critiques

Le président du groupe Pastef a également inscrit cette controverse dans le contexte des discussions entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). Il a rappelé l'accord conclu le 1er septembre 2026 avec les services de l'institution financière, portant sur un programme de 2,2 milliards de dollars sur 36 mois. Selon son analyse, la LFR rejetée par les députés vise à aligner la trajectoire budgétaire du Sénégal sur le cadrage négocié avec le FMI.

Le décret du 19 novembre serait ainsi, à ses yeux, un moyen de rétablir ce cadre financier malgré le vote négatif de l'Assemblée nationale. « Le moteur de ce décret, c'est la volonté de se conformer à une trajectoire fixée de l'extérieur », a-t-il affirmé. Ayib Daffé regrette notamment que les engagements détaillés pris avec les partenaires financiers n'aient pas été soumis à un débat suffisamment transparent devant les députés.

Il s'interroge sur les contreparties du programme et ses conséquences sur l'économie nationale, les ménages, les travailleurs, les entreprises et les services publics.

Il estime également que la trajectoire budgétaire actuelle s'éloigne de l'ambition de souveraineté économique portée par le Plan de redressement économique et social (PRES) au profit d'un cadrage davantage aligné sur les exigences du FMI.

Le parlementaire a aussi alerté sur les conséquences sociales de la réduction annoncée des subventions énergétiques. Il rappelle que celles-ci représentent environ 790 milliards F CFA en 2026 et que le gouvernement s'est engagé à ramener leur coût sous la barre de 1 % du PIB d'ici à 2029.

Pour lui, cette évolution pourrait entraîner une hausse des factures d'électricité, des coûts de transport et du prix du gaz domestique, avec des répercussions sur le coût de la vie.

Il a par ailleurs évoqué la dette cachée contractée sous l'ancien régime, estimant que son remboursement ne devrait pas se faire au détriment du droit au développement des Sénégalais.

« Le Parlement est utile tant qu'il approuve »

Au-delà de la controverse budgétaire, Ayib Daffé voit dans cette affaire un risque de déséquilibre institutionnel et de concentration des pouvoirs entre les mains de l'Exécutif. « Le Parlement est utile tant qu'il approuve, mais il devient indésirable dès qu'il s'oppose », a-t-il déploré.

Le député a ensuite mis en garde contre une évolution vers « une forme de monarchie républicaine où les institutions existent, mais où la décision politique se concentre de plus en plus entre les mains d'un seul individu ». C'est dans cette perspective qu'il a défendu la résolution soumise à l'examen des parlementaires.

Celle-ci demande notamment le retrait sans délai du décret n°2026-2416 et l'arrêt de toute exécution de la LFR 2026 sur son fondement. Le texte appelle également au respect des compétences constitutionnelles de l'Assemblée nationale et à une plus grande transparence sur les engagements financiers extérieurs du Sénégal, notamment ceux conclus avec le FMI.

Ayib Daffé a toutefois précisé que cette position ne signifiait pas une fermeture au dialogue budgétaire. Il a assuré que l'Assemblée nationale restait disponible pour examiner de nouveaux textes reposant sur des hypothèses économiques sincères et respectant les exigences de transparence et de soutenabilité de la dette.

Enfin, le président du groupe parlementaire Pastef a invité ses collègues à adopter la résolution. Pour lui, l'enjeu dépasse le seul sort de la LFR 2026 : il s'agit de préserver l'autorité du vote parlementaire et la place de l'Assemblée nationale dans les décisions budgétaires du pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ayib Daffé conteste le décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 mettant en vigueur la LFR 2026, rejetée par l'Assemblée nationale le 3 novembre 2026. - Il dénonce une dérive vers « une monarchie républicaine » et une remise en cause des prérogatives parlementaires, s'appuyant sur les articles 3, 59 et 68 de la Constitution. - Il affirme que le décret vise à aligner la trajectoire budgétaire sur l'accord de 2,2 milliards de dollars sur 36 mois conclu le 1er septembre 2026 avec le FMI.