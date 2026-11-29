Politique

Auteur: Aminata SARR

Décret sur la LFR : Diomaye Faye balaie la résolution de l’Assemblée nationale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a défendu le décret portant mise en œuvre de la loi de finances rectificative (Lfr), après le rejet du texte par l’Assemblée nationale.

Face à une partie de la presse, en marge de sa tournée économique dans le sud-est du pays, le chef de l’État a estimé que la résolution adoptée par les députés ne pouvait remettre en cause la validité juridique du décret présidentiel.

« La résolution n’a aucun effet juridique et elle ne peut pas anéantir le décret », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, affirmant que le FMI et les partenaires du Sénégal connaissent les textes qui régissent le fonctionnement des institutions.

Le président de la République a également invité les parlementaires opposés au décret à saisir la justice pour en contester la conformité à la Constitution.

« Quand un décret est signé par le président de la République, on doit, si on n’est pas d’accord, aller en justice pour l’attaquer », a-t-il soutenu.

Pour Bassirou Diomaye Faye, l’essentiel reste de répondre aux attentes des Sénégalais et d’assurer le bon fonctionnement des institutions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bassirou Diomaye Faye défend le décret portant mise en œuvre de la LFR après son rejet par l'Assemblée nationale. - Il affirme que la résolution des députés n'a aucun effet juridique et ne peut anéantir le décret. - Il invite les parlementaires opposés à saisir la justice pour contester la conformité du décret à la Constitution.