Politique

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Décret sur la LFR : Thierno Alassane Sall accuse Sonko de vouloir faire chuter Diomaye

Le député Thierno Alassane Sall a vivement réagi au décret du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR). Le leader de la République des valeurs (RDV) s'en est pris à Ousmane Sonko, qu'il accuse de chercher à provoquer la chute du chef de l'État dans le cadre de leur rivalité politique.

« À travers une majorité parlementaire soumise, Ousmane Sonko parachève sa vengeance. En sommant le gouvernement d'engager sa responsabilité, il ne cherche pas seulement à faire chuter Diomaye. Il dit cyniquement aux Sénégalais : vous n'avez pas encore assez souffert », a déclaré TAS.

Le député dénonce également ce qu'il considère comme un détournement des priorités nationales. Alors que la jeunesse sénégalaise continue de payer un lourd tribut à l'émigration irrégulière et que le désespoir gagne du terrain, il estime que les autorités restent absorbées par leur querelle politique.

« Sans dignité ni empathie, Sonko et Diomaye sacrifient le Sénégal sur l'autel d'une rivalité née dès le premier jour de leur pouvoir. Le naufrage est total », s'est indigné Thierno Alassane Sall.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Thierno Alassane Sall a réagi au décret de Bassirou Diomaye Faye portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative. - Il accuse Ousmane Sonko de chercher à faire chuter Diomaye en sommant le gouvernement d'engager sa responsabilité via une majorité parlementaire soumise. - Il estime que Sonko et Diomaye sacrifient le Sénégal au profit d'une rivalité politique, alors que la jeunesse paie un lourd tribut à l'émigration irrégulière.