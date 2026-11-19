Décret sur la LFR : Thierno Alassane Sall accuse Sonko de vouloir faire chuter Diomaye
Le député Thierno Alassane Sall a vivement réagi au décret du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR). Le leader de la République des valeurs (RDV) s'en est pris à Ousmane Sonko, qu'il accuse de chercher à provoquer la chute du chef de l'État dans le cadre de leur rivalité politique.
« À travers une majorité parlementaire soumise, Ousmane Sonko parachève sa vengeance. En sommant le gouvernement d'engager sa responsabilité, il ne cherche pas seulement à faire chuter Diomaye. Il dit cyniquement aux Sénégalais : vous n'avez pas encore assez souffert », a déclaré TAS.
Le député dénonce également ce qu'il considère comme un détournement des priorités nationales. Alors que la jeunesse sénégalaise continue de payer un lourd tribut à l'émigration irrégulière et que le désespoir gagne du terrain, il estime que les autorités restent absorbées par leur querelle politique.
« Sans dignité ni empathie, Sonko et Diomaye sacrifient le Sénégal sur l'autel d'une rivalité née dès le premier jour de leur pouvoir. Le naufrage est total », s'est indigné Thierno Alassane Sall.
Commentaires (35)
Il vous dérange deh. C’est ça?
Do bayi doul
Sonko même a dit qu’après son prochain débâcle électorale Diomaye sera obligé de rendre le tablier. Et ses fidèles n’arrêtent pas de proclamer haut et fort qu’ils ont hâte d’en découdre dans les.
Ils savent tous que le temps du faiblard Macky est est révolu donc ils n‘ose plus faire la bagatelle dans les rues.
Laisse mouton courir Tabaski arrive!
Diomaye djeredjeff 🇸🇳🙏
Ce gars est certainement plus faux que tous les TAS réunis, n'en déplaise aux Sonkolâtres
La déicisation a mené beaucoup de civilisation et culture a leur disparition sur cette TERRE
Et pourtant il avait toutes les chances d'etre à la place de Sonko, mais sa tortuosité ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui.
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.