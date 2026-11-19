Politique

Auteur: Aminata SARR

Décret sur la LFR : Waly Diouf crie à la dictature »

La décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre en vigueur par décret la loi de finances rectificative (LFR) 2026, rejetée par l’Assemblée nationale, continue de faire des vagues au sein de Pastef. L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar, membre de Pastef, Waly Diouf Bodiang, s’est vivement attaqué à la décision du chef de l’État.

Dans un post sur Facebook, il dénonce une démarche qu’il juge antidémocratique, allant jusqu’à parler d’un « acte de dictature ».

« En forçant illégalement par décret la mise en œuvre d’une LFR rejetée par le Parlement, le président de la République pose un acte de dictature », a-t-il déclaré.

Waly Diouf Bodiang estime que cette décision risque de favoriser une concentration progressive des pouvoirs entre les mains du chef de l’État. « Tous les pouvoirs vont progressivement être concentrés entre les mains d’un seul homme », alerte-t-il.

L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar dit également s’inquiéter de l’évolution de la situation politique du pays, rappelant les aspirations démocratiques des Sénégalais.

« Le peuple sénégalais ne s’est pas battu pour se retrouver dans cette situation », déplore-t-il, avant de conclure par un avertissement : « Nous ferons face. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Waly Diouf Bodiang, membre de Pastef et ancien directeur général du Port autonome de Dakar, dénonce sur Facebook la mise en vigueur par décret de la LFR 2026 rejetée par l'Assemblée nationale. - Il qualifie cette décision du président Bassirou Diomaye Faye d'« acte de dictature » et alerte sur une concentration progressive des pouvoirs entre les mains du chef de l'État. - Il déplore que « le peuple sénégalais ne s'est pas battu pour se retrouver dans cette situation » et conclut par un avertissement : « Nous ferons face. »