Décret sur la LFR : Waly Diouf crie à la dictature »
La décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre en vigueur par décret la loi de finances rectificative (LFR) 2026, rejetée par l’Assemblée nationale, continue de faire des vagues au sein de Pastef. L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar, membre de Pastef, Waly Diouf Bodiang, s’est vivement attaqué à la décision du chef de l’État.
Dans un post sur Facebook, il dénonce une démarche qu’il juge antidémocratique, allant jusqu’à parler d’un « acte de dictature ».
« En forçant illégalement par décret la mise en œuvre d’une LFR rejetée par le Parlement, le président de la République pose un acte de dictature », a-t-il déclaré.
Waly Diouf Bodiang estime que cette décision risque de favoriser une concentration progressive des pouvoirs entre les mains du chef de l’État. « Tous les pouvoirs vont progressivement être concentrés entre les mains d’un seul homme », alerte-t-il.
L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar dit également s’inquiéter de l’évolution de la situation politique du pays, rappelant les aspirations démocratiques des Sénégalais.
« Le peuple sénégalais ne s’est pas battu pour se retrouver dans cette situation », déplore-t-il, avant de conclure par un avertissement : « Nous ferons face. »
Commentaires (47)
Ils ne peuvent toujours pas admettre qu’ils passeront le reste de leurs vies en chômage. Pratiquement tous les ex DG, ex ministres ex PCA sont tous en entente et n’ont pas cherché à travailler ailleurs, même ceux qui viennent de la diaspora ne sont pas rentrés, ils sont encore au Senegal en espérant une réintégration. Vos actes irresponsables vont se retourner contre vous, un pays c’est du sérieux.
Le président n a fait exercer les prérogatives qui lui confère la constitution car il a affaire à des saboteurs
Cette méchanceté gratuite des gens de pastef me dépasse vraiment et je suis désolé pour vous mais ce pays ne sera pas bloqué pour plaire à un homme assoiffé de pouvoir.
Le Vrai.
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