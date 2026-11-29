Politique

Auteur: Ousmane NDIAYE, correspondant à Tambacounda

Déplacement de Bassirou Diomaye Faye à Nettéboulou : couac organisationnel et colère des correspondants régionaux

En déplacement économique dans la région de Tambacounda depuis samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce dimanche 29 novembre 2026 à Nettéboulou pour inaugurer un centre de formation en horticulture. Un déplacement officiel marqué par un couac organisationnel déploré par les journalistes locaux : convoqués tôt le matin devant la gouvernance pour couvrir l’événement, les correspondants régionaux ont finalement été laissés à quai par les services de communication.

​Ce week-end, la région de Tambacounda accueille le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre d'une tournée économique entamée hier, samedi 28 novembre 2026, dans le département de Koumpentoum puis dans la commune de Tambacounda.

​Pour la suite de cet agenda officiel, les journalistes et correspondants régionaux avaient été invités à prendre toutes leurs dispositions afin d'accompagner le chef de l'État à Nettéboulou, ce dimanche matin, à l'occasion de l'inauguration du centre de formation en horticulture.

​Mobilisés dès les premières heures de la matinée devant la gouvernance de Tambacounda, les professionnels des médias — issus des télévisions, radios, sites d'information et quotidiens — s'étaient pourtant présentés au complet, munis de leurs accréditations, gilets de presse, caméras et dictaphones.

​Contre toute attente, les reporters locaux ont tout bonnement été laissés sur le carreau. Selon les témoignages recueillis sur place, les chargés de communication ont fait embarquer le cortège médiatique dans le bus affrété à l'intérieur même de la gouvernance, mettant directement le cap sur Nettéboulou sans se soucier des correspondants régionaux qui patientaient à l'extérieur dans l'attente du signal de départ.

​Un dysfonctionnement logistique perçu par les journalistes de la région comme un manque de considération manifeste à l'égard de la presse locale, pourtant en première ligne pour relayer l'actualité institutionnelle dans l'est du pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu dimanche 29 novembre 2026 à Nettéboulou pour inaugurer un centre de formation en horticulture. - Les correspondants régionaux, convoqués tôt devant la gouvernance de Tambacounda avec leurs accréditations, ont été laissés sur place. - Les chargés de communication ont fait embarquer le cortège médiatique dans le bus sans attendre les correspondants régionaux.