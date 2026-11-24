Politique

Auteur: Mor KA

« Depuis quand une résolution parlementaire vaut-elle décision de justice ? » : Abdoulaye Wilane recadre PASTEF sur la LFR

​La confrontation entre l’Exécutif et la majorité parlementaire autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 continue de susciter des inquiétudes. Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste du Sénégal, appelle les acteurs politiques à la responsabilité et au respect des règles constitutionnelles, afin d’éviter que cette crise ne pénalise davantage les Sénégalais.

​Réagissant à la proposition de résolution du groupe parlementaire PASTEF, datée du 20 novembre 2026, le responsable socialiste estime que le bras de fer a pris une nouvelle tournure après le rejet de la LFR sans examen au fond. La majorité parlementaire demande désormais le retrait du décret présidentiel portant sa mise en vigueur et interpelle plusieurs catégories d’agents de l’administration publique sur leurs responsabilités.

​Pour Abdoulaye Wilane, cette situation dépasse désormais un simple désaccord sur les orientations budgétaires du gouvernement. S’il reconnaît pleinement le droit de l’Assemblée nationale à contrôler l’action de l’Exécutif, il rappelle que chaque institution doit exercer ses prérogatives dans le respect de la Constitution.

​« Depuis quand une résolution parlementaire vaut-elle décision de justice ? », s’interroge-t-il, estimant que les mécanismes constitutionnels prévus pour régler les différends entre les pouvoirs devraient être privilégiés.

​Le porte-parole du Parti socialiste se montre particulièrement préoccupé par les conséquences de cette confrontation sur le fonctionnement de l’administration. Il redoute que les agents du Trésor, des Impôts, des Douanes et du Budget ne se retrouvent pris entre deux positions institutionnelles, alors qu’ils doivent assurer la continuité des services publics.

​Il met également en garde contre d’éventuels retards dans le paiement des dépenses publiques, le règlement des créances des entreprises et la mobilisation des financements. Une situation qui pourrait, selon lui, fragiliser davantage un environnement économique déjà difficile et inquiéter les investisseurs.

​Face à ces risques, Abdoulaye Wilane rappelle que les Sénégalais attendent avant tout des institutions qu’elles assurent la stabilité du pays et la bonne marche de l’État.

​Il interpelle notamment le président de la République, à qui l’article 42 de la Constitution confie la responsabilité de garantir le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l’État. Il l’invite à privilégier les voies de droit pour clarifier la situation et trouver une issue à cette crise.

​« Les désaccords entre responsables politiques, aussi profonds soient-ils, ne doivent jamais nous faire perdre de vue ce que nous devons au Sénégal », conclut-il, appelant ainsi les différentes parties à faire prévaloir l’intérêt national sur les rivalités politiques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste du Sénégal, appelle les acteurs politiques à la responsabilité et au respect des règles constitutionnelles face à la crise autour de la LFR 2026. - Il réagit à la proposition de résolution du groupe parlementaire PASTEF du 20 novembre 2026, qui demande le retrait du décret présidentiel portant mise en vigueur de la LFR après son rejet sans examen au fond. - Il interpelle le président de la République, à qui l'article 42 de la Constitution confie la responsabilité de garantir le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l'État.