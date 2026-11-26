Politique

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Deux meetings de Kiiraay au stade de Mbacké : risque de confrontations entre partisans d'Abib et ceux d'Abdoulaye Niane

Le parti Kiiraay – Les Patriotes républicains est secoué par des querelles internes dans le département de Mbacké. La bataille de positionnement au sein du parti présidentiel risque de dégénérer en affrontements le vendredi 11 décembre prochain.

En effet, le coordonnateur communal de Touba, Abib Diop, directeur général de la SAR, a annoncé la tenue d'un meeting au stade municipal de Mbacké à cette date. Ses partisans ont même saisi le préfet de Mbacké, par une demande, afin de pouvoir tenir leur activité politique.

En riposte, le coordonnateur de Kiiraay, Dr Abdoulaye Niane, délégué général de la DER, a prévu d'organiser un méga-meeting. À cet effet, certains chefs religieux proches de M. Niane ont également saisi, hier mercredi, le préfet de Mbacké pour occuper le même stade le vendredi 11 décembre, de 10 h à 20 h, selon des sources de Seneweb.

D'autres collaborateurs du coordonnateur départemental comptent également demander l'autorisation d'organiser des meetings le même jour dans d'autres espaces publics de Mbacké.

Chacun des deux camps veut tenir son meeting au stade de Mbacké à la même date, ce qui risque de créer des troubles à l'ordre public à cause de ces querelles politiques.

Pour l'instant, la balle est dans le camp de l'autorité administrative, qui va autoriser ou interdire les deux meetings de Kiiraay. Affaire à suivre !

Par ailleurs, des frondeurs du parti présidentiel à Mbacké s'activent pour destituer Abdoulaye Niane de son poste de coordonnateur départemental de Kiiraay.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abib Diop et Abdoulaye Niane, deux coordonnateurs de Kiiraay à Mbacké, ont chacun prévu un meeting au stade municipal le vendredi 11 décembre. - Les deux camps ont saisi le préfet de Mbacké pour occuper le même stade à la même date, ce qui risque de créer des troubles à l'ordre public. - Des frondeurs du parti à Mbacké s'activent pour destituer Abdoulaye Niane de son poste de coordonnateur départemental.