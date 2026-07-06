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Politique

Diomaye Faye-Ousmane Sonko : la nouvelle grosse révélation de Madiambal Diagne

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 48350 Lectures 101 Commentaires | English
Diomaye Faye-Ousmane Sonko : la nouvelle grosse révélation de Madiambal Diagne

Diomaye Faye-Ousmane Sonko : la nouvelle grosse révélation de Madiambal Diagne

Après ses révélations sur les manœuvres de Ousmane Sonko pour récupérer son poste de Premier ministre, Madiambal Diagne va plus loin. Interroge par L’Observateur, le journaliste affirme que le Président Bassirou Diomaye Faye a désormais « fermé sa porte » à Ousmane Sonko, qui « ne peut plus accéder » à lui.

Considérant que son ancien allié « n'est plus digne de confiance », qu'il a « trahi un pacte moral » et « bafoué l'institution » présidentielle, le chef de l'État a acté une rupture que le journaliste décrit comme totale. Bien que Madiambal Diagne n'exclue rien à l'avenir en raison de leur passé commun, il constate qu'« aujourd'hui, le fossé est grand et continue manifestement à s'élargir ».

Selon lui, Ousmane Sonko « fait tout pour renverser » le chef de l'État et « ne sera à l'aise que le jour où il aura la peau de Bassirou Diomaye Faye ou bien qu'il le boutera hors de son fauteuil présidentiel pour s'y installer ». Face à cette menace, le journaliste estime que Diomaye Faye refuse de « se soumettre » ou de « se démettre », et qu'il choisira plutôt de « combattre » en se donnant « les moyens d'être un vainqueur ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Madiambal Diagne affirme que Bassirou Diomaye Faye a « fermé sa porte » à Ousmane Sonko, qui « ne peut plus accéder » à lui. - Le journaliste déclare que Sonko « fait tout pour renverser » le président et « ne sera à l'aise que le jour où il aura la peau » de Faye. - Selon Diagne, Diomaye Faye refuse de « se soumettre » ou de « se démettre » et choisira de « combattre » pour être un vainqueur.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (101)

Trier par :
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    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Madiambal est tombé dans le piège du « bon et du mauvais flic » tendu par le Pastef une manœuvre reposant sur une rivalité feinte destinée à bercer l'opposition d'un fausse division définitive et, par la naïveté de certains qui l'entretiennent dans l'imaginaire collectif comme ce monsieur, s'est fait malgré floué par ce genre de colporteur de théories du complot. Généralement il appartient à cette catégorie de personnes qui s'approprient le bien commun : d'être des individus égoïstes, imbus de leur propre savoir, prompts à tirer des conclusions hâtives fondées sur les apparences. Il faudrait faire preuve d'une crédulité extrême pour croire que Diomaye un dissident du Pastef soutenu par des figures impopulaires comme Ass et Mimi pourrait battre la machine du Pastef lors d'une élection dans deux ans. Malheureusement, les victimes de ce conflit mis en scène, tel que perçu par cet observateur naïf, seront les partis d'opposition traditionnels : le PS, le PDS et l'APR.
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    Doff bi il y a 1 jour
    Pourquoi Madiambal ne montre jamais ses "preuves" ? Ou bien il protège Sonko lui aussi ? Lol
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    Drkpn il y a 1 jour
    @enqueteur  On se laisse toujours gagner par des considérations émotionnelles lorsqu'il est question de politique. Songez au nombre de fois où Wade a été emprisonné par Diouf, allant jusqu'à comparaître devant la Cour d'assises pour le meurtre d'un juge ou à la façon dont Khalifa Sall a été jugé publiquement par Macky Sall pour détournement de fonds publics et incarcéré ; pourtant, tous deux ont fini par s'asseoir à la même table avec leur bourreau pour conclure des accords politiques. Dans ce Domaine les acteurs ne sont pas des montagnes qui ne bougent pas.
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    Ant il y a 1 jour
    @enqueteur  Compte tenu du fait que Macky Sall et Ousmane Sonko se sont serré la main pour trouver une solution concernant la conduite de la vie politique en amont de l'élection présidentielle de 2024, après tout ce qui s'est passé, il est alors raisonnable d'envisager la possibilité d'une réconciliation entre les deux amis, Diomaye et Sonko.
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    Deux puces il y a 2 jours
    Sonko est un assoiffé du pouvoir mais ce qui le pousse réellement à vouloir accéder à la magistrature suprême c'est de trouver refuge de sa nature ndiagaseckiste.
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    TiEDO il y a 2 jours
    Madiamal Diagne a Raison. 👍
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    Docteur il y a 2 jours
    Ping pong Ping pong Ping pong Fugitif rentres chez toi et dépêches toi.. Le Nigeria va remporter le mondial… c’est vrai oui oui😂😂😂
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    Sembe il y a 2 jours
    Explique-toi ? Il a raison de quoi ?
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    Milk il y a 2 jours
    Aouzou billah minal ousmane sonko
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    Jean il y a 2 jours
    Sonko s'est joué du peuple mais toute chose à une fin. Qui vivra verra
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    Nandite il y a 2 jours
    Comment un père de famille qui a abandonné ses deux épouses et enfants et qui prend la fuite peut il considérer comme un homme sérieux et dignes.? Toute ont bu, il persiste dans sa mission après nous avoir dit que Sonko avait rencontré le président du conseil constitutionnel alors que ce dernier était hors du pays, ce vieux passes son temps à mentir parce qu’il n’a pas le choix c’est le traître Diomaye qui l’a aidé à sortir du pays .Tous les problèmes que traverse aujourd’hui le pays ont pour origine Diomaye le traître quand les autres pays travaillent JH24 au Sénégal c’est la campagne électorale en permanence et des recours tous les jours.C’est pourquoi Diomaye est une vraie déception . Élu pour un programme de rupture systémique il maintient les même voleurs c’est ce qu’il explique la débâcle de l’équipe nationale au mondial,l’unique resptc’est Diomaye qui a tout chamboulé par des calculs politiques.
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    A Nandite il y a 2 jours
    Comment un père de famille peut abandonner ses deux femmes et enfants en plein couvre feu pour fréquenter les Lupanars? Quel père responsable exposerait sa famille au Virus du Covid qui faisait ravage a l'époque? Vous aimez vous moquer des gens!
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    Nantité il y a 2 jours
    @A Nandite  Il faut comparer ce qui est comparable, SONKO n'a jamais fui le pays et abandonné femmes et enfants..Par contre Madiambal a fui en laissant toute sa famille derrière lui
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    Jean-le-fou il y a 2 jours
    @A Nandite  Pas seulement le virus de la Covid-19, mais il y'a aussi le risque de transmettre le VIH/SIDA à ses femmes, comme le font les vagabonds sexuels, les yoss et les woubi.
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    Docteur il y a 2 jours
    Ping pong…rentres chez toi fugitif
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    azou diouf il y a 2 jours
    merci M. diagne
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    Nnekk!!! il y a 2 jours
    Ce que Madiambal Diagne affirme ici est un secret de polichinelle.
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    DER il y a 2 jours
    La haine que Madiambal nourrit contre Sonko dépasse toute mesure. Chaque mot qu’il prononce à son sujet n’est rien d’autre que le poison qu’il porte dans son cœur et qu’il déverse publiquement. Cette obsession est devenue sa nature même : quoi qu’il fasse, il ne pourra jamais s’en libérer. Elle coule dans son sang, elle est devenue sa substance, comme chez d’autres qui se complaisent dans la même dérive. Il est sidérant de voir un homme vouer une telle rancune à quelqu’un qui ne s’occupe même pas de lui, qui ne cite jamais son nom. En vérité, Madiambal se déshonore lui-même : il déshonore son village, il déshonore ses parents, en consacrant sa vie entière à la haine. Qu’il en soit certain : cette haine ne fera que ternir son existence, assombrir ses jours et consumer ce qui lui reste de dignité. Lui qui déjà fuit, laissant sa famille en pâture, ne récoltera que l’amertume et la honte.
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    Samba il y a 2 jours
    Il faut rapporter les accusations de Madiambal contre Sonko qui pose de serieux probleme d'ethique et d'exemplarite. Cette derniere histoire semble etre vrai, il suffit de voir que Sonko etait oblige de menacer pour avoir une reponse de Diomage pour son projet de loi de la constutution. Il ne faut pas traiter le gars de menteur et mettre tout a la poubelle car dans ce qu'il dit il y a une bonne part de verite.
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    Sakho il y a 1 jour
    Est ce que tu as besoin de lui pour savoir ,qu'il y'a rupture entre les deux .tout le monde le sait ,c'est pas un evenement ni un scoup .alors le fugitif nous apprend rien
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    Yabo il y a 2 jours
    Bi nak mo nara nék vrai mortal kombat . Ça va être à la guerre comme à la guerre , pas de sentiments et pas de quartiers . Légui nak la tiokki deggue commencé . Ça va saigner et pas qu un peu . Na saaff , na saaff , na saaffaa , saaffaa saaaaapp nak . En bas anarriére . Dionkone di séttane ak di compter les coups . Késséée. Bouma dérétt laal rék . D autre part n ayant plus aucun pouvoir , le polygame découcheur , gros pervers , fervent adepte d adultéres et amateur invéteré de bordéls lui n a plus que l insulte à la bouche . Dés qu il est contrarié sa vraie nature réapparait . C est a dire mentir ,insulter , diffamer ,calomnier , accuser gratuitement et dénigrer . Fenne , saggaa , wax lou niaw , toumal , soss . Son sport favori . Et voila que cet individu abject et méprisable manvœuvre et manigance pour rentrer à l assemblée nat. et encore manœuvrer pour faire voter des lois en sa seule faveur . Mais quand c est Diomaye qui manœuvre comme il le dit pour gagner du temps il l insulte . Donc sonko estime qu il est le seul à devoir manœuvrer et manigancer . C est le seul qui doit avoir le monopole des salopries . Ce type est non prétentieux mais il est aussi megalo-égocentrique . Un petit minable méchant , mesquin et jaloux . En un mot comme en mille , UN PAUVRE TYPE , UNE RACLURE .
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    Nabil il y a 2 jours
    Il faut rentrer dabord fugitif
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    Karim-USA il y a 2 jours
    C’est ce même type qui a accusé Nickolas Jackson d’avoir bu l’alcool et d’être ivre lors des regroupement lors de la coupe du monde aux États-Unis., avant d'ajouter qu’il y a eu une bagarre entre Pape Gueye et Ismaila Sarr et toutes ces informations ont été démenties. Arrêtez de faire payer pour relayer les fausses informations de gens qui ne disent jamais la vérité. C’est de l’argent sale ça va porter malheur à vos enfants.
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    Marley Bob il y a 2 jours
    Triste Sénégal ! Pastef au diable !
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    Ardoo il y a 2 jours
    En tant cas on peut tout dire sauf madiambal n’est pas intelligent. Il est vraiment très fort dans la manipulation. Voila le genre de discours qui va effectivement sceller la separation des deux hommes. Certes il ment. Il n’a aucune information sur ce qu’il a dit. Mais ces propos ont le merite de semer le doute dans la tete des deux hommes.
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    Cv il y a 2 jours
    Madiambal avait dit que Ndeye Khady Ndiaye sweet beauté devait fournir à l’armée des armements militaires. Ce mame madiambal est le conseillé d’Abdou Nger, Badara gadiga et coura macky
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    Pape il y a 2 jours
    Les précurseurs du gatsa gasta, Ce n’est pas poli d’insulter !
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    Sembe il y a 2 jours
    Dites à Madiambal que ceux qui le lisent le font pour rire de lui car il raconte toujours des histoires à dormir debout. Quant à vous, pourquoi ''grossir '' cette révélation ? Pourquoi Sonko voudra-t-il accéder à Diomaye ? Si c'est dans le cadre du travail, ce serait grave pour l'avenir du Sénégal. C'est le rush des militants vers l'achat des cartes qui perturbe Madiambal et ses ''amis ''
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    Omar Diop il y a 2 jours
    Posez vous question pourquoi Madiambal ne publie plus ses revelations dans journal Le quotidien?? Il s’est qu’il ment et ne veut pas mettre en danger ses journalistes
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    Mohamed LO il y a 2 jours
    Ecoutez, sans lire, je me permets de faire ce commentaire: Desormais, les DIAMBALLERIES ont repris de plus belle. Avec Cheikh Yerim et Abdourahmane Diouf, Madiambal forme le trio de plus gros DUUUULKATS de la république. Tous les médias en quête gros mensonges peuvent ouvrir une belle rubrique baptisée "les diaballeries ", qu'ils alimenteront chaque lundi avec un sac sortant directement des chiottes puantes infestes du DIAMBEUR DE CACAS FUGITIF.
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    Talibe TiiT Torokh il y a 2 jours
    Question aux Juristes: Est-il legal de faire circuler des informations emises par un fugitif? Merci d'avance!
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    Tarantino il y a 2 jours
    Vous croyez toujours à ce Mecque là . Vraiment il se prend pour le bon samaritain . le sauveur de petit dieu .
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    Moi il y a 2 jours
    Pour moi ce monsieur ne dort pas fabriquer des mensonges est très difficile
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    Madiambal le voleur il y a 2 jours
    Viens répondre à la plainte de ton fils voleur!
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    Thiom il y a 2 jours
    Madiambal le seul conseil que de te donnes c de tout faire pour que diomaye te facilite ton retour et te blanchir sinon 2029 marquera ta mort éternelle
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    Hkik il y a 2 jours
    😂😂😂 sa fais mal de voir le Sénégal ton pays et que tu peux pas y rentrer c’est déplorable 😂😂 lo meune déf pour di doule pour nite gnii wolou la dinko déf Thiey Madambal 😂
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    MACKY SALL il y a 1 jour
    Vous ne comprenez paslejeu de Mandiambal. Ilveux juste que sonkoprononce son nom pour aller verser dans son dossier comme etant politique.Mais sonko ne repondra pas à ses mensonges grossiers parcequ'il est plus intelligent que lui...Ungars qui dit que ndeye khady a gagné lecontrat de l'armement etdes journalistes demandent à creuser cette informationest juste une honte..Il n'est pas credible meme aux yeux de sa propre famille
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    Xeme il y a 1 jour
    On a atteint une étape où la question n'est plus de savoir si Madiambal est saint d'esprit, mais de savoir si ceux qui relayent ses délires sont bien portants.

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