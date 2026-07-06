Politique

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours

Diomaye Faye-Ousmane Sonko : la nouvelle grosse révélation de Madiambal Diagne

Après ses révélations sur les manœuvres de Ousmane Sonko pour récupérer son poste de Premier ministre, Madiambal Diagne va plus loin. Interroge par L’Observateur, le journaliste affirme que le Président Bassirou Diomaye Faye a désormais « fermé sa porte » à Ousmane Sonko, qui « ne peut plus accéder » à lui.

Considérant que son ancien allié « n'est plus digne de confiance », qu'il a « trahi un pacte moral » et « bafoué l'institution » présidentielle, le chef de l'État a acté une rupture que le journaliste décrit comme totale. Bien que Madiambal Diagne n'exclue rien à l'avenir en raison de leur passé commun, il constate qu'« aujourd'hui, le fossé est grand et continue manifestement à s'élargir ».

Selon lui, Ousmane Sonko « fait tout pour renverser » le chef de l'État et « ne sera à l'aise que le jour où il aura la peau de Bassirou Diomaye Faye ou bien qu'il le boutera hors de son fauteuil présidentiel pour s'y installer ». Face à cette menace, le journaliste estime que Diomaye Faye refuse de « se soumettre » ou de « se démettre », et qu'il choisira plutôt de « combattre » en se donnant « les moyens d'être un vainqueur ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Madiambal Diagne affirme que Bassirou Diomaye Faye a « fermé sa porte » à Ousmane Sonko, qui « ne peut plus accéder » à lui. - Le journaliste déclare que Sonko « fait tout pour renverser » le président et « ne sera à l'aise que le jour où il aura la peau » de Faye. - Selon Diagne, Diomaye Faye refuse de « se soumettre » ou de « se démettre » et choisira de « combattre » pour être un vainqueur.