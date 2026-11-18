Diomaye Faye-Ousmane Sonko : Tiken Jah Fakoly revient à la charge
Repris par Wal fadjri, Tiken Jah Fakoly interpelle directement Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. L’artiste ivoirien les exhorte à dépasser leurs divergences et réclame une rencontre au nom de l’intérêt supérieur du Sénégal.
« Mon grand rêve, c'est de voir le Président Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko se rencontrer pour parler de l'intérêt supérieur du Sénégal », déclare-t-il.
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Lors de sa précédente prise de parole, pendant son séjour à Dakar pour les JOJ Dakar 2026, le reggaeman s’était montré prudent face à leur brouille. Cette fois, son message est sans détour. Il rappelle l’espoir suscité par leur accession au pouvoir et met en garde contre les conséquences d’un éventuel échec.
« S'ils échouent, alors on aura tous échoué. S'ils échouent, c'est la jeunesse qui aura échoué », avertit-il.
L’artiste invoque aussi la mémoire des jeunes tombés dans le combat pour l’alternance de mars 2024. Leurs sacrifices doivent, selon lui, pousser les deux dirigeants à renouer le dialogue. « Il est important qu'ils se parlent pour que le Sénégal puisse garder sa stabilité économique et politique », insiste Tiken Jah Fakoly.
Commentaires (27)
Il veux pas la reussite du quinquennat de Diomaye
Il n’aime pas le senegal
Il ne suit que sa personne
Open your eyes and watch
Quand plus personne n’ose dire la vérité, c’est tout un système qui finit par fonctionner autour de l’ignorance d’un seul homme. Et lorsque plus personne n’ose dire la vérité au pouvoir, le pouvoir finit par croire ses propres mensonges. Surtout si le président est sérère
Alioune Mbaye Nder, Wala sakh Waly Seck, Wala Youssou Ndour sagnn na demm si President IVORIEN di wakh bay diokhe aye lecons de morale..
Bakhna walay Senegalais senn niaka bop, niaka am fouleu ak fayda bi fimou niou dieumeh khamou niouko sakh. Une fois je regarde un documentaire sur YOUTUBE un imbecile Khawama Camerounais leu, Khawama Guineen , Wala Liberien ou SIerra leonais.. DEUK dans l'etat de WEST VIRGINIA.. so koneh diak avec son accent et son nom sakh da khamneh dou senegalais.. Il a l'audace d'epouser une vieille blanche qui peut etre sa mere.. DEM SIGNER AYE PAPIER NAAN I am from Senegal.. maneh voila.. Legui naak s'il fait un CRIME .. ON VA DIRE UN SENEGALAIS.. il y a tellement d'Africains qui ont achete des documents SENEGALAIS surtout les AFRICAINS DE LA SOUS REGION .. car SENEGALAIS AMOUL BOP... kou niow rekk niouneko AKSSIL.. OUBIL MBARKA NDIAYE mou demm ba min niou, ba yabel sakh dissi amm.. WA BAKHNA REKK.
Qu'il nous foute la paix
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