Politique

Auteur: Senewebnews-RP

Diomaye Faye-Ousmane Sonko : Tiken Jah Fakoly revient à la charge

Repris par Wal fadjri, Tiken Jah Fakoly interpelle directement Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. L’artiste ivoirien les exhorte à dépasser leurs divergences et réclame une rencontre au nom de l’intérêt supérieur du Sénégal.

« Mon grand rêve, c'est de voir le Président Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko se rencontrer pour parler de l'intérêt supérieur du Sénégal », déclare-t-il.

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Lors de sa précédente prise de parole, pendant son séjour à Dakar pour les JOJ Dakar 2026, le reggaeman s’était montré prudent face à leur brouille. Cette fois, son message est sans détour. Il rappelle l’espoir suscité par leur accession au pouvoir et met en garde contre les conséquences d’un éventuel échec.

« S'ils échouent, alors on aura tous échoué. S'ils échouent, c'est la jeunesse qui aura échoué », avertit-il.

L’artiste invoque aussi la mémoire des jeunes tombés dans le combat pour l’alternance de mars 2024. Leurs sacrifices doivent, selon lui, pousser les deux dirigeants à renouer le dialogue. « Il est important qu'ils se parlent pour que le Sénégal puisse garder sa stabilité économique et politique », insiste Tiken Jah Fakoly.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Tiken Jah Fakoly exhorte Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à se rencontrer pour parler de l'intérêt supérieur du Sénégal. - Il met en garde contre un échec : « S'ils échouent, c'est la jeunesse qui aura échoué ». - Il invoque la mémoire des jeunes tombés dans le combat pour l'alternance de mars 2024 pour pousser au dialogue.