Politique

Auteur: Yandé DIOP

Diomaye – Sonko : « Le Sénégal a inventé la cohabitation sans alternance », juge Théodore Monteil

​Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio ce 29 novembre 2026, l’ancien député de la 12e législature, Théodore Monteil, a livré une lecture critique des tensions au sommet de l’État entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Qualifiant cette crise politique inédite de « cohabitation sans alternance », l’ancien parlementaire déplore l’instrumentalisation de l’Assemblée nationale dans une querelle interne au parti au pouvoir et plaide pour la médiation afin d’éviter une impasse budgétaire et institutionnelle.

​L'ancien député Théodore Monteil appelle à privilégier la médiation et le dialogue pour éviter une rupture profonde entre les institutions. Il considère que l'Assemblée nationale est désormais engagée dans un combat interne à un parti politique. Le Sénégal traverse une situation politique inédite. Devant le « Jury du dimanche » sur iRadio, c'est le constat dressé par Théodore Monteil, ancien député de la 12e législature, qui voit dans les tensions entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, une forme particulière de cohabitation politique.

​Invité du « Jury du dimanche » de ce 29 novembre 2026, il estime que le pays expérimente une configuration encore jamais observée dans son histoire politique. « Le Sénégal a inventé la cohabitation sans alternance », affirme-t-il. Pour lui, il ne s'agit pas véritablement d'une crise institutionnelle classique, mais plutôt d'une confrontation entre deux groupes issus du même projet politique. « C'est une cohabitation entre deux groupes issus du même projet politique », précise-t-il.

​Cette situation expliquerait, selon lui, le relatif effacement de l'opposition dans le débat politique actuel. « Le combat se passe ailleurs. Le combat, il est interne à un parti politique », analyse-t-il, faisant référence aux fractures apparues au sein du camp qui a porté l'actuel pouvoir. L'ancien parlementaire va plus loin en déplorant la transformation du rôle de l'Assemblée nationale dans ce contexte. « On n'a plus une Assemblée au service du pays, mais on a une Assemblée au service d'un leader politique », regrette-t-il.

​Le droit ne doit pas remplacer le dialogue

​Évoquant les tensions autour du rejet de la loi de finances rectificative et de la loi de finances initiale, Théodore Monteil reconnaît que les deux camps avancent des arguments qui méritent d'être entendus. D'un côté, il estime légitime la demande de l'Assemblée nationale d'obtenir des chiffres sincères de la part de l'exécutif. De l'autre, il comprend la nécessité pour le gouvernement de disposer d'un cadre budgétaire, notamment dans un contexte marqué par les difficultés liées à la dette et les négociations avec les institutions financières internationales.

​Pour lui, le problème ne réside donc pas uniquement dans les arguments juridiques avancés de part et d'autre, mais dans l'incapacité des acteurs à trouver un terrain d'entente. Il met en garde contre le recours systématique aux mécanismes de droit pour imposer un rapport de force. « Le droit oblige, alors que la concertation rapproche », résume-t-il. Même si le président de la République dispose de leviers juridiques, leur utilisation pour contourner les prérogatives parlementaires pourrait, selon lui, donner une mauvaise image du Sénégal. « Les voies de droit peuvent ressembler à de la force », avertit-il.

​Théodore Monteil appelle ainsi à ne pas attendre que les tensions atteignent un point de rupture pour trouver une solution. Il estime que la médiation doit occuper une place centrale dans le fonctionnement démocratique. « Dans un pays, il faut toujours qu'il y ait de la médiation. C'est la médiation qui permet, quand les gens refusent de se parler, d'essayer de les rapprocher », soutient-il.

​Une opposition appelée à sortir de la logique de confrontation

​L'ancien député n'épargne pas non plus les acteurs de l'opposition. Il déplore une classe politique davantage préoccupée par les stratégies de conquête ou de conservation du pouvoir que par la formulation de propositions concrètes pour le pays. « On se regroupe pour faire tomber l'autre. On ne se regroupe pas pour proposer quelque chose », dénonce-t-il.

​À ses yeux, l'ambition politique doit reposer sur une vision claire du développement national et non sur la seule volonté de combattre un adversaire. Il invite ainsi les formations politiques à expliquer aux Sénégalais où elles souhaitent conduire le pays et par quels moyens. Pour Théodore Monteil, le Sénégal a davantage besoin de dialogue, de propositions et d'équilibre institutionnel que de nouvelles confrontations politiques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Théodore Monteil qualifie les tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko de « cohabitation sans alternance ». - Il déplore que l'Assemblée nationale soit « au service d'un leader politique » plutôt que du pays. - Il appelle à privilégier la médiation et le dialogue, estimant que « le droit oblige, alors que la concertation rapproche ».