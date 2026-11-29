Politique

Auteur: Yande Diop

Dissolution : Bassirou Diomaye Faye entretient le suspense

Alors que l’hypothèse d’une dissolution de l’Assemblée nationale dès le 2 décembre alimente toutes les spéculations, le président de la République entretient le flou. Face à la presse, en marge de sa tournée dans le Sénégal oriental, Bassirou Diomaye Faye a affirmé qu’il tranchera en toute conscience et à l’aune du seul intérêt national, sans céder aux pressions politiques. Le chef de l’État a également averti que la mise en vigueur par décret présidentiel pourrait s’imposer « fatalement » pour la loi de finances initiale (LFI), à l’instar de la loi de finances rectificative (LFR).

​Le 2 décembre prochain sera-t-il le jour de la dissolution de l’Assemblée nationale ? Interrogé par la presse en marge de sa tournée dans le Sénégal oriental, Bassirou Diomaye Faye n’a ni confirmé ni écarté cette éventualité. Alors que les appels à une dissolution se multiplient dans un contexte de vives tensions entre l’exécutif et le Parlement, le chef de l’État laisse planer le doute.

​« Si je devais aujourd’hui dissoudre l’Assemblée nationale, je ne me poserais qu’une seule question : pourquoi devrais-je le faire ? Est-ce parce que je suis fâché que je le fais ? Est-ce dans l’intérêt du Sénégal que je le fais ? », a-t-il déclaré. Le président de la République insiste sur le fait que la dissolution n'est ni une décision à prendre sous le coup de la colère ni une réponse automatique aux injonctions de l'opinion ou des acteurs politiques. « Le jour où je répondrai à cette question en toute conscience, en tant que président de la République et face à mes responsabilités, si je vois que dissoudre cette Assemblée nationale est ce qu’il y a de mieux pour le Sénégal à ce moment-là, je le ferai », a-t-il assuré.

​Bassirou Diomaye Faye rappelle que la Constitution lui confère cette prérogative, mais refuse de se laisser dicter le calendrier de son exercice : « Si tout le monde disait que le président doit dissoudre, et que dans ma conviction, en tant que président de la République, j’estime que je ne dois pas dissoudre, je ne dissoudrai pas », a-t-il martelé. À l'inverse, ajoute-t-il, même si toute la classe politique s'opposait à une dissolution, il pourrait y procéder s'il jugeait cette décision indispensable pour le pays. Sa seule boussole, insiste-t-il, demeure l'intérêt supérieur de la nation.

​La LFI également concernée par le recours au décret

​Au-delà de la question de la dissolution, le chef de l'État s'est longuement expliqué sur le bras de fer institutionnel autour des lois de finances. Après le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) par l'Assemblée nationale et la prise d'un décret présidentiel pour sa mise en vigueur, Bassirou Diomaye Faye a clairement laissé entendre que la même procédure pourrait être appliquée à la loi de finances initiale (LFI).

​Pour lui, le constat est sans équivoque : le budget doit être adopté pour permettre à l'État de fonctionner. Or, selon son analyse, les conditions constitutionnelles autorisant le président à mettre en vigueur une loi de finances par décret sont réunies. Il rappelle notamment le délai de soixante-dix jours accordé à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de budget. À ses yeux, dès lors que ce délai est écoulé et que le texte n'a pas été définitivement voté, le chef de l'État est fondé à exercer les prérogatives que lui reconnaît la Constitution.

​« Fatalement, nous allons encore vers cette évidence », a-t-il répondu à la question de savoir si le recours au décret pourrait également concerner la LFI. « Fatalement, parce qu'il faut une loi de finances : le pays doit avancer, on ne peut pas bloquer le pays », a-t-il insisté. Le président défend ainsi sa décision d'avoir promulgué la LFR par voie réglementaire, estimant qu'une résolution de l'Assemblée nationale ne saurait annuler un acte présidentiel. Il invite ceux qui contestent la légalité de ce décret à saisir la juridiction compétente : « Un décret pris par le président de la République, quiconque n'est pas d'accord va devant le juge compétent et l'attaque là-bas », a-t-il soutenu, ajoutant qu'il appartient à la justice de se prononcer sur sa régularité.

​Le FMI et les 300 milliards au cœur des explications

​Sur les relations avec le Fonds monétaire international (FMI), Bassirou Diomaye Faye se veut rassurant. Selon lui, les conditions essentielles liées aux négociations avec l'institution financière ont été satisfaites, notamment la correction des données économiques, leur consolidation dans les documents budgétaires et l'obtention des assurances de financement auprès des partenaires. Le chef de l'État estime que le différend entre le gouvernement et l'Assemblée nationale ne remet pas en cause, à lui seul, le travail accompli dans le cadre de ces pourparlers.

​Il est également revenu sur l'enveloppe de 300 milliards de francs CFA destinée à soutenir les entreprises en difficulté et à soulager les travailleurs confrontés aux retards de salaires et aux licenciements. Il a aussi évoqué le renforcement des bourses de sécurité familiale, dont le budget devait passer de 70 à 140 milliards de francs CFA afin d'accompagner les ménages les plus vulnérables.

​En défendant ses choix, Bassirou Diomaye Faye présente le recours au décret comme un rempart contre la paralysie de l'État face aux divergences entre institutions. Il estime enfin que les désaccords entre l'exécutif et le Parlement témoignent de la vitalité démocratique du Sénégal, à condition qu'ils demeurent strictement dans le cadre légal et ne débouchent jamais sur la violence.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bassirou Diomaye Faye n'a ni confirmé ni écarté une dissolution de l'Assemblée nationale le 2 décembre, affirmant qu'il tranchera en conscience et selon le seul intérêt national. - Il a averti que la mise en vigueur de la loi de finances initiale (LFI) par décret présidentiel pourrait « fatalement » s'imposer, comme pour la loi de finances rectificative (LFR). - Il a jugé que les conditions liées aux négociations avec le FMI ont été satisfaites et évoqué l'enveloppe de 300 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises en difficulté et les travailleurs.