Dissolution ou non de l’Assemblée nationale : la position du ministre Yankhoba Diémé
Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, s’est prononcé sur l’éventualité d’une dissolution de l’Assemblée nationale, dans un contexte de tensions entre l’Exécutif et le Parlement. Sans se prononcer sur l’opportunité d’une telle décision, il préfère laisser au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l’entière responsabilité de trancher.
« Mon choix, c’est celui d’un membre du gouvernement qui ne précède pas le président de la République dans ses prérogatives régaliennes », a déclaré dimanche Yankhoba Diémé, des propos rapportés par la Rts.
Le ministre dit faire confiance au chef de l’État, notamment à son « niveau d’intégrité », à son « amour pour le pays » et au contrat social qui le lie aux Sénégalais. Selon lui, le président de la République dispose des moyens juridiques et constitutionnels nécessaires pour garantir le fonctionnement régulier des institutions et des services publics.
Toutefois, Yankhoba Diémé se garde d'anticiper sur les intentions du chef de l’État. « Je ne vais pas présager sur ce que le président fera exactement », insiste-t-il.
« C’est bien qu’ils aillent se battre »
Au-delà de la question d'une éventuelle dissolution, le ministre des Forces armées a également réagi aux tensions entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire. Il affiche une certaine sérénité face à cette confrontation, estimant qu'elle permet aux Sénégalais de mieux apprécier les positions des députés.
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Il évoque notamment le rejet de la loi de finances rectificative (Lfr) 2026, qui prévoyait, entre autres, des ressources pour les centres de santé, la résorption d'une partie des abris provisoires et le désenclavement de plusieurs localités.
« C’est bien qu’ils aillent se battre », lance-t-il, convaincu que les Sénégalais pourront ainsi apprécier la détermination de certains élus à s'opposer aux initiatives du président de la République.
Yankhoba Diémé estime par ailleurs que cette confrontation politique risque de freiner la capacité du chef de l'État à apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations. Pour illustrer sa conception de l'action présidentielle, il convoque l'image du « bon père de famille », censé privilégier les solutions aux querelles.
« Un bon père de famille, ce n’est pas celui qui inflige à sa famille la tristesse tous les jours, l’énervement tous les jours […] et ne leur apporte aucune solution à part parler », affirme-t-il.
Pour le ministre, la décision concernant l'avenir de l'Assemblée nationale relève ainsi des prérogatives présidentielles. Une manière de ne pas s'avancer sur une dissolution, alors que les relations entre l'Exécutif et le Parlement restent marquées par de fortes tensions.
Commentaires (14)
c'est que parler de dissolution de l Assemblee nationale pourrait vite devenir un sujet de dissolution de leur amitie?
le penalty est siffle, le ballon est place, les joueurs retiennent leur souffle.
mais tout le monde regarde le capitaine! Monsieur le President, a un moment donne, il faut arreter les reunions techniques
et frapper le ballon.
le match avance et le peuple commence a regarder sa montre...
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