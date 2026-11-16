Politique

Auteur: Yandé DIOP

"Divorce consommé", "complot"... : Ce qu'il faut retenir de la sortie d'Ousmane Sonko

À la suite de sa rencontre avec d'anciens responsables de l'État limogés, le président de Pastef, Ousmane Sonko, a livré un message d'envergure à ses militants. Entre rupture politique définitive avec le chef de l'État, critique sévère de la gestion économique actuelle et appel à l'unité interne en vue des prochaines échéances électorales, le leader des Patriotes a tenu à clarifier sa position sur tous les fronts.

Face aux responsables, élus et anciens cadres de son parti réunis ce week-end à Dakar, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a multiplié les mises au point politiques. Son intervention, articulée autour de la cohésion interne et de la clarification de ses rapports avec le pouvoir exécutif, marque un tournant majeur dans le paysage politique sénégalais.

​ Une rupture consommée avec Bassirou Diomaye Faye

​Interpellé sur les rumeurs persistantes de rapprochement ou de contacts souterrains avec le chef de l'État, Ousmane Sonko a opposé un démenti catégorique. « Je n'ai aucun contact avec Diomaye depuis mon limogeage », a-t-il tranché, balayant les spéculations sur d'éventuelles rencontres discrètes : « Ceux qui veulent faire croire aux Sénégalais que nous nous voyons en douce ont tout faux. »

A lire aussi : "Ousmane Sonko : « Ce n’est pas moi qui suis trahi, mais toute une idée »"

​Pour le leader des Patriotes, la séparation est irréversible : « Politiquement, le divorce est consommé, définitivement. » Refusant toute démarche parallèle ou négociation « sur le dos des militants », il renvoie désormais l'arbitrage de ce différend au suffrage populaire : « Ce sont les Sénégalais qui nous départageront dans les urnes et nous n'avons pas peur des urnes. »

​ Charge contre l'exécutif et l'abandon du projet initial

​Le Président de l'Assemblée nationale estime que la crise actuelle touche aux fondements mêmes de l'alternance : « Ce n'est pas Ousmane Sonko qui est trahi, mais toute une idée. » Revenant sur le bilan de ses deux années à la tête du gouvernement, il a rejeté les déclarations du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô situant le pays au « cinquième sous-sol ».

​Revendiquant la paternité des acquis de l'action publique — « Tout ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est Pastef qui l'a accompli dans le gouvernement » —, il accuse les autorités actuelles d'avoir « tout détruit en un laps de temps » et déconstruit le Plan de redressement économique et social. Dénonçant un « véritable problème de vision » et rappelant qu'on ne peut « faire du Pastef sans Pastef », il déplore le désarroi de l'opinion : « Le peuple est abasourdi. »

​Ce constat sévère s'étend à la recrudescence de l'émigration irrégulière, qu'il lie directement aux difficultés économiques du pays. Interpellant l'État sur ses responsabilités, il a également adressé un message direct à la jeunesse : « Il faut arrêter de se suicider », avant d'ajouter qu'« il faut donner de l'espoir aux jeunes. Ils ont simplement besoin d'espoir qui fait vivre. »

​ Complots déjoués et remobilisation vers 2027 et 2029

​Sur le plan interne, Ousmane Sonko a révélé avoir échappé à des manœuvres hostiles sans en dévoiler les auteurs : « Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », a-t-il lancé, soulignant que « si on n'avait pas vu ce qui se tramait et se complotait autour de nous, ce serait plus grave ».

A lire aussi : "« Nous sommes plus forts que les conglomérats d’intérêts » : Ousmane Sonko sort du silence et met en garde ses détracteurs"

​Assimilant les discours sur un prétendu recul de son parti à des « tempêtes dans un verre d'eau », il a mis en avant la solidité de ses relais institutionnels et politiques : « Pastef a plusieurs forces, institutionnelle, politique… Nous sommes plus forts que les conglomérats d'intérêts qui ne sont mus que par leurs propres intérêts. » Saluant aussi bien les cadres démissionnaires que ceux restés en poste au nom du principe selon lequel « il s'agit de servir le pays et non de servir un homme », il s'est félicité de la loyauté des élus : « Imaginez que les députés de Pastef nous tournent le dos ! Mais il n'en est rien. Nos maires sont encore avec nous, les directeurs et autres nommés aussi. »

​Rappelant que Pastef « n'est pas dans la situation de 2025 », Ousmane Sonko a enfin fixé le cap vers les prochaines batailles électorales de 2027 et 2029 : « Nous devons taire nos querelles et gagner toutes les élections. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko affirme n'avoir aucun contact avec Bassirou Diomaye Faye depuis son limogeage et déclare que le divorce politique est « consommé, définitivement ». - Il accuse les autorités actuelles d'avoir « tout détruit en un laps de temps » et dénonce un « véritable problème de vision » dans la gestion économique. - Il révèle avoir échappé à des manœuvres hostiles et appelle à l'unité interne pour « gagner toutes les élections » de 2027 et 2029.