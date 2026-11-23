Politique

Auteur: Khady NDOYE

Dr El Hadji Mansour Diop aux députés de Pastef : « La dernière clé appartient à Diomaye »

Alors que l’Intercommission parlementaire s’apprête à examiner la proposition de résolution visant le décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026, le Dr El Hadji Mansour Diop, Directeur général de l’hôpital Aristide Le Dantec et membre fondateur de Kiiraay-LPR, adresse un avertissement aux députés de Pastef. Pour lui, la bataille institutionnelle ne doit pas empêcher Bassirou Diomaye Faye d’exercer ses prérogatives présidentielles.

Le membre fondateur de Kiiraay-LPR, dans une sortie au ton particulièrement offensif, s’en prend à ce qu’il considère comme une tentative de blocage et invite les députés de Pastef à revoir leur posture.

« Les bloqueurs cherchent encore une issue. Même si vous finissez par trouver un trou d'aiguille pour votre projet funeste... n'oubliez pas dans les démocraties les plus abouties, il reste toujours une dernière clé », prévient-il.

Cette clé, poursuit-il, est « réservée à une seule personne» : le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu’il présente comme la « clé de voûte des institutions ».

Le Dr Diop prescrit son ordonnance politique aux députés de Pastef, avec une formule lapidaire : « Laissez Diomaye travailler. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Dr El Hadji Mansour Diop, membre fondateur de Kiiraay-LPR, adresse un avertissement aux députés de Pastef. - Il affirme que « la dernière clé » est « réservée à une seule personne » : le président Bassirou Diomaye Faye. - Il lance aux députés de Pastef : « Laissez Diomaye travailler. »