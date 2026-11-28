Politique

Auteur: Ousmane Dicko

El Hadji Oumar Diouf, nouveau SG du Synacom: «L’administration du commerce fait face à une érosion de ses compétences»

El Hadji Oumar Diouf est le nouveau secrétaire général du Syndicat national des agents de l’administration du commerce (Synacom). Il a été élu à l’issue de l’assemblée générale tenue ce samedi à Dakar. À la tête de cette organisation syndicale, il entend s’attaquer aux difficultés structurelles de l’administration du commerce, notamment la précarité de certains agents, les faibles rémunérations, le manque de moyens logistiques et l’érosion des compétences de cette administration.

L’administration du commerce est à la croisée des chemins. C’est le constat dressé par El Hadji Oumar Diouf, fraîchement élu secrétaire général du Synacom. À l’issue de l’assemblée générale tenue ce samedi à Dakar, le nouveau responsable syndical a décliné les principaux chantiers de son mandat.

Parmi les urgences figure la situation des agents temporaires, dont le statut juridique demeure précaire. Selon El Hadji Oumar Diouf, ces travailleurs, qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des directions du commerce intérieur et extérieur, ne bénéficient ni d’un salaire fixe, ni d’une couverture maladie, ni d’une retraite. Une situation qu’il juge préoccupante et qui appelle, selon lui, une réponse durable des autorités.

À cette difficulté s’ajoute la question de la rémunération. Le nouveau secrétaire général déplore la faiblesse des salaires dans les différentes catégories et hiérarchies de l’administration du commerce, qu’il s’agisse des agents issus ou non de l’École nationale d’administration (ENA). Il estime ainsi nécessaire d’engager une réflexion sur l’amélioration des conditions salariales de l’ensemble du personnel.

El Hadji Oumar Diouf pointe également la vétusté des locaux administratifs et l’insuffisance du parc automobile, aussi bien en quantité qu’en qualité. Des contraintes matérielles qui, selon lui, entravent le bon accomplissement des missions de l’administration du commerce.

Mais au-delà de ces préoccupations, c’est surtout l’érosion des compétences de cette administration qui interpelle le nouveau patron du Synacom. Il dénonce l’intervention croissante d’autres structures administratives dans des domaines relevant, selon lui, des prérogatives historiques et légales du commerce.

«L’administration du commerce fait face aujourd’hui à une érosion de ses compétences», alerte-t-il. Pour lui, ces conflits de compétences ne sont pas sans conséquences sur le positionnement institutionnel de son administration, mais également sur la coordination des services et la qualité du service public.

Face à ces différents défis, le nouveau bureau entend poursuivre les démarches engagées par l’ancienne équipe. À ce titre, El Hadji Oumar Diouf interpelle directement le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, sur la signature d’un arrêté relatif aux droits perçus sur les documents délivrés par l’administration du commerce.

Le syndicaliste insiste également sur la nécessité de régulariser la situation des chauffeurs et autres agents temporaires qui accompagnent quotidiennement les équipes sur le terrain, notamment dans les circuits de distribution et les différents points de contrôle. Malgré leur expérience et leur contribution au fonctionnement des services, ces travailleurs restent confrontés à une grande précarité.

Le nouveau bureau est ainsi attendu sur plusieurs fronts : la défense des intérêts matériels et moraux des agents, la clarification des statuts, la préservation des compétences de l’administration et sa modernisation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - El Hadji Oumar Diouf a été élu secrétaire général du Synacom lors de l'assemblée générale tenue ce samedi à Dakar. - Il dénonce la précarité des agents temporaires, la faiblesse des salaires, le manque de moyens logistiques et l'érosion des compétences de l'administration du commerce. - Il interpelle le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, sur la signature d'un arrêté relatif aux droits perçus sur les documents délivrés par l'administration du commerce.