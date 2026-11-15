Politique

Auteur: Yandé Diop

Émigration clandestine : Ousmane Sonko exhorte les jeunes à « arrêter de se suicider » et pointe la gestion économique de l'État

L'émigration irrégulière reste une préoccupation majeure pour Ousmane Sonko. Le leader de Pastef-Les Patriotes a consacré une partie de son intervention, le samedi 14 novembre 2026 à Dakar, à la question des départs clandestins de jeunes Sénégalais vers l'Europe. Face à d'anciens ministres, directeurs généraux, présidents d'organes délibérants du secteur public et parapublic ainsi que d'anciens chargés de mission, il a appelé à une réponse plus ferme des autorités.

​Pour Ousmane Sonko, l'État ne peut rester spectateur devant ce phénomène. Il lui revient de prendre ses responsabilités, notamment en renforçant les mécanismes de contrôle pour empêcher les départs par des voies périlleuses. Le président de Pastef a également lancé un appel direct aux jeunes, les invitant à renoncer à ces traversées qui continuent d'exposer des vies humaines à de graves dangers. « Il faut arrêter de se suicider », a-t-il lancé, en s'adressant particulièrement à cette jeunesse tentée par l'aventure clandestine.

​Mais au-delà de la surveillance des frontières et de la lutte contre les réseaux de passeurs, Ousmane Sonko estime que la réponse doit également se construire sur le terrain des perspectives d'avenir. « Il faut donner de l'espoir aux jeunes. Ils ont simplement besoin d'espoir qui fait vivre », a-t-il insisté, plaçant la question socio-économique au cœur du débat migratoire. Pour le leader de Pastef, ces départs massifs ne peuvent être dissociés de la situation actuelle que traverse le pays.

​Sonko lie les départs massifs aux difficultés économiques

​Dans son intervention, l'ancien Premier ministre a directement mis en cause la gestion actuelle de l'action gouvernementale. Il a notamment revendiqué la paternité des orientations et réalisations engagées sous le gouvernement issu de Pastef. « Tout ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est Pastef qui l'a accompli dans le gouvernement », a-t-il affirmé. Ousmane Sonko est également revenu sur ses précédentes mises en garde concernant la conduite du projet politique, rappelant avoir averti qu'il était impossible de « faire du Pastef sans Pastef ».

​Le leader du parti accuse les autorités actuelles d'avoir déconstruit le Plan de redressement économique et social. Il établit un lien direct entre cette remise en cause, les difficultés économiques qui en découlent et l'exode massif de jeunes Sénégalais vers l'étranger. Ousmane Sonko défend l'idée que la lutte contre l'émigration clandestine ne saurait se limiter aux seuls dispositifs sécuritaires : la création de perspectives économiques, la restauration de la confiance et la capacité à offrir un avenir aux jeunes constituent, à ses yeux, des réponses indispensables.

​Sur le plan politique, il a enfin estimé qu'un pays ne pouvait avancer durablement sans des dirigeants disposant d'une légitimité reconnue, dénonçant un « véritable problème de vision » dans la conduite des affaires publiques. La rencontre a également été marquée par une déclaration sans ambiguïté sur l'état de ses relations avec le pouvoir en place : « Politiquement, le divorce est consommé, définitivement », a-t-il tranché.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko a appelé les jeunes à « arrêter de se suicider » face à l'émigration clandestine, lors d'une intervention le samedi 14 novembre 2026 à Dakar. - Il a estimé que l'État doit renforcer les mécanismes de contrôle pour empêcher les départs par des voies périlleuses et donner de l'espoir aux jeunes. - Il a accusé les autorités actuelles d'avoir déconstruit le Plan de redressement économique et social, établissant un lien avec l'exode des jeunes, et déclaré que « politiquement, le divorce est consommé, définitivement ».