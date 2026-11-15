News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Émigration clandestine : Ousmane Sonko exhorte les jeunes à « arrêter de se suicider » et pointe la gestion économique de l'État

Auteur: Yandé Diop

4227 Lectures 34 Commentaires | English
Émigration clandestine : Ousmane Sonko exhorte les jeunes à « arrêter de se suicider » et pointe la gestion économique de l'État

Émigration clandestine : Ousmane Sonko exhorte les jeunes à « arrêter de se suicider » et pointe la gestion économique de l'État

L'émigration irrégulière reste une préoccupation majeure pour Ousmane Sonko. Le leader de Pastef-Les Patriotes a consacré une partie de son intervention, le samedi 14 novembre 2026 à Dakar, à la question des départs clandestins de jeunes Sénégalais vers l'Europe. Face à d'anciens ministres, directeurs généraux, présidents d'organes délibérants du secteur public et parapublic ainsi que d'anciens chargés de mission, il a appelé à une réponse plus ferme des autorités.

​Pour Ousmane Sonko, l'État ne peut rester spectateur devant ce phénomène. Il lui revient de prendre ses responsabilités, notamment en renforçant les mécanismes de contrôle pour empêcher les départs par des voies périlleuses. Le président de Pastef a également lancé un appel direct aux jeunes, les invitant à renoncer à ces traversées qui continuent d'exposer des vies humaines à de graves dangers. « Il faut arrêter de se suicider », a-t-il lancé, en s'adressant particulièrement à cette jeunesse tentée par l'aventure clandestine.

​Mais au-delà de la surveillance des frontières et de la lutte contre les réseaux de passeurs, Ousmane Sonko estime que la réponse doit également se construire sur le terrain des perspectives d'avenir. « Il faut donner de l'espoir aux jeunes. Ils ont simplement besoin d'espoir qui fait vivre », a-t-il insisté, plaçant la question socio-économique au cœur du débat migratoire. Pour le leader de Pastef, ces départs massifs ne peuvent être dissociés de la situation actuelle que traverse le pays.

​Sonko lie les départs massifs aux difficultés économiques

​Dans son intervention, l'ancien Premier ministre a directement mis en cause la gestion actuelle de l'action gouvernementale. Il a notamment revendiqué la paternité des orientations et réalisations engagées sous le gouvernement issu de Pastef. « Tout ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est Pastef qui l'a accompli dans le gouvernement », a-t-il affirmé. Ousmane Sonko est également revenu sur ses précédentes mises en garde concernant la conduite du projet politique, rappelant avoir averti qu'il était impossible de « faire du Pastef sans Pastef ».

​Le leader du parti accuse les autorités actuelles d'avoir déconstruit le Plan de redressement économique et social. Il établit un lien direct entre cette remise en cause, les difficultés économiques qui en découlent et l'exode massif de jeunes Sénégalais vers l'étranger. Ousmane Sonko défend l'idée que la lutte contre l'émigration clandestine ne saurait se limiter aux seuls dispositifs sécuritaires : la création de perspectives économiques, la restauration de la confiance et la capacité à offrir un avenir aux jeunes constituent, à ses yeux, des réponses indispensables.

​Sur le plan politique, il a enfin estimé qu'un pays ne pouvait avancer durablement sans des dirigeants disposant d'une légitimité reconnue, dénonçant un « véritable problème de vision » dans la conduite des affaires publiques. La rencontre a également été marquée par une déclaration sans ambiguïté sur l'état de ses relations avec le pouvoir en place : « Politiquement, le divorce est consommé, définitivement », a-t-il tranché.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ousmane Sonko a appelé les jeunes à « arrêter de se suicider » face à l'émigration clandestine, lors d'une intervention le samedi 14 novembre 2026 à Dakar. - Il a estimé que l'État doit renforcer les mécanismes de contrôle pour empêcher les départs par des voies périlleuses et donner de l'espoir aux jeunes. - Il a accusé les autorités actuelles d'avoir déconstruit le Plan de redressement économique et social, établissant un lien avec l'exode des jeunes, et déclaré que « politiquement, le divorce est consommé, définitivement ».
Auteur: Yandé Diop
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (34)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • avatar
    Iceberg Brainstorming ⭐ Top commentaire il y a 4 heures
    continuer à poster vos commentaires de frustrés di nakh seni bop rek!!! fixez la date des élections comme la constitution l'exige le reste n'est que gesticulations, le gars la dafa Lena raw sani cravaché bi
  • avatar
    Cliffbams il y a 3 heures
    Yaw mouton yewo go balegui
  • avatar
    @Cliffbams il y a 52 minutes
    @Cliffbams  Amo argument, ceux que tu traites de moutons sont plus éveillés que toi
  • avatar
    drole il y a 5 heures
    Il est drôle celui la HAHAHAHA. Non j'hallucine!! La raison même pour laquelle le pays est dans ce pétrin OSE accuser quelqu'un d'autre. Tiey Yallah.
  • avatar
    Avis il y a 5 heures
    Si je pense que ces jeunes ont vote Sonko et a present veulent de tirer pour nous laisser dans la galere qu'ils nous ont imposee! Non il faut que ces jeunes prennent leurs responsabilite et qu'ils restent au Senegal et boivent avec nous le vin jusqu'a la lie en attendant des jours meilleurs.
  • avatar
    LePrince il y a 4 heures
    Dans ce pays normal, ce gourou devrait etre arrété et mettre fin à ces agissement pour le bien etre de la population.
    Il oublie qu'il est le principal responsable de la dégragation actuelle de l'économie du pays qui par conséquent oblige les jeunes à mettre leurs vie en danger quitte à périr dans les mer !
    Vraiment, il est temps qu'on dit STOP à ce Sonko !
  • avatar
    Kalach il y a 4 heures
    Tu as raison……Pastef au vrai asshole jagnou….n’est ce pas eux qui avaient dit que c’est Macky qui affrétait les gala……sén leader Sonko doulkatt bi
  • avatar
    Cliffbams il y a 3 heures
    Ki weroule way da wara dem fadjou ji après avoir mis le pays terre bloqué le pays il dit c est les autres jamais responsable
  • avatar
    Diomi il y a 5 heures
    Un vrai faux type doublé d un manipulateur ce Sonko. Comme s il n a pas été un tout puissant Pm pendant deux ans. Sonko ne te moque pas des Sénégalais ta responsabilité est aussi engagée faut pas tout mettre sur le dos de Diomaye quand meme, il faut assumer. La vérité est que vous n avez pas les compétences pour diriger ce pays
  • avatar
    Nitou il y a 1 heure
    Il ne propose pas dans l immédiat des solutions pour créer l emploi et des perspectives positives mais de contraindre les gens à rester.
    Mane je me demande est ce que Diomaye comme Sonko kham na niou ni deuk bi mete?
  • avatar
    Haha il y a 5 heures
    Bien fait pour ces pauvres moutons qui l’écoutent pendant que ses enfants sont bien au chaud dans le froid canadien
    Kou deh sa Yaye diourate
  • avatar
    King il y a 5 heures
    "Dette cachée" ak "4 ème sous sol" kay, tu as enterré l'espoir.
  • avatar
    Djibson il y a 5 heures
    Rawalé say doom ba paré, di gueum loo jeunesse bi niou " trekki fii". Tu n'y crois pas vraiment. Ramène tes enfants pour montrer aux jeunes que c'est possible de réussir sans émigrer. Ton gouvernement harcelait les étudiants au moment où tes enfants étaient " préservés " de ces (tes ) politiques répressive. Il y a même eu un mort. Les jeunes ne croient plus à des promesses aux quelles tu as soustraits tes enfants.
  • avatar
    elso il y a 5 heures
    comment des gens ont pu et continue de croire a cette personne
  • avatar
    Senprof il y a 4 heures
    L'ARABE ou bien L'ANGLAIS à distance et en un temps record. Ou Initiation au CORAN.
    Parlez Arabe et Anglais en très peu de temps grâce à une méthode ultra rapide et efficace pour adultes et pour jeunes.
    Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme.:

    Cours particuliers à distance pour ÉLÈVES également.

    Tel: 70 747 69 13
    Soixante-dix, Sept cent quarante sept ,Soixante-neuf, Treize
  • avatar
    Anonymat il y a 5 heures
    Langage verbal ! Quand quelqu'un ment il commence son discours en mettant le doigt sur la bouche. Thiey Pro
  • avatar
    LePrince il y a 4 heures
    Ferme là SONKO et toi et ton clan etes les principaux responsable du découragement des jeunes et de leurs pertes d'espoir dans ce pays, ils ont vu ton incompétence et tes mensonges à outrace ! Vraiment Djomaye doit prendre ces responsabilité (meme s'il est aussi responsable car Djomaye moy Sonko !)
    Il faut qu'on se débarrasse de vous pour sauver ce pays !
  • avatar
    C&apos;est la POROZET il y a 5 heures
    C'est la POROZET
  • avatar
    Crx il y a 5 heures
    Quelle ignoble et cynique lâcheté
  • avatar
    Graig il y a 4 heures
    Une trajet !!!! Non franchement le gars nous a berné grave
  • avatar
    jean il y a 4 heures
    Un gros menteur ce petit type féne rekk lay déf
  • avatar
    Vrai il y a 4 heures
    Ki bilahi daf niou yap c’est lui qui a fait faire un grand bond en arrière au Sénégal 😡
  • avatar
    Bb il y a 4 heures
    Pourtant toute cette merde que traverse ce pays vient de Sonko . Sa place est en prison. Diomaye doit arrêter ce bandit
  • avatar
    Veritè il y a 3 heures
    Sonko amisi que Diomahe surtout mimi Elle es mauvais comme image the Iblis
  • avatar
    Pastef c fini il y a 4 heures
    Bon debarras
  • avatar
    APR Kulunas il y a 4 heures
    Pour voir le vrai visage de Seneweb il faut comparer les commentaires de bas étages et répétitif certainement venant de 2 ou 3 tondus de ferraille aux vrais commentaires sur YouTube... C'est drôle le désespoir de ferraille 😂
  • avatar
    Exit il y a 3 heures
    Diomaye Donko and Mimi doivent sorting du senegal sene leufeul ndaye ak sene putr de perdre
  • avatar
    Amal jam il y a 3 heures
    Yalla na yalla balle sambal sa ndèye bou bakh
  • avatar
    PM super fort il y a 2 heures
    Un PM qui voyageait avec l'avion présidentiel , qui rencontrait des présidents et à qui le président a donné carte blanche pendant plus de 2 ans sans aucun résultat .NON SONKO LA RECREATION EST FINIE ET L'HEURE DU BILAN C'EST BIENTOT .TIC TOC TIC TOC TIC 😂😂😂
  • avatar
    USA il y a 2 heures
    Sorry sonko personally I don’t trust you anymore because of what you said about dette cachee and after you change your mind I’m not going to vote for you please stop wasting Senegalese people time’s
  • avatar
    Mous il y a 1 heure
    Il faut se taire quand ton peuple est submerfé et asfixié sur tous les plans par des ingrats venus d'ailleurs et tu refuses d'y parler .
    Pire tu les encourages aux detriments de tespropres citoyens au nom d'un panafricanisme bidon.
    Des ingrats qui n'acceptent paschez eux xe qu'ils font chez toi.
    Pour survivre face à la plus grande desillusion de l'histoire du Senegal, la seule alternative reste l,émigration chez les mecréants, laiques où la religion n'est pas au prwmier plan.
    Là où les tariquas ,relifigieux, griots et politiciens peofessionels ne dictent pas leurs lois.
  • avatar
    Verite il y a 1 minute
    Réellement est ce que sonko jouit de ces facultés mentales, vous aviez promis aux jeunes que personne ne sortira du pays ,ce sont les toubabs qui vont venir au senegal,après deux ans de pouvoir vous vous querellez pour du pouvoir et de largent ,les grosses n'ont plus d'espoir, normalement vous devez eyre juge pour trahison a la jeunesse

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 15 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

Serigne Babacar CAMARA
Avis de DécèsSerigne Babacar CAMARADate de Deces: 19 octobre, 2026🤲 29 prières · 💬 35 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances