Politique

Auteur: Yande Diop

Emploi, logement, vie chère: Madana Kane dévoile son plan pour redonner espoir aux Sénégalais

‎« Un jeune, une entreprise », « un jeune, un toit » : le leader de Dundu propose dix mesures articulées autour de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. Revenu minimum de subsistance, allocation chômage, réforme du SMIG et allègement de l'impôt sur le revenu, il veut placer les revenus des ménages au cœur de la lutte contre la vie chère.

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‎Après avoir dressé un tableau préoccupant de la situation économique et sociale du Sénégal, Madana Kane est passé aux propositions. Lors du deuxième numéro de « Wakhtane Ndieurigne », initié par le mouvement Dundu, son leader a présenté une série de mesures destinées à redonner espoir aux populations, particulièrement aux jeunes. Son ambition : agir simultanément sur l'emploi, le logement, la formation professionnelle et le pouvoir d'achat, à travers des réformes institutionnelles et des mécanismes de soutien aux revenus.

Pour Madana Kane face à la presse ce samedi, il ne suffit plus de multiplier les discours sur la souveraineté ou de promettre une baisse des prix. Il faut surtout permettre aux Sénégalais de disposer de revenus suffisants pour vivre dignement dans leur pays. « Un jeune, une entreprise » et « un jeune, un toit » Première proposition phare : instaurer le principe « un jeune, une entreprise ». Le leader de Dundu préconise la mise en place d'une allocation de productivité destinée aux jeunes désireux de créer leur propre activité.

L'idée consiste à mutualiser les ressources actuellement mobilisées à travers la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), le FONGIP, les fonds nationaux de microfinance, ainsi que certaines ressources exceptionnelles provenant notamment du pétrole et du gaz. Ce regroupement permettrait, selon lui, de constituer un dispositif de financement mieux structuré, avec un objectif précis : accompagner chaque jeune qui souhaite entreprendre et transformer son idée en activité économique génératrice de revenus.

‎Pour Madana Kane, l'avenir du Sénégal ne peut reposer uniquement sur le salariat. Il mise davantage sur la capacité des jeunes à développer des projets, créer de la valeur, générer des emplois et contribuer aux recettes fiscales de l'État. Deuxième axe, « un jeune, un toit ». Loin d'être, selon lui, une simple promesse populiste, cette ambition s'inscrit dans un programme agricole baptisé « agricoole », un concept qu'il dit défendre depuis 2023.

Le projet consiste à rendre l'agriculture plus attractive en développant de véritables espaces de vie autour des zones de production. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer les jeunes cultiver la terre, mais de leur offrir un environnement où ils pourront disposer de logements, d'écoles, de centres de formation, d'hôpitaux, de lieux de culte et d'espaces de loisirs. L'objectif est de réconcilier la jeunesse avec le secteur agricole, de créer des emplois et de réduire la dépendance du Sénégal aux importations alimentaires. Madana Kane estime que le pays dispose de terres, de ressources en eau, de la mer et d'un potentiel solaire encore insuffisamment exploité.

‎Un Institut des métiers du Sénégal et une caisse unique de financement

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‎Sur le volet de la formation, le leader de Dundu propose la création d'un Institut des métiers du Sénégal. Cette structure aurait pour mission de fédérer et de rationaliser les différents centres de formation professionnelle actuellement rattachés aux ministères sectoriels. Agriculture, pêche, tourisme et autres secteurs stratégiques seraient ainsi intégrés dans un dispositif national organisé comme une université, avec des antennes dans les différentes régions du pays. Chaque région disposerait de centres adaptés à ses potentialités économiques, afin de rapprocher la formation des bassins de production et de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Autre réforme institutionnelle proposée : la création d'une Caisse d'aide à la production et à l'emploi (CAPE). Cette structure aurait vocation à centraliser les mécanismes publics de financement, de subvention, de garantie et d'accompagnement à l'emploi. La DER/FJ, le FONGIP, le 3FPT et les fonds de microfinance seraient ainsi regroupés au sein de cette caisse. Madana Kane imagine un dispositif fonctionnant avec différents guichets, en fonction des besoins des bénéficiaires. Un pêcheur qui sollicite une pirogue pourrait obtenir un financement en équipement ; un entrepreneur ayant besoin d'une garantie bancaire serait orienté vers le guichet approprié ; tandis qu'un promoteur confronté à des difficultés de trésorerie pourrait bénéficier d'un appui financier adapté. L'ambition est de mettre fin à la dispersion des mécanismes d'accompagnement et de permettre aux Sénégalais d'accéder plus facilement aux financements, selon leurs besoins réels.

‎La régionalisation avancée pour retenir les jeunes dans leurs territoires

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‎Madana Kane plaide également pour une réforme de l'organisation territoriale à travers un programme de régionalisation avancée. Il estime que la décentralisation actuelle ne permet pas suffisamment de faire des territoires les véritables moteurs du développement. S'inspirant notamment de l'expérience marocaine, il souhaite que les régions disposent d'un rôle plus important dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement et d'emploi. Pour lui, la lutte contre le chômage des jeunes doit commencer là où vivent les populations. Les formations, les financements et les opportunités économiques doivent être pensés en fonction des réalités locales. Il propose notamment de rattacher les structures d'accompagnement à l'emploi aux régions plutôt qu'aux préfectures, afin de mieux adapter les interventions publiques aux potentialités de chaque territoire. Revenu minimum de subsistance : « Que chaque Sénégalais ait au moins de quoi vivre ». C'est l'une des propositions les plus marquantes de son intervention sur le pouvoir d'achat : l'instauration d'un revenu minimum de subsistance. Madana Kane estime qu'il est difficilement compréhensible que des Sénégalais continuent de manquer du nécessaire alors que le pays dispose de ressources naturelles importantes, notamment du pétrole, du gaz et de l'or. S'appuyant sur le principe constitutionnel selon lequel les ressources naturelles appartiennent au peuple, il plaide pour une redistribution permettant aux populations les plus démunies de bénéficier concrètement des richesses nationales. Il évoque notamment un soutien pouvant atteindre 10 000 francs CFA pour les personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins essentiels. Il précise toutefois que ce mécanisme serait distinct de la Bourse de sécurité familiale et reposerait sur des critères spécifiques. Pour lui, les ressources nationales ne doivent pas uniquement servir à financer les infrastructures et les grands projets. Elles doivent également contribuer à garantir un minimum de dignité aux citoyens.

‎Allocation chômage, baisse de l'impôt et revalorisation du SMIG

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‎Le leader de Dundu n'a pas limité ses propositions aux populations sans emploi. Il s'est également intéressé aux salariés, dont une partie éprouve des difficultés à boucler les fins de mois malgré un revenu régulier. Il préconise ainsi une révision de l'impôt sur le revenu, avec un allègement pouvant atteindre 10 à 20 %, selon les paramètres retenus et la situation familiale des travailleurs. L'objectif est d'augmenter le revenu réellement disponible des salariés, afin de soutenir leur consommation et, par ricochet, l'activité économique.

Il propose également l'instauration d'une allocation chômage pour les travailleurs qui perdent leur emploi, notamment dans un contexte marqué par les fermetures d'entreprises et les difficultés du secteur du BTP. Selon lui, le patronat et les syndicats pourraient contribuer à organiser ce mécanisme afin de permettre aux travailleurs concernés de maintenir un minimum de ressources pendant une période de transition professionnelle. Autre chantier : la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Estimant que les niveaux actuels ne correspondent plus au coût de la vie, Madana Kane appelle à une révision des barèmes salariaux pour mieux tenir compte de l'évolution des prix.

‎Santé et éducation : des dépenses qui amputent le pouvoir d'achat

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‎Enfin, Madana Kane estime que la lutte contre la vie chère doit également passer par l'amélioration des services publics, particulièrement dans les domaines de la santé et de l'éducation. Il considère que les dysfonctionnements des établissements publics obligent de nombreuses familles à se tourner vers le privé, avec des dépenses supplémentaires qui réduisent considérablement leurs revenus disponibles.

Il cite notamment les frais liés aux examens médicaux, aux scanners et aux soins, qui peuvent atteindre des montants importants et déséquilibrer le budget des ménages. Pour lui, renforcer les systèmes publics de santé et d'éducation constitue donc aussi une politique de protection du pouvoir d'achat.

Au terme de son intervention, le leader de Dundu a résumé sa vision : garantir à chaque Sénégalais un minimum pour satisfaire ses besoins essentiels, avant de l'accompagner vers de meilleures conditions de vie. « Le minimum ne doit pas manquer, car c'est le manque de ce minimum qui pousse les gens à partir », a-t-il défendu.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Madana Kane propose « un jeune, une entreprise » via une allocation de productivité mutualisant les ressources de la DER/FJ, du FONGIP, des fonds de microfinance et des revenus du pétrole et du gaz. - Il défend « un jeune, un toit » dans le cadre du programme « agricoole », visant à développer des espaces de vie (logements, écoles, centres de formation, hôpitaux) autour des zones de production agricole. - Il propose la création d'un Institut des métiers du Sénégal, d'une Caisse d'aide à la production et à l'emploi (CAPE) et une régionalisation avancée, ainsi qu'un revenu minimum de subsistance.