Politique

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Éviction du conseil d'administration du Soleil : Mame Birame Wathie lie son départ à la sortie de son livre

L’ancien président du conseil d’administration (PCA) du quotidien Le Soleil, Mame Birame Wathie, a réagi publiquement à son remplacement à la tête de l’instance dirigeante du journal, affirmant que cette décision ne réduira pas au silence sa prise de parole critique sur la gouvernance du pays. Il a annoncé la présentation de son ouvrage pour le 5 décembre.

​Mame Birame Wathie évoque l’annonce de son remplacement intervenue avant même la parution de son livre, soulignant que la simple couverture de l’ouvrage aurait suffi à précipiter la décision. Selon lui, un retraité a été désigné pour lui succéder, un choix qu’il met en perspective avec ses critiques sur ce qu’il qualifie de « vieille gouvernance ».

​Loin d’exprimer de l’amertume, l’ancien PCA du quotidien national indique avoir pris acte de la mesure avec détachement, estimant que certaines décisions « délestent plus qu’elles ne dépouillent ». Il revendique une posture d’indépendance et rejette l’idée que l’exercice d’une fonction institutionnelle puisse limiter sa liberté d’expression.

​« Croire que ma liberté est cessible fut une erreur. Tout comme s’attendre à ce que je me taise pendant que le Sénégal avance à reculons », écrit Mame Birame Wathie dans son texte, dans lequel il affirme vouloir continuer à porter ce qu’il décrit comme « le son de la vérité » sur la situation nationale.

​L'ancien PCA du Soleil inscrit son départ dans la perspective de la sortie prochaine de son livre, dont la présentation officielle est prévue le 5 décembre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mame Birame Wathie, ancien PCA du Soleil, a réagi publiquement à son remplacement à la tête de l'instance dirigeante du journal. - Il lie son éviction à la sortie de son livre, dont la présentation officielle est prévue le 5 décembre. - Il affirme que son départ ne réduira pas sa liberté d'expression et entend continuer à porter ses critiques sur la gouvernance du pays.