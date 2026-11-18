Politique

Auteur: Yande DIOP

Examen du budget 2027 : Revers pour le gouvernement, le rapport sur les recettes et dépenses rejeté

Camouflet pour l'Exécutif à l'Hémicycle ce mercredi 18 novembre 2026. Malgré la défense technique du ministre des Finances, Cheikh Diba, les députés ont massivement rejeté le rapport de la commission des Finances relatif aux considérations générales du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, recueillant seulement 18 voix favorables sur 146 votants.

Réunis en séance plénière ce mercredi 18 novembre 2026, les députés ont rejeté le rapport de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire relatif aux considérations générales sur le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027. Malgré les explications et les tentatives de persuasion de Cheikh Diba, seuls 18 parlementaires ont voté pour, contre une large majorité opposée au texte.

​Le gouvernement n'a pas réussi à obtenir l'adhésion des députés sur les grandes orientations financières du budget 2027. À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire portant sur les recettes, les dépenses et les opérations d'emprunt du projet de loi de finances initiale 2027 a été rejeté lors de la séance plénière de ce mercredi 18 novembre.

​Les chiffres du scrutin traduisent l'ampleur du désaccord. Sur les 146 votants, dont 21 par procuration, seuls 18 députés ont voté en faveur du rapport. Deux parlementaires se sont abstenus, tandis que les autres ont voté contre. Ce rejet intervient après l'intervention de Cheikh Diba, qui avait tenté de répondre aux préoccupations soulevées par les députés et de défendre les choix budgétaires du gouvernement. Le ministre des Finances avait notamment apporté des éclaircissements sur le fondement juridique du projet, le niveau du déficit, les hypothèses macroéconomiques, les prévisions de recettes et la réforme des subventions. Malgré ces explications, les parlementaires n'ont pas accordé leur soutien au rapport. Le vote constitue ainsi un nouvel épisode des tensions autour de l'examen du budget 2027, dans un contexte marqué par les désaccords entre le gouvernement et la commission des Finances.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le rapport de la commission des Finances sur les considérations générales du PLFI 2027 a été rejeté en séance plénière le mercredi 18 novembre 2026. - Sur 146 votants (dont 21 par procuration), seuls 18 députés ont voté pour, 2 se sont abstenus et les autres ont voté contre. - Malgré les explications du ministre des Finances Cheikh Diba, les députés n'ont pas accordé leur soutien au rapport.