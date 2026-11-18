Politique

Auteur: Yande DIOP

Examen du PLFI 2027 : Cheikh Diba répond point par point aux réserves des députés et appelle à la responsabilité

Face aux parlementaires réunis en séance plénière ce mercredi 18 novembre 2026, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a défendu point par point l'architecture du projet de loi de finances 2027. Fondement juridique, rebasage des comptes nationaux, trajectoire des recettes et ciblage des subventions : l'argentier de l'État s'est employé à lever les réserves de la commission des Finances tout en appelant à la responsabilité institutionnelle.

Face aux députés réunis en séance plénière, Cheikh Diba a apporté les réponses du gouvernement aux cinq principales préoccupations soulevées par la commission des Finances sur les projets budgétaires de 2026 et 2027. Fondement juridique, déficit, hypothèses macroéconomiques, recettes fiscales et réforme des subventions : le ministre des Finances a défendu les choix de l'exécutif, chiffres à l'appui.

​Le gouvernement entend lever les réserves soulevées par les députés sur les textes budgétaires. C'est le message porté par Cheikh Diba lors de son intervention en séance plénière à l'Assemblée nationale. « Le gouvernement a répondu à vos cinq préoccupations majeures », a-t-il déclaré, en revenant sur les observations formulées par la commission des Finances concernant le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 et la première partie du projet de loi de finances (PLF) 2027. Dans un contexte marqué par le rejet de ces deux textes en commission, le ministre des Finances a tenu à rappeler que les discussions ne relèvent pas d'un simple exercice comptable. Elles engagent, selon lui, la continuité de l'action publique, la crédibilité des engagements de l'État et sa capacité à répondre aux difficultés économiques et sociales. Pour Cheikh Diba, le désaccord budgétaire ne doit pas se transformer en confrontation institutionnelle. Il estime que le gouvernement et le Parlement doivent exercer pleinement leurs prérogatives respectives, dans un esprit de responsabilité et de complémentarité.

​La première préoccupation concerne le fondement juridique du projet. Face aux nombreuses références au projet de LFR 2026 rejeté, l'exécutif affirme avoir transmis un erratum consolidé afin de supprimer toute référence susceptible de laisser penser qu'un texte non adopté pourrait servir de fondement légal au nouveau document. Cheikh Diba rappelle toutefois que le rejet d'un projet de loi n'efface pas les réalités économiques, notamment la hausse des cours du pétrole, les charges énergétiques et les incertitudes macroéconomiques. Il renvoie également au cadre prévu par l'article 60 de la LOLF pour l'évaluation des recettes et l'autorisation des crédits. La deuxième préoccupation porte sur la cohérence des chiffres et le niveau du déficit. Sur ce point, le ministre explique que les écarts constatés dans certains ratios s'expliquent essentiellement par le changement de base des comptes nationaux, avec le passage de l'année 2014 à celle de 2021. Cette révision modifie le niveau du PIB et, par conséquent, les ratios qui en découlent, sans nécessairement changer les montants absolus des recettes et des dépenses. Le déficit présenté aux députés est ainsi évalué à 1 351,7 milliards de FCFA, soit 4,7 % du PIB selon la nouvelle base. La troisième interrogation concerne la solidité des hypothèses macroéconomiques. Cheikh Diba défend un cadrage reposant sur plusieurs paramètres, notamment la croissance mondiale, les cours du pétrole, l'inflation, la parité monétaire et les perspectives de coopération avec le FMI. Il relève également une progression de la croissance moyenne entre 2023 et 2025, passée de 5,3 % sur l'ancienne base à 5,5 % sur la nouvelle. Pour lui, les prévisions budgétaires constituent une appréciation raisonnée de l'évolution économique, appelée à être confrontée à la réalité.

​5 141,4 milliards de recettes attendues en 2027

​La quatrième préoccupation soulevée par les députés concerne la sincérité des recettes. Pour défendre les projections de l'État, Cheikh Diba s'appuie sur l'évolution des recettes intérieures hors hydrocarbures. Celles-ci sont passées de 3 671 milliards de FCFA en 2023 à 4 334 milliards en 2025, soit une progression moyenne annuelle de 8,7 %.

​Pour 2027, le gouvernement table sur 5 141,4 milliards de FCFA de recettes intérieures hors hydrocarbures, correspondant à une hausse prévisionnelle de 5,8 %. Une projection que le ministre présente comme une estimation prudente, fondée sur les performances enregistrées et les perspectives de mobilisation des ressources. Enfin, la cinquième préoccupation porte sur la protection des populations face à la réforme des subventions. Sur cette question sensible, Cheikh Diba défend un réaménagement destiné à mieux orienter et cibler les efforts budgétaires. L'objectif affiché est de préserver le pouvoir d'achat des couches vulnérables, tout en permettant à l'État de conserver les moyens nécessaires pour contrôler les effets de ses politiques. Au terme de son intervention, le ministre des Finances a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à poursuivre les échanges avec les parlementaires. Pour l'exécutif, la crédibilité du budget doit avant tout reposer sur la solidité de ses fondements, le réalisme de ses prévisions et sa capacité à répondre aux attentes des populations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre des Finances Cheikh Diba a défendu le PLF 2027 devant les députés en répondant aux cinq préoccupations de la commission des Finances. - Il a expliqué que les écarts de ratios s'expliquent par le rebasage des comptes nationaux de 2014 à 2021, le déficit étant évalué à 1 351,7 milliards de FCFA, soit 4,7 % du PIB. - Le gouvernement table sur 5 141,4 milliards de FCFA de recettes intérieures hors hydrocarbures en 2027, une hausse prévisionnelle de 5,8 %.