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Auteur: SenewebNews

Exclusion de Diomaye et Cie : Les mots d'Abass Fall

Les réactions se multiplient depuis la publication de la liste des personnes exclues de Pastef. Abass Fall, maire de Dakar et responsable du parti dans la capitale, a lui aussi réagi à cette vague d’exclusions. « Que chacun assume », a-t-il simplement écrit sur sa page Facebook.

Pour rappel, dans la soirée de ce mardi, la formation politique dirigée par Ousmane Sonko a annoncé, en application des dispositions de l’article 6 de ses statuts, que « le Conseil national du parti a constaté, lors de sa réunion du mardi 17 novembre 2026, la perte automatique de la qualité de membre de Pastef-Les Patriotes » de plusieurs personnes.

Au total, une liste de 32 personnes a été établie. Elle comprend notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a mis sur pied le parti Kiiraay Les Patriotes. Abib Diop, Alioune Dione, Moussa Balla Fofana et plusieurs autres responsables figurent également parmi les personnes concernées.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abass Fall, maire de Dakar et responsable de Pastef dans la capitale, a réagi aux exclusions en écrivant « Que chacun assume » sur sa page Facebook. - Pastef, dirigé par Ousmane Sonko, a annoncé l'exclusion de 32 personnes en application de l'article 6 de ses statuts, constatée lors du Conseil national du 17 novembre 2026. - La liste comprend notamment le président de la République Bassirou Diomaye Faye, Abib Diop, Alioune Dione et Moussa Balla Fofana.