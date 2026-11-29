Politique

Auteur: Aminata SARR

Exclusion de Pastef : Bassirou Diomaye Faye assume sa rupture politique avec Ousmane Sonko

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est revenu sur la note de Pastef constatant la radiation de plusieurs dizaines d’anciens membres du parti, dont lui-même. Face à une partie de la presse, en marge de sa tournée économique dans le sud-est du pays, le chef de l’État a estimé que la création de son propre parti constituait déjà, de fait, une démission de Pastef.

« J’ai vu la note de Pastef, il y a quelques jours. Mais moi, j’ai créé mon parti depuis 4 mois déjà. Je connais les statuts de Pastef. Le seul fait de créer un parti est une démission. Ils l’ont constaté », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le président de la République a ainsi pris acte de cette décision, tout en soulignant que chacun poursuit désormais son propre chemin politique.

« Aujourd’hui, chacun suit sa trajectoire politique et les Sénégalais vont juger », a-t-il conclu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bassirou Diomaye Faye a réagi à la note de Pastef constatant sa radiation et celle de plusieurs dizaines d'anciens membres. - Il affirme avoir créé son propre parti depuis 4 mois et que, selon les statuts de Pastef, ce seul fait constitue une démission. - Il déclare que chacun suit désormais sa trajectoire politique et que les Sénégalais jugeront.