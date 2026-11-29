Exclusion de Pastef : Bassirou Diomaye Faye assume sa rupture politique avec Ousmane Sonko
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est revenu sur la note de Pastef constatant la radiation de plusieurs dizaines d’anciens membres du parti, dont lui-même. Face à une partie de la presse, en marge de sa tournée économique dans le sud-est du pays, le chef de l’État a estimé que la création de son propre parti constituait déjà, de fait, une démission de Pastef.
« J’ai vu la note de Pastef, il y a quelques jours. Mais moi, j’ai créé mon parti depuis 4 mois déjà. Je connais les statuts de Pastef. Le seul fait de créer un parti est une démission. Ils l’ont constaté », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.
Le président de la République a ainsi pris acte de cette décision, tout en soulignant que chacun poursuit désormais son propre chemin politique.
« Aujourd’hui, chacun suit sa trajectoire politique et les Sénégalais vont juger », a-t-il conclu.
Commentaires (19)
Tu as ta réponse.
Il faut qu’il en reparle !!!!
Ce président nous coûte cher,
D’autre part, SONKO nous a proposé un gouvernement composé de beaucoup d’incompétents il faut le dire.
On espère qu’il médite ses énormes erreurs dans le choix des hommes et femmes.
On ne dirige pas un pays avec le seul militantisme comme credo
L’opposition ne vaut pas grand-chose mais Pastef n’a pas les moyens humains pour relever les défis du pays.
Il doit avoir l’humilité de chercher les compétences ailleurs que dans le parti
Il a deux directeurs de cabinet qui passent leur temps à insulter sur les réseaux sociaux.
Mary teuw niane
Meissa Diakhate
Imagine t on un dc de Senghor ou Abdou diouf se donner en spectacle comme ces deux directeurs de cabinet de Diomaye.
Le plus grave est que le président lui-même semble ignorer l’Etat et ses exigences.
Il ne dit rien devant un spectacle aussi grave.
Le Sénégal et sa haute administration sont déshonorés par des politiciens incultes et irresponsables.
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