Politique

Auteur: Youssouf SANE

Exclusion de Pastef : La réaction du Directeur du Centre des œuvres universitaires sociales du Sénégal oriental

Diamé Signaté fait partie de la liste des personnes exclues de Pastef. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, l’actuel Directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales (Crous) de l’Université du Sénégal oriental (Uso) annonce avoir fait le choix de poursuivre son engagement aux côtés du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

« Le 21 août, j’ai choisi librement de continuer à servir mon pays à côté de Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye », affirme-t-il d'emblée.

Pour justifier son choix, Diamé Signaté défend une conception de la politique qui transcende les positions de pouvoir et d'opposition. « La politique est un moyen de servir son peuple aussi bien au pouvoir que dans l’opposition », soutient-il.

Il assure ainsi vouloir poursuivre son engagement dans ce qu'il présente comme une dynamique de rassemblement autour des « patriotes républicains ». Le directeur du Crous de l'Uso lance un appel à la mobilisation populaire, invitant à se mobiliser « sans failles pour consolider le camp présidentiel ».

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Diamé Signaté, Directeur du Crous de l'Université du Sénégal oriental, figure sur la liste des personnes exclues de Pastef. - Dans un communiqué du mercredi, il affirme avoir choisi librement le 21 août de poursuivre son engagement aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye. - Il appelle à se mobiliser « sans failles pour consolider le camp présidentiel ».