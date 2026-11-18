Exclusion de Pastef : La réaction du Directeur du Centre des œuvres universitaires sociales du Sénégal oriental
Diamé Signaté fait partie de la liste des personnes exclues de Pastef. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, l’actuel Directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales (Crous) de l’Université du Sénégal oriental (Uso) annonce avoir fait le choix de poursuivre son engagement aux côtés du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
« Le 21 août, j’ai choisi librement de continuer à servir mon pays à côté de Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye », affirme-t-il d'emblée.
Pour justifier son choix, Diamé Signaté défend une conception de la politique qui transcende les positions de pouvoir et d'opposition. « La politique est un moyen de servir son peuple aussi bien au pouvoir que dans l’opposition », soutient-il.
Il assure ainsi vouloir poursuivre son engagement dans ce qu'il présente comme une dynamique de rassemblement autour des « patriotes républicains ». Le directeur du Crous de l'Uso lance un appel à la mobilisation populaire, invitant à se mobiliser « sans failles pour consolider le camp présidentiel ».
A lire aussi :
Commentaires (4)
Avec ces genres de personnes le Sénégal ne se développera jamais et sera à la merci de lobbies qui manipulent les profiteras ainsi que des pays comme la France particulièrement.
C'est vraiment dommage et désolant car ce sont leurs enfants qu'ils sacrifient pour des postes et des avantages !!!
Mon pays va tres mal
De notre temps notre dignité ne se monnayait pas!!!
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.