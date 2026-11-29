Politique

Auteur: Adama Sy

Fonds Diam de la Casamance : Adama Sarr réclame l’audition de Sonko et prédit moins de 30 % à Pastef aux Législatives

Une commission d’enquête parlementaire pour auditionner Ousmane Sonko sur les fonds Diam de la Casamance. C’est la demande formulée par Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord et nouveau directeur général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT).

Invité de l’émission « Banc public » de Seneweb, le vendredi 27 novembre, il est également revenu sur son éloignement de Pastef, avant de prédire un score inférieur à 30 % au parti d'Ousmane Sonko en cas de participation aux prochaines élections législatives.

Sur la question de la reddition des comptes et du slogan « Jub, Jubal, Jubanti », Adama Sarr estime que l’affaire des fonds Diam de la Casamance mérite des éclaircissements. Il réclame ainsi l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire pour entendre Ousmane Sonko.

Selon ses déclarations, l'ancien Premier ministre aurait lui-même reconnu avoir reçu 900 millions de francs CFA et acheté des véhicules avec cet argent. Une audition qui permettrait, à ses yeux, d’éclairer l’opinion publique sur cette affaire.

L'ancien militant de Pastef est également revenu sur les raisons de son éloignement du parti. Engagé dans le combat politique entre 2021 et 2024, il affirme avoir été contraint de quitter le Sénégal pour les États-Unis après avoir été alerté d'une menace qui pesait sur lui. Il soutient qu'Ousmane Sonko aurait personnellement appelé son chef de protocole, Djiby Guèye Ndiaye, pour lui demander de quitter le pays.

Adama Sarr tient toutefois à distinguer son engagement politique passé de toute fidélité à la personne d'Ousmane Sonko. « Je ne combattais pas pour Ousmane Sonko. Je combattais parce que j'avais des idées en phase avec ses convictions, ses dires. Je croyais à une vision qu'il mettait toujours en avant », explique-t-il. Avant de préciser : « Si cette même personne commence à changer et à prendre une autre voie, j'ai le droit de me retirer et de prendre mon propre chemin. »

Abordant l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale, le maire de Keur Massar Nord estime que personne ne peut dicter sa décision au président de la République. Selon lui, si Bassirou Diomaye Faye juge nécessaire de dissoudre l'institution parlementaire, il lui appartient d'en prendre l'initiative.

Mais c'est surtout sur les perspectives électorales de Pastef qu'Adama Sarr se montre catégorique. « Si Pastef part aux Législatives, ils n'auront même pas 30 % », prédit-il. Pour étayer son appréciation, il évoque les difficultés de mobilisation du parti lors de trois rassemblements organisés à Keur Massar, malgré la présence de plusieurs responsables, dont Wally Diouf Bodian, Barack Ndiaye, Fadilou Keïta, Mame Diarra Fam et Maïmouna Bousso.

« Les Sénégalais sont fatigués avec les promesses », estime-t-il, contestant également les chiffres avancés par le parti sur ses adhésions. « Pastef n'a même pas vendu 100 000 cartes », conclut-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Adama Sarr réclame une commission d’enquête parlementaire pour auditionner Ousmane Sonko sur les fonds Diam de la Casamance. - Il affirme avoir quitté le Sénégal pour les États-Unis après avoir été alerté d’une menace, et soutient qu’Ousmane Sonko aurait appelé son chef de protocole Djiby Guèye Ndiaye pour lui demander de quitter le pays. - Il prédit que Pastef n’obtiendra même pas 30 % aux Législatives et affirme que le parti n’a pas vendu 100 000 cartes.