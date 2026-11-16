Politique

Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

Gambie : les candidats à la présidentielle scellent un engagement pour un scrutin apaisé

Alors que la Gambie se tournait vers les élections présidentielles du 5 décembre, la préservation de la paix et la protection de la démocratie restent une responsabilité nationale partagée.

Dans cette dynamique, le président gambien Adama Barrow, et les autres candidats à la magistrature suprême ont signé un Pacte de la paix pour garantir un processus électoral apaisé.

À travers cet engagement, les candidats réaffirment leur attachement à la stabilité, au respect mutuel, à l’État de droit, tout au long du processus électoral.

Pour Adama Barrow, la compétition politique ne doit jamais prendre le dessus sur l’unité nationale. La préservation de la paix et le respect des institutions demeurent essentiels à la consolidation de la démocratie gambienne.